investorkiev написав: Vlad442 написав: 1472580369 написав: Так весело читати, як Влад себе заспокоює))

Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту

На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет.

В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает.

На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет.

В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает.

А цена меня не интересует до тех пор, пока не придет пора продавать. Сейчас наоборот мне выгодней цена в пол - можно что-то урвать. Только вот не я один такой. Слишком много людей сидят с котлетами еще с 13-ого года и ждут.



Я сейчас трачу наверное 25-35% от своих обычных затрат в месяц. Тупо некуда. Заначкам на квартиры ничего не угрожает кроме домушников. Надеюсь Серж не хранит дома свою катлету .



Я сейчас трачу наверное 25-35% от своих обычных затрат в месяц. Тупо некуда. Заначкам на квартиры ничего не угрожает кроме домушников. Надеюсь Серж не хранит дома свою катлету .

Серж, шутки шутками, но начинайте присматриваться. Высока вероятность что летом будут самые сладкие цены за N лет. Или сейчас или никогда, не профукайте свое бетонное счастье, жена не простит...

нема жени, а півкаклєти Франклінів є.. загадка

