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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3542354335443545

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:40

  Vlad442 написав:
  prosecutor написав:
  Diego написав:prosecutor
по таким - наверно нет, а смысл? Если лед уже тронулся, зачем. Пусть падает насколько сможет, а вот когда отскочит чуть, - тогда может и можно взять, солидарен с теми кто видит горизонт дна через 6-9 мес. Все мое имхо, возможно просто очень хочется купить за дешево...


Чесно говоря вообще смысл покупки в ближайшие время может не настать.

Тогда придется платить лендлорду.


Лично мне не придется. А под работу я всегда снимал жилье. Сейчас это будет даже дешевле.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Серж, шутки шутками, но начинайте присматриваться. Высока вероятность что летом будут самые сладкие цены за N лет. Или сейчас или никогда, не профукайте свое бетонное счастье, жена не простит...

Вы только не бросайте меня один на один с рынком. Подкидывайте регулярно "сладости" в личку.
Я первичку почему не купил? Потому что меня убедили форумчане, что ремонт -это никак не 200 баксов, к тому же меня, как неопытного человека, обязательно нажухают на приличную сумму
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:нем жени, а півкаклєти Франклінів є.. загадка

наоборот, нормально. Жена-это расходы.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:54

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж, шутки шутками, но начинайте присматриваться. Высока вероятность что летом будут самые сладкие цены за N лет. Или сейчас или никогда, не профукайте свое бетонное счастье, жена не простит...

Вы только не бросайте меня один на один с рынком. Подкидывайте регулярно "сладости" в личку.
Я первичку почему не купил? Потому что меня убедили форумчане, что ремонт -это никак не 200 баксов, к тому же меня, как неопытного человека, обязательно нажухают на приличную сумму


Концепция поменялась: в Украине заперты около 1 млн рукастых заробитчан (ну часть из них криворукие, но мы ж не перфекционисты).

Пока они не разьехались, вам нужно иметь куда зайти на ремонт.



  Serg-ik написав:
  flyman написав:нем жени, а півкаклєти Франклінів є.. загадка

наоборот, нормально. Жена-это расходы.


Согласен! Дешевле содержать двух содержанок, чем одну жену
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 18:03

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:нем жени, а півкаклєти Франклінів є.. загадка

наоборот, нормально. Жена-это расходы.


Согласен! Дешевле содержать двух содержанок, чем одну жену

а кого краще: українок, тайок, в"єтнамок, філіпінок... приблизно так: ціна-якість
і щоб з борщами... та котлетами.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 3542354335443545
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