Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1472580369 написав:Так весело читати, як Влад себе заспокоює)) Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту
На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет. В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает. А цена меня не интересует до тех пор, пока не придет пора продавать. Сейчас наоборот мне выгодней цена в пол - можно что-то урвать. Только вот не я один такой. Слишком много людей сидят с котлетами еще с 13-ого года и ждут.
Я сейчас трачу наверное 25-35% от своих обычных затрат в месяц. Тупо некуда. Заначкам на квартиры ничего не угрожает кроме домушников. Надеюсь Серж не хранит дома свою катлету .
Серж, шутки шутками, но начинайте присматриваться. Высока вероятность что летом будут самые сладкие цены за N лет. Или сейчас или никогда, не профукайте свое бетонное счастье, жена не простит...
1472580369 написав:Так весело читати, як Влад себе заспокоює)) Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту
На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет. В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает. А цена меня не интересует до тех пор, пока не придет пора продавать. Сейчас наоборот мне выгодней цена в пол - можно что-то урвать. Только вот не я один такой. Слишком много людей сидят с котлетами еще с 13-ого года и ждут.
Я сейчас трачу наверное 25-35% от своих обычных затрат в месяц. Тупо некуда. Заначкам на квартиры ничего не угрожает кроме домушников. Надеюсь Серж не хранит дома свою катлету .
Серж, шутки шутками, но начинайте присматриваться. Высока вероятность что летом будут самые сладкие цены за N лет. Или сейчас или никогда, не профукайте свое бетонное счастье, жена не простит...
нема жени, а півкаклєти Франклінів є.. загадка
Востаннє редагувалось flyman в Пон 13 кві, 2020 17:46, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Diego написав:prosecutor по таким - наверно нет, а смысл? Если лед уже тронулся, зачем. Пусть падает насколько сможет, а вот когда отскочит чуть, - тогда может и можно взять, солидарен с теми кто видит горизонт дна через 6-9 мес. Все мое имхо, возможно просто очень хочется купить за дешево...
Чесно говоря вообще смысл покупки в ближайшие время может не настать.
Тогда придется платить лендлорду.
Лично мне не придется. А под работу я всегда снимал жилье. Сейчас это будет даже дешевле.
investorkiev написав:Серж, шутки шутками, но начинайте присматриваться. Высока вероятность что летом будут самые сладкие цены за N лет. Или сейчас или никогда, не профукайте свое бетонное счастье, жена не простит...
Вы только не бросайте меня один на один с рынком. Подкидывайте регулярно "сладости" в личку. Я первичку почему не купил? Потому что меня убедили форумчане, что ремонт -это никак не 200 баксов, к тому же меня, как неопытного человека, обязательно нажухают на приличную сумму
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Richi написав:Вы вообще блаженный? Какой нормальный человек станет деражать, даже условые $10 т. в том же Привате, если: а) государство гарантирует только 200 000 грн ($7500) б) все данные передаются в налоговую. в) без предупреждения арестовывают счета из-за неуплаты (или просто не дошли деньги) за штраф ПДД. г) при получении депозита, заявляют, что наличных нет и получайте гривнами по смешному приватовскому курсу. е) если получаете депозит, то такой хлам дают, что в обменках не хотят принимать и приходится опять пополнять валютную карту через терминал или сдавать через кассу банка по их сказочному курсу.
У вас какая-то паранойя и куча домыслов. Какой нормаьный человек будет держать? БОльшая часть денег в БС лежит на счетах у людей, у которых активов в банках намного больше фонда. В частности весь сеймент private banking - наверное, они все блаженные. Данные не передаются в налоговую, не путайте с рашкой. Все нормально и с купюрами и с наличными, хотя с последними иногда и бывают проблемы, как в начале карантина. Арестовывать счета за штрафы - таким может разве Приват страдает.
Gastarbaiter написав:Вряд ли. До середины лета будут качели с карантинами по миру. К концу 2 квартала будет видна глубина мировой ...опы. Запасы (у кого они были) проедятся. Потоки валюты сильно сократятся. Лендлорды начнут понимать, что быстрого возврата к ставкам аренды конца 2019 не будет. Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.
прогноз неточный: он не учитывает падение кометы в конце лета и нашествие инопланетян с бластерами в декабре.
Она уже здесь ... к тебе с приветом :
и пошли уже, сначала с вербой, а скоро и с колбасой...
"Поздно пить Боржом": тема уже реальна и полна отходов:
Сейчас страна находится в ситуации нарастающего коллапса управляемости и кризиса во всех сферах - он оборонной до энергетической и санитарной. Два месяца назад мы сказали, что никакие перестановки и смена лиц в системе власти Зеленского ничего не изменит и не решит. Страна входит в этап гуманитарного, управленческого и экономического кризиса спровоцированного кучкой коррумпированных дилетантов пришедших к власти. Единственным способом преодоления этого кризиса является отстранение их от власти. Случится ли это путем осознания необходимости и в порядке демократических процедур, или путем событий по типу Майдана, но более кровавого и жестокого - этот выбор стоит перед всеми. Выбирайте