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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35433544354535463547>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:48

  VladPL написав:Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.

Еще один вестник апокалипсиса. Доллар старше чем вы и Украина вместе взятые- никуда он не денется
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Я сейчас трачу наверное 25-35% от своих обычных затрат в месяц. Тупо некуда. Заначкам на квартиры ничего не угрожает кроме домушников. Надеюсь Серж не хранит дома свою катлету .

Повезло, я наоборот трачу на 25-35% больше, ценники в АТБ все повысились, акций больше нет. А какие домушники могут быть, если люди сидять целыми днями дома?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кризис государственного управления- это когда среднестатический человек чувствует себя гораздо умнее правительства.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:00

  Елена8 написав:
  VladPL написав:Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.

Еще один вестник апокалипсиса. Доллар старше чем вы и Украина вместе взятые- никуда он не денется


Да ладно, не такой уж он и старый.
А роль резервной валюты выполняет и того меньше - ну лет 70, после ВМВ.

Так что я бы на долар прям сильно не поменялся, его сжирает инфляция постоянно. Мы это обсуждали.

Что можно было купить на 10$ в 1900 году, в 1950 году, в 1990 году и сейчас - четыре большие разницы
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:20

  investorkiev написав:
  Елена8 написав:
  VladPL написав:Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.

Еще один вестник апокалипсиса. Доллар старше чем вы и Украина вместе взятые- никуда он не денется


Да ладно, не такой уж он и старый.
А роль резервной валюты выполняет и того меньше - ну лет 70, после ВМВ.

Так что я бы на долар прям сильно не поменялся, его сжирает инфляция постоянно. Мы это обсуждали.

Что можно было купить на 10$ в 1900 году, в 1950 году, в 1990 году и сейчас - четыре большие разницы

Ну и?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:21

  Serg-ik написав:
  Унуноктий написав:ка только доллар па30 пойду покупать медовый-2

Почему только Медовый? Почему не на Качалова, почему не Навигатор? Это не себе, а для бездомных

ну мне недалеко от ЖК Голосеево
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:26

  trololo написав:
  VladPL написав:весной 2021 г. считать цены будем уже не в долларе США в его нынешнем виде.

не пересказывайте всякий бред


Не подскажете откуда все это, есть какие-то информационные вбросы о грядущей денежной реформе ?
Нашел такое свежее бла-бла-бла : https://minfin.com.ua/2020/04/09/43215962/

Помню пять лет назад были популярны вбросы о скором введении амеро вместо доллара.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:27

  investorkiev написав:
  Елена8 написав:
  VladPL написав:Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.

Еще один вестник апокалипсиса. Доллар старше чем вы и Украина вместе взятые- никуда он не денется


Да ладно, не такой уж он и старый.
А роль резервной валюты выполняет и того меньше - ну лет 70, после ВМВ.

Так что я бы на долар прям сильно не поменялся, его сжирает инфляция постоянно. Мы это обсуждали.

Что можно было купить на 10$ в 1900 году, в 1950 году, в 1990 году и сейчас - четыре большие разницы

що можна було купити за 10 грн у 1996 та 2020?
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Ну и?

Бумага это бумага. Активы по реальной цене это то, на что нужно копить бумагу, а не накопление ради накопления.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:33

  investorkiev написав:Кризис государственного управления- это когда среднестатический человек чувствует себя гораздо умнее правительства.

та во все времена любой таксист "умней" правительства, но ему некогда заниматься строительством государства, ему нужно таксовать :mrgreen:

зы: кстати тамада, свадебные фотографы и т.п. уже в ВР, так что прогресс все таки идет...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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