Richi написав:

Вы вообще блаженный? Какой нормальный человек станет деражать, даже условые $10 т. в том же Привате, если:а) государство гарантирует только 200 000 грн ($7500)б) все данные передаются в налоговую.в) без предупреждения арестовывают счета из-за неуплаты (или просто не дошли деньги) за штраф ПДД.г) при получении депозита, заявляют, что наличных нет и получайте гривнами по смешному приватовскому курсу.е) если получаете депозит, то такой хлам дают, что в обменках не хотят принимать и приходится опять пополнять валютную карту через терминал или сдавать через кассу банка по их сказочному курсу.