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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 35453546354735483549>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:05

  trololo написав:Унуноктий

говорят в сша на аукционах ща сладкие цены, что скажешь, мониторил?

смысла нет, проще выжать скидку на машину которая уже тут стоит....
площадки забиты
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:07

  Чукча2 написав:Пока все обсуждают ОРВИ, тут реальная тема идёт на Киев...

Пожар подходит к хранилищам радиоактивных отходов.
https://korrespondent.net/ukraine/42169 ... h-otkhodov

завтра дождь всё погасит
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:10

  1472580369 написав:Так весело читати, як Влад себе заспокоює))
Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту ;)

реально тратить не на что.... сидишь за городом, никуда не ездишь. бензин не тратишь, жратвы накупил мешками и блоками
тратить не на что, ни шмотку не купить ни в кабаке пробухать(
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:12

  Унуноктий написав:
  trololo написав:Унуноктий

говорят в сша на аукционах ща сладкие цены, что скажешь, мониторил?

смысла нет, проще выжать скидку на машину которая уже тут стоит....
площадки забиты

битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные
более свежий заокеанский аналог б*** но за бОльшие деньги)

апд: попросите с площадки съездить сделать на 3д схождение, если на 1й из 10 смогут отрегулировать в норм будет очень хорошо)
Востаннє редагувалось Прохожий в Пон 13 кві, 2020 21:15, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:13

  Унуноктий написав:
  Чукча2 написав:Пока все обсуждают ОРВИ, тут реальная тема идёт на Киев...

Пожар подходит к хранилищам радиоактивных отходов.
https://korrespondent.net/ukraine/42169 ... h-otkhodov

завтра дождь всё погасит


дует на беларусь пока
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:17

  BIGor написав:
  investorkiev написав:Я сейчас трачу наверное 25-35% от своих обычных затрат в месяц. Тупо некуда. Заначкам на квартиры ничего не угрожает кроме домушников. Надеюсь Серж не хранит дома свою катлету .

Повезло, я наоборот трачу на 25-35% больше, ценники в АТБ все повысились, акций больше нет. А какие домушники могут быть, если люди сидять целыми днями дома?

люди сидят в загородных домах... а в квартирах то посетители АТБ сидят
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:18

  Прохожий написав:битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные


такие тачки тянут на продажу, если смотреть для себя, то далеко не все такие увальни, ну плюс штатов что там серьезное дтп не скроешь от попадания в базы. продавцы на аукционах тоже разные бывают.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:20

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  trololo написав:Унуноктий

говорят в сша на аукционах ща сладкие цены, что скажешь, мониторил?

смысла нет, проще выжать скидку на машину которая уже тут стоит....
площадки забиты

битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные
более свежий заокеанский аналог б*** но за бОльшие деньги)

апд: попросите с площадки съездить сделать на 3д схождение, если на 1й из 10 смогут отрегулировать в норм будет очень хорошо)

дедушка не отвлекайтесь от ролеты на обойном рынке....
3Д развал.... что только лохам не придумают....
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:21

  BIGor написав:
  investorkiev написав:Я сейчас трачу наверное 25-35% от своих обычных затрат в месяц. Тупо некуда. Заначкам на квартиры ничего не угрожает кроме домушников. Надеюсь Серж не хранит дома свою катлету .

Повезло, я наоборот трачу на 25-35% больше, ценники в АТБ все повысились, акций больше нет. А какие домушники могут быть, если люди сидять целыми днями дома?

Идите в Новус, там все ценники прежние.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:22

  trololo написав:
  Прохожий написав:битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные


такие тачки тянут на продажу, если смотреть для себя, то далеко не все такие увальни, ну плюс штатов что там серьезное дтп не скроешь от попадания в базы. продавцы на аукционах тоже разные бывают.

теоретик?
купи потом расскажешь)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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