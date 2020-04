Додано: Пон 13 кві, 2020 17:19

Yuri_T написав: вот конкретно на Заньковецкой, Лютеранской, Шелковичной, Институтской, Городецкого тогда еще не было никаких новостроев.

не буду утверждать, что многие разделяют точку зрения, но, имхо, 20 лет назад это была элитка.

и цены были на порядок дороже и Соломенских хрущиков, и сталинок, и новостроев 96-98 годов.

и как только в Киеве началось активное строительство - этот коэфф. стал уменьшаться. вот конкретно на Заньковецкой, Лютеранской, Шелковичной, Институтской, Городецкого тогда еще не было никаких новостроев.не буду утверждать, что многие разделяют точку зрения, но, имхо, 20 лет назад это была элитка.и цены были на порядок дороже и Соломенских хрущиков, и сталинок, и новостроев 96-98 годов.и как только в Киеве началось активное строительство - этот коэфф. стал уменьшаться.



Центр начал расти в цене после длительного падения с начала 1998 года только после падения башен в сентябре 2001. Периферия потихоньку росла с начала 2001, а потом резко ускорилась в сентябре, поэтому к началу 2002 года разница в ценах сократилась.



К началу 2002 года 1-к квартиры на Троещине и Борщаговке стоили минимум 300 долларов за метр.



в 2002 году не было цен 3000 долларов за метр в г. Киеве. От слова совсем. https://blagovist.ua/realtystat/2002-12 Центр начал расти в цене после длительного падения с начала 1998 года только после падения башен в сентябре 2001. Периферия потихоньку росла с начала 2001, а потом резко ускорилась в сентябре, поэтому к началу 2002 года разница в ценах сократилась.К началу 2002 года 1-к квартиры на Троещине и Борщаговке стоили минимум 300 долларов за метр.в 2002 году не было цен 3000 долларов за метр в г. Киеве. От слова совсем.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California