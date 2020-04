Додано: Пон 13 кві, 2020 20:27

investorkiev написав: Елена8 написав: VladPL написав: Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год. Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.

Еще один вестник апокалипсиса. Доллар старше чем вы и Украина вместе взятые- никуда он не денется Еще один вестник апокалипсиса. Доллар старше чем вы и Украина вместе взятые- никуда он не денется



Да ладно, не такой уж он и старый.

А роль резервной валюты выполняет и того меньше - ну лет 70, после ВМВ.



Так что я бы на долар прям сильно не поменялся, его сжирает инфляция постоянно. Мы это обсуждали.



Что можно было купить на 10$ в 1900 году, в 1950 году, в 1990 году и сейчас - четыре большие разницы Да ладно, не такой уж он и старый.А роль резервной валюты выполняет и того меньше - ну лет 70, после ВМВ.Так что я бы на долар прям сильно не поменялся, его сжирает инфляция постоянно. Мы это обсуждали.Что можно было купить на 10$ в 1900 году, в 1950 году, в 1990 году и сейчас - четыре большие разницы

що можна було купити за 10 грн у 1996 та 2020? що можна було купити за 10 грн у 1996 та 2020?

