Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
VladPL написав:Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.
Еще один вестник апокалипсиса. Доллар старше чем вы и Украина вместе взятые- никуда он не денется
Да ладно, не такой уж он и старый. А роль резервной валюты выполняет и того меньше - ну лет 70, после ВМВ.
Так что я бы на долар прям сильно не поменялся, его сжирает инфляция постоянно. Мы это обсуждали.
Что можно было купить на 10$ в 1900 году, в 1950 году, в 1990 году и сейчас - четыре большие разницы
VladPL написав:Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.
Еще один вестник апокалипсиса. Доллар старше чем вы и Украина вместе взятые- никуда он не денется
Да ладно, не такой уж он и старый. А роль резервной валюты выполняет и того меньше - ну лет 70, после ВМВ.
Так что я бы на долар прям сильно не поменялся, его сжирает инфляция постоянно. Мы это обсуждали.
Что можно было купить на 10$ в 1900 году, в 1950 году, в 1990 году и сейчас - четыре большие разницы
VladPL написав:Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.
Еще один вестник апокалипсиса. Доллар старше чем вы и Украина вместе взятые- никуда он не денется
Да ладно, не такой уж он и старый. А роль резервной валюты выполняет и того меньше - ну лет 70, после ВМВ.
Так что я бы на долар прям сильно не поменялся, его сжирает инфляция постоянно. Мы это обсуждали.
Что можно было купить на 10$ в 1900 году, в 1950 году, в 1990 году и сейчас - четыре большие разницы
що можна було купити за 10 грн у 1996 та 2020?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/