Vlad442 написав:prosecutor написав:
Чесно говоря вообще смысл покупки в ближайшие время может не настать.
Тогда придется платить лендлорду.
Лично мне не придется. А под работу я всегда снимал жилье. Сейчас это будет даже дешевле.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:40
Лично мне не придется. А под работу я всегда снимал жилье. Сейчас это будет даже дешевле.
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы только не бросайте меня один на один с рынком. Подкидывайте регулярно "сладости" в личку.
Я первичку почему не купил? Потому что меня убедили форумчане, что ремонт -это никак не 200 баксов, к тому же меня, как неопытного человека, обязательно нажухают на приличную сумму
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Пон 13 кві, 2020 17:54
Концепция поменялась: в Украине заперты около 1 млн рукастых заробитчан (ну часть из них криворукие, но мы ж не перфекционисты).
Пока они не разьехались, вам нужно иметь куда зайти на ремонт.
Согласен! Дешевле содержать двух содержанок, чем одну жену
Додано: Пон 13 кві, 2020 18:03
а кого краще: українок, тайок, в"єтнамок, філіпінок... приблизно так: ціна-якість
і щоб з борщами... та котлетами.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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