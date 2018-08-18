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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 кві, 2020 20:41
Vlad442 написав: BIGor написав:
Ну и?
Бумага это бумага. Активы по реальной цене это то, на что нужно копить бумагу, а не накопление ради накопления.
Вот именно!
Нет никакого смысла копить, если тебе уже хватает на однушку в Медовом/Оранже. Нужно брать.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:48
striped написав: Vlad442 написав:
1 Упадет рентабельность аренды. Согласен. Будет ли это драйвером продавать? Нет. Люди в 13-ом держали депо в Привате под 8% в долларе без налогов, сейчас держат под 1,75% грязными.
Некорректный пример. Нужно смотреть что именно за люди держали под 8 и оставили под 1,75. Предположу, что это люди, которые держат миллионы и это не все их деньги, а лишь часть портфеля - чтобы проценты капали на повседневные траты.
Где-то на днях читал, что у кого денег мало было, те уже давно обнулили и депозиты и текущие счета. А рост долгов по коммуналке уже сейчас можно рассматривать и как то, что деньги у обычных людей заканчиваются УЖЕ СЕГОДНЯ.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:51
Работать вредно
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:52
investorkiev написав: Vlad442 написав: BIGor написав:
Ну и?
Бумага это бумага. Активы по реальной цене это то, на что нужно копить бумагу, а не накопление ради накопления.
Вот именно!
Нет никакого смысла копить, если тебе уже хватает на однушку в Медовом/Оранже. Нужно брать.
Глупо сейчас перед кризисом брать по ценам жирного 2019 года. Тупо влет.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:54
Унуноктий написав: striped написав: Vlad442 написав:
1 Упадет рентабельность аренды. Согласен. Будет ли это драйвером продавать? Нет. Люди в 13-ом держали депо в Привате под 8% в долларе без налогов, сейчас держат под 1,75% грязными.
Некорректный пример. Нужно смотреть что именно за люди держали под 8 и оставили под 1,75. Предположу, что это люди, которые держат миллионы и это не все их деньги, а лишь часть портфеля - чтобы проценты капали на повседневные траты.
Где-то на днях читал, что у кого денег мало было, те уже давно обнулили и депозиты и текущие счета. А рост долгов по коммуналке уже сейчас можно рассматривать и как то, что деньги у обычных людей заканчиваются УЖЕ СЕГОДНЯ.
12 мая на работу
Ого Вам "повезло", в разгар эпидемии на работу. Автомобиль хоть есть?
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:57
Richi написав:Вы вообще блаженный? Какой нормальный человек станет деражать, даже условые $10 т. в том же Привате, если:
а) государство гарантирует только 200 000 грн ($7500)
б) все данные передаются в налоговую.
в) без предупреждения арестовывают счета из-за неуплаты (или просто не дошли деньги) за штраф ПДД.
г) при получении депозита, заявляют, что наличных нет и получайте гривнами по смешному приватовскому курсу.
е) если получаете депозит, то такой хлам дают, что в обменках не хотят принимать и приходится опять пополнять валютную карту через терминал или сдавать через кассу банка по их сказочному курсу.
Ну и всё это делается ради того, чтобы через год получить на 100$ больше? Да проще самому заплатить 100$ за банковскую ячейку и спать спокойно, а на сэкономленное время и нервы заработать 200$.
Не десятка конечно, но и не на депозите а просто на карте, вообще без процентов.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 20:59
Serg-ik написав: investorkiev написав:
Серж, шутки шутками, но начинайте присматриваться. Высока вероятность что летом будут самые сладкие цены за N лет. Или сейчас или никогда, не профукайте свое бетонное счастье, жена не простит...
Вы только не бросайте меня один на один с рынком. Подкидывайте регулярно "сладости" в личку.
Я первичку почему не купил? Потому что меня убедили форумчане, что ремонт -это никак не 200 баксов, к тому же меня, как неопытного человека, обязательно нажухают на приличную сумму
ремонт можно своими руками делать, смотреть ютуб. это не ракету собрать. материалы покупать на олх ворованные. плюс стиль лофт всегда выручит. не надо бояться ремонта! смелее. вы же не флай
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 13 кві, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:00
BIGor написав: Унуноктий написав: striped написав:
Некорректный пример. Нужно смотреть что именно за люди держали под 8 и оставили под 1,75. Предположу, что это люди, которые держат миллионы и это не все их деньги, а лишь часть портфеля - чтобы проценты капали на повседневные траты.
Где-то на днях читал, что у кого денег мало было, те уже давно обнулили и депозиты и текущие счета. А рост долгов по коммуналке уже сейчас можно рассматривать и как то, что деньги у обычных людей заканчиваются УЖЕ СЕГОДНЯ.
12 мая на работу
Ого Вам "повезло", в разгар эпидемии на работу. Автомобиль хоть есть?
нет конечно откуда у нищего авто, лисапет есть
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:00
Унуноктий
говорят в сша на аукционах ща сладкие цены, что скажешь, мониторил?
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