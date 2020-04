Додано: Пон 13 кві, 2020 22:10

trololo написав: Прохожий написав: битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные

битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные



ну плюс штатов что там серьезное дтп не скроешь от попадания в базы ну плюс штатов что там серьезное дтп не скроешь от попадания в базы



это приятная но иллюзия. в штатах чего только не бывает. например тотал лосс, которого нет в карфаксе и на который дмв выдает тебе клин тайтл это приятная но иллюзия. в штатах чего только не бывает. например тотал лосс, которого нет в карфаксе и на который дмв выдает тебе клин тайтл

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California