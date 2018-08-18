Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:каким таким правом? если не ошибаюсь, у них было соглашение про возврат залога.
Если бы было такое соглашения, то не было бы никаких вопросов и угроз. Было именно, что форс-мажор обнуляет любые штрафы, а иначе будет второй Рембо.
ради справедливости, чуть позже поищу первичное сообщение. мне показалось, они договорились про возврат залога в случае съезда с предварительным предупреждением. и угрозы касались именно выполнения соглашения со стороны арендодателя.
1472580369 написав:Так весело читати, як Влад себе заспокоює)) Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту
На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет. В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает. А цена меня не интересует до тех пор, пока не придет пора продавать. Сейчас наоборот мне выгодней цена в пол - можно что-то урвать. Только вот не я один такой. Слишком много людей сидят с котлетами еще с 13-ого года и ждут.
Yuri_T написав:вот конкретно на Заньковецкой, Лютеранской, Шелковичной, Институтской, Городецкого тогда еще не было никаких новостроев. не буду утверждать, что многие разделяют точку зрения, но, имхо, 20 лет назад это была элитка. и цены были на порядок дороже и Соломенских хрущиков, и сталинок, и новостроев 96-98 годов. и как только в Киеве началось активное строительство - этот коэфф. стал уменьшаться.
Центр начал расти в цене после длительного падения с начала 1998 года только после падения башен в сентябре 2001. Периферия потихоньку росла с начала 2001, а потом резко ускорилась в сентябре, поэтому к началу 2002 года разница в ценах сократилась.
К началу 2002 года 1-к квартиры на Троещине и Борщаговке стоили минимум 300 долларов за метр.
Richi написав:Вы вероятно человек не бедный и соответственно Ваши друзья такие же. Знаете лично кого-то, кто бы держал депозит под 1,75% грязными или это Ваши предположения?
Кто-то же держит. Спрашивать кто где держит деньги это признак дурного тона, поэтому про знакомых ничего не скажу. В прошлом году деньги лежали на коротких депо с автопролонгацией под какой-то смешной процент. Я даже не интересовался какой. Лишь бы не дома. Дома хранить доллары/платиновые браслеты это экстрим.
Вы вообще блаженный? Какой нормальный человек станет деражать, даже условые $10 т. в том же Привате, если: а) государство гарантирует только 200 000 грн ($7500) б) все данные передаются в налоговую. в) без предупреждения арестовывают счета из-за неуплаты (или просто не дошли деньги) за штраф ПДД. г) при получении депозита, заявляют, что наличных нет и получайте гривнами по смешному приватовскому курсу. е) если получаете депозит, то такой хлам дают, что в обменках не хотят принимать и приходится опять пополнять валютную карту через терминал или сдавать через кассу банка по их сказочному курсу. Ну и всё это делается ради того, чтобы через год получить на 100$ больше? Да проще самому заплатить 100$ за банковскую ячейку и спать спокойно, а на сэкономленное время и нервы заработать 200$.
говорят, что налоговая сейчас не рубит. До востребования есть.
Банки типо Укргаз, Альфа пытается добиться судебного решения для блокирвоки. Монобанк можно штраф списать даже в кредит. Вам надо выбирать банки!
Альтернативой есть крипта, алькоины. Долярчу(и)к Вам скажет про пирамиды и фондовый рынок. Есть акции, которые, упали в 10 раз. Их можно брать, но они могут еще упасть.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Vlad442 написав:1 Упадет рентабельность аренды. Согласен. Будет ли это драйвером продавать? Нет. Люди в 13-ом держали депо в Привате под 8% в долларе без налогов, сейчас держат под 1,75% грязными.
Некорректный пример. Нужно смотреть что именно за люди держали под 8 и оставили под 1,75. Предположу, что это люди, которые держат миллионы и это не все их деньги, а лишь часть портфеля - чтобы проценты капали на повседневные траты. Где-то на днях читал, что у кого денег мало было, те уже давно обнулили и депозиты и текущие счета. А рост долгов по коммуналке уже сейчас можно рассматривать и как то, что деньги у обычных людей заканчиваются УЖЕ СЕГОДНЯ.
У меня огромный рост долгов по комуналке. Это ни о чем не говорит
1472580369 написав:Так весело читати, як Влад себе заспокоює)) Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту
На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет. В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает. А цена меня не интересует до тех пор, пока не придет пора продавать. Сейчас наоборот мне выгодней цена в пол - можно что-то урвать. Только вот не я один такой. Слишком много людей сидят с котлетами еще с 13-ого года и ждут.
Я сейчас трачу наверное 25-35% от своих обычных затрат в месяц. Тупо некуда. Заначкам на квартиры ничего не угрожает кроме домушников. Надеюсь Серж не хранит дома свою катлету .
Серж, шутки шутками, но начинайте присматриваться. Высока вероятность что летом будут самые сладкие цены за N лет. Или сейчас или никогда, не профукайте свое бетонное счастье, жена не простит...
1472580369 написав:Так весело читати, як Влад себе заспокоює)) Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту
На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет. В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает. А цена меня не интересует до тех пор, пока не придет пора продавать. Сейчас наоборот мне выгодней цена в пол - можно что-то урвать. Только вот не я один такой. Слишком много людей сидят с котлетами еще с 13-ого года и ждут.
Я сейчас трачу наверное 25-35% от своих обычных затрат в месяц. Тупо некуда. Заначкам на квартиры ничего не угрожает кроме домушников. Надеюсь Серж не хранит дома свою катлету .
Серж, шутки шутками, но начинайте присматриваться. Высока вероятность что летом будут самые сладкие цены за N лет. Или сейчас или никогда, не профукайте свое бетонное счастье, жена не простит...
нема жени, а півкаклєти Франклінів є.. загадка
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 кві, 2020 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/