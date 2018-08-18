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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3547354835493550

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:56

  airmax78 написав:Серж, я не знаю где это, но это то что вы ищете: https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... GVmBm.html

2007й год, после строителей...
Думаю за 50К отдадут.

Не надо спешить.
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:47

  Прохожий написав:бгг та ты еще и пустую комплектацию купил...
столько же примерно сейчас в новом кузове стоит)

Модераторы, да угомоните вы бабку уже! Задолбал своими тачками!
По теме ничего никогда не пишет, только подгавкивает из-под крыльца.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 13 кві, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:50

  Gastarbaiter написав:
  Прохожий написав:бгг та ты еще и пустую комплектацию купил...
столько же примерно сейчас в новом кузове стоит)

Модераторы, да угомоните вы бабку уже! Задолбал своими тачками!


А на каких тачках ездят гастрики в Щуцынах? Или гастрики вообще не обрастают собственностью, просто копят деньги и пересылают в Украину?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://112.ua/mnenie/chto-ne-tak-s-kor ... 6-amp.html вот интересно про вымышленный вирус
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:56

    https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/13/7247738/
    Ну что гаврики, завтра дым с Чернобыля над Кийовом.
    Хрущи в рист рокетой :D
    В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
    Хомякоид
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    Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:57

      Хомякоид написав:https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/13/7247738/
    Ну что гаврики, завтра дым с Чернобыля над Кийовом.
    Хрущи в рист рокетой :D

    завтра дожди над всей украиной, никакого дыма не будет
    Унуноктий
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    Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:12

    https://gdevkievezhithorosho.com/2020/04/жк-oasis-на-рыбальском/
    Прекрасный дом строят, вплотную к будущему подольско воскресенскому мосту с открытым метро. Рыбальский начинают осваивать. Только места все непонятные.
    hume
     
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      #<1 ... 3547354835493550
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