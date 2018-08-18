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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3546354735483549>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:23

  trololo написав:
  Прохожий написав:битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные


такие тачки тянут на продажу, если смотреть для себя, то далеко не все такие увальни, ну плюс штатов что там серьезное дтп не скроешь от попадания в базы. продавцы на аукционах тоже разные бывают.

зачем вы на идиота отвлекаетесь?
он за 90 купил ку8 а через 7 лет она будет стоить 20
ровно 10 000 в год удешевления, и это без бензина и без ТО на ауди по 13000 грн каждое)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:24

  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:смысла нет, проще выжать скидку на машину которая уже тут стоит....
площадки забиты

битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные
более свежий заокеанский аналог б*** но за бОльшие деньги)

апд: попросите с площадки съездить сделать на 3д схождение, если на 1й из 10 смогут отрегулировать в норм будет очень хорошо)

дедушка не отвлекайтесь от ролеты на обойном рынке....
3Д развал.... что только лохам не придумают....

бабушка, штопай носки внукам не отвлекайся и с оковытой завязывай :mrgreen:
жаль котик уже не с тобой...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:26

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные
более свежий заокеанский аналог б*** но за бОльшие деньги)

апд: попросите с площадки съездить сделать на 3д схождение, если на 1й из 10 смогут отрегулировать в норм будет очень хорошо)

дедушка не отвлекайтесь от ролеты на обойном рынке....
3Д развал.... что только лохам не придумают....

бабушка, штопай носки внукам не отвлекайся и с оковытой завязывай :mrgreen:
жаль котик уже не с тобой...

ты ж небось анекдот про "барабан Страдивари" знаешь, это про тебя как раз)
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:27

  Унуноктий написав:
  trololo написав:
  Прохожий написав:битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные


такие тачки тянут на продажу, если смотреть для себя, то далеко не все такие увальни, ну плюс штатов что там серьезное дтп не скроешь от попадания в базы. продавцы на аукционах тоже разные бывают.

зачем вы на идиота отвлекаетесь?
он за 90 купил ку8 а через 7 лет она будет стоить 20
ровно 10 000 в год удешевления, и это без бензина и без ТО на ауди по 13000 грн каждое)

бабушка купившая равчик стоковый за оверпрайс перед выходом нового может только рассказывать сказки внучкам на ночь и глотать пыль за ку8... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:27

  Мизантрóп написав:Работать вредно

Від роботи коні дохнуть...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:29

  trololo написав:
  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Серж, шутки шутками, но начинайте присматриваться. Высока вероятность что летом будут самые сладкие цены за N лет. Или сейчас или никогда, не профукайте свое бетонное счастье, жена не простит...

Вы только не бросайте меня один на один с рынком. Подкидывайте регулярно "сладости" в личку.
Я первичку почему не купил? Потому что меня убедили форумчане, что ремонт -это никак не 200 баксов, к тому же меня, как неопытного человека, обязательно нажухают на приличную сумму


ремонт можно своими руками делать, смотреть ютуб. это не ракету собрать. материалы покупать на олх ворованные. плюс стиль лофт всегда выручит. не надо бояться ремонта! смелее. вы же не флай

Не поняв, в мене весь ремонт своїми руками, дешево і сердито.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:30

  Прохожий написав:
  trololo написав:
  Прохожий написав:битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные


такие тачки тянут на продажу, если смотреть для себя, то далеко не все такие увальни, ну плюс штатов что там серьезное дтп не скроешь от попадания в базы. продавцы на аукционах тоже разные бывают.

теоретик?
купи потом расскажешь)


друг купил, я тоже ставил пару раз на хорошие варианты, но цена по итогу была намного выше моей планки, потому и забил на это дело.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:35

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  trololo написав:
такие тачки тянут на продажу, если смотреть для себя, то далеко не все такие увальни, ну плюс штатов что там серьезное дтп не скроешь от попадания в базы. продавцы на аукционах тоже разные бывают.

зачем вы на идиота отвлекаетесь?
он за 90 купил ку8 а через 7 лет она будет стоить 20
ровно 10 000 в год удешевления, и это без бензина и без ТО на ауди по 13000 грн каждое)

бабушка купившая равчик стоковый за оверпрайс перед выходом нового может только рассказывать сказки внучкам на ночь и глотать пыль за ку8... :mrgreen:

ну не скажи рав4 за 21500+второй комплект дисков в подарок и парктроник, это точно не оверпрайс)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:38

  flyman написав:Не поняв, в мене весь ремонт своїми руками, дешево і сердито.


Достойная кавалирка, токо цена как в Тетрисе. )

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-sv ... HCGLM.html
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:38

  Унуноктий написав:+второй комплект дисков в подарок

Зачем тебе этот второй комплект?
investorkiev
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