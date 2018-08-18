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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 кві, 2020 21:05
trololo написав:Унуноктий
говорят в сша на аукционах ща сладкие цены, что скажешь, мониторил?
смысла нет, проще выжать скидку на машину которая уже тут стоит....
площадки забиты
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:07
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:10
1472580369 написав:
Так весело читати, як Влад себе заспокоює))
Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту
реально тратить не на что.... сидишь за городом, никуда не ездишь. бензин не тратишь, жратвы накупил мешками и блоками
тратить не на что, ни шмотку не купить ни в кабаке пробухать(
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:12
Унуноктий написав: trololo написав:Унуноктий
говорят в сша на аукционах ща сладкие цены, что скажешь, мониторил?
смысла нет, проще выжать скидку на машину которая уже тут стоит
....
площадки забиты
битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные
более свежий заокеанский аналог б*** но за бОльшие деньги)
апд: попросите с площадки съездить сделать на 3д схождение, если на 1й из 10 смогут отрегулировать в норм будет очень хорошо)
Востаннє редагувалось Прохожий
в Пон 13 кві, 2020 21:15, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:13
Унуноктий написав:
завтра дождь всё погасит
дует на беларусь пока
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:17
BIGor написав: investorkiev написав:
Я сейчас трачу наверное 25-35% от своих обычных затрат в месяц. Тупо некуда. Заначкам на квартиры ничего не угрожает кроме домушников. Надеюсь Серж не хранит дома свою катлету .
Повезло, я наоборот трачу на 25-35% больше, ценники в АТБ все повысились, акций больше нет. А какие домушники могут быть, если люди сидять целыми днями дома?
люди сидят в загородных домах... а в квартирах то посетители АТБ сидят
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:18
Прохожий написав:
битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные
такие тачки тянут на продажу, если смотреть для себя, то далеко не все такие увальни, ну плюс штатов что там серьезное дтп не скроешь от попадания в базы. продавцы на аукционах тоже разные бывают.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:20
Прохожий написав: Унуноктий написав: trololo написав:Унуноктий
говорят в сша на аукционах ща сладкие цены, что скажешь, мониторил?
смысла нет, проще выжать скидку на машину которая уже тут стоит
....
площадки забиты
битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные
более свежий заокеанский аналог б*** но за бОльшие деньги)
апд: попросите с площадки съездить сделать на 3д схождение, если на 1й из 10 смогут отрегулировать в норм будет очень хорошо)
дедушка не отвлекайтесь от ролеты на обойном рынке....
3Д развал.... что только лохам не придумают....
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:21
BIGor написав: investorkiev написав:
Я сейчас трачу наверное 25-35% от своих обычных затрат в месяц. Тупо некуда. Заначкам на квартиры ничего не угрожает кроме домушников. Надеюсь Серж не хранит дома свою катлету .
Повезло, я наоборот трачу на 25-35% больше, ценники в АТБ все повысились, акций больше нет. А какие домушники могут быть, если люди сидять целыми днями дома?
Идите в Новус, там все ценники прежние.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:22
trololo написав: Прохожий написав:
битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные
такие тачки тянут на продажу, если смотреть для себя, то далеко не все такие увальни, ну плюс штатов что там серьезное дтп не скроешь от попадания в базы. продавцы на аукционах тоже разные бывают.
теоретик?
купи потом расскажешь)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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