Richi написав: Вы вообще блаженный? Какой нормальный человек станет деражать, даже условые $10 т. в том же Привате, если:

а) государство гарантирует только 200 000 грн ($7500)

б) все данные передаются в налоговую.

в) без предупреждения арестовывают счета из-за неуплаты (или просто не дошли деньги) за штраф ПДД.

г) при получении депозита, заявляют, что наличных нет и получайте гривнами по смешному приватовскому курсу.

е) если получаете депозит, то такой хлам дают, что в обменках не хотят принимать и приходится опять пополнять валютную карту через терминал или сдавать через кассу банка по их сказочному курсу.

Ну и всё это делается ради того, чтобы через год получить на 100$ больше? Да проще самому заплатить 100$ за банковскую ячейку и спать спокойно, а на сэкономленное время и нервы заработать 200$.