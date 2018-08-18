Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Серж, шутки шутками, но начинайте присматриваться. Высока вероятность что летом будут самые сладкие цены за N лет. Или сейчас или никогда, не профукайте свое бетонное счастье, жена не простит...
Вы только не бросайте меня один на один с рынком. Подкидывайте регулярно "сладости" в личку. Я первичку почему не купил? Потому что меня убедили форумчане, что ремонт -это никак не 200 баксов, к тому же меня, как неопытного человека, обязательно нажухают на приличную сумму
ремонт можно своими руками делать, смотреть ютуб. это не ракету собрать. материалы покупать на олх ворованные. плюс стиль лофт всегда выручит. не надо бояться ремонта! смелее. вы же не флай
Не поняв, в мене весь ремонт своїми руками, дешево і сердито.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
trololo написав: такие тачки тянут на продажу, если смотреть для себя, то далеко не все такие увальни, ну плюс штатов что там серьезное дтп не скроешь от попадания в базы. продавцы на аукционах тоже разные бывают.
зачем вы на идиота отвлекаетесь? он за 90 купил ку8 а через 7 лет она будет стоить 20 ровно 10 000 в год удешевления, и это без бензина и без ТО на ауди по 13000 грн каждое)
бабушка купившая равчик стоковый за оверпрайс перед выходом нового может только рассказывать сказки внучкам на ночь и глотать пыль за ку8...
ну не скажи рав4 за 21500+второй комплект дисков в подарок и парктроник, это точно не оверпрайс)