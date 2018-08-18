Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 кві, 2020 21:39
Не поняв, в мене весь ремонт своїми руками, дешево і сердито.[/quote]
Так в Тернополе дышится легче, мусора нет. Вот и ремонты спорятся!
sesk
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:41
investorkiev написав: Унуноктий написав:
+второй комплект дисков в подарок
Зачем тебе этот второй комплект?
один зимний один летний
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:50
sesk написав:
Не поняв, в мене весь ремонт своїми руками, дешево і сердито.
Так в Тернополе дышится легче, мусора нет. Вот и ремонты спорятся!
[/quote]
Ремонт в Бучі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Додано: Пон 13 кві, 2020 21:59
lejko_vit написав: Елена8 написав: VladPL написав:
Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.
Еще один вестник апокалипсиса. Доллар старше чем вы и Украина вместе взятые- никуда он не денется
Вы хоть примерно представляете сколько лет "Америке"?
Чеканка доллара была начата в 1794 году- 226 лет назад. Так что я не правильно написала?
Елена8
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Додано: Пон 13 кві, 2020 22:10
trololo написав: Прохожий написав:
битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные
ну плюс штатов что там серьезное дтп не скроешь от попадания в базы
это приятная но иллюзия. в штатах чего только не бывает. например тотал лосс, которого нет в карфаксе и на который дмв выдает тебе клин тайтл
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adeges
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Додано: Пон 13 кві, 2020 22:14
Унуноктий написав: Прохожий написав:
бабушка купившая равчик стоковый за оверпрайс перед выходом нового может только рассказывать сказки внучкам на ночь и глотать пыль за ку8...
ну не скажи рав4 за 21500+второй комплект дисков в подарок и парктроник, это точно не оверпрайс)
бгг та ты еще и пустую комплектацию купил...
столько же примерно сейчас в новом кузове стоит)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Додано: Пон 13 кві, 2020 22:30
Серж, я не знаю где это, но это то что вы ищете:
https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... GVmBm.html
2007й год, после строителей...
Думаю за 50К отдадут.
airmax78
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Додано: Пон 13 кві, 2020 22:32
Унуноктий написав: investorkiev написав: Унуноктий написав:
+второй комплект дисков в подарок
Зачем тебе этот второй комплект?
один зимний один летний
Как там кстати твоя проститутка-бариста? Выздоровела? Кашлять перестала?
investorkiev
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Додано: Пон 13 кві, 2020 22:42
Прохожий написав: Унуноктий написав: Прохожий написав:
бабушка купившая равчик стоковый за оверпрайс перед выходом нового может только рассказывать сказки внучкам на ночь и глотать пыль за ку8...
ну не скажи рав4 за 21500+второй комплект дисков в подарок и парктроник, это точно не оверпрайс)
бгг та ты еще и пустую комплектацию купил...
столько же примерно сейчас в новом кузове стоит)
в новом кузове прямо сейас он стоит 660 000 или 24 500 на стальных дисках т.е с моей покупкой разница в 20% это если мы подаренные литые диски посчитаем за 500 долларов
Унуноктий
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Додано: Пон 13 кві, 2020 22:43
investorkiev написав: Унуноктий написав: investorkiev написав:
Зачем тебе этот второй комплект?
один зимний один летний
Как там кстати твоя проститутка-бариста? Выздоровела? Кашлять перестала?
говорит если пробежаться к маршрутке например то начинает кашлять.... это при том что болела в феврале...
Унуноктий
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