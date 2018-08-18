Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
VladPL написав:Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.
Еще один вестник апокалипсиса. Доллар старше чем вы и Украина вместе взятые- никуда он не денется
Вы хоть примерно представляете сколько лет "Америке"?
Чеканка доллара была начата в 1794 году- 226 лет назад. Так что я не правильно написала?
Прекрасный дом строят, вплотную к будущему подольско воскресенскому мосту с открытым метро. Рыбальский начинают осваивать. Только места непонятные. Вид на яднепр опять через 6 полос, но в отличии от невысокого рыбальского жтьели верхних этажей оазиса меньше будут слышать 6 полос вечностоящей магистрали, 6 полос моста с тром. Безусловно жд мост находится дальше, но вместо него будет открытое метро
Востаннє редагувалось hume в Вів 14 кві, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.