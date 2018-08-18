RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3546354735483549>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:50

  sesk написав:Не поняв, в мене весь ремонт своїми руками, дешево і сердито.

Так в Тернополе дышится легче, мусора нет. Вот и ремонты спорятся! :mrgreen:[/quote]
Ремонт в Бучі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18519
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1045 раз.
Подякували: 1226 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:59

  lejko_vit написав:
  Елена8 написав:
  VladPL написав:Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.

Еще один вестник апокалипсиса. Доллар старше чем вы и Украина вместе взятые- никуда он не денется

:) Вы хоть примерно представляете сколько лет "Америке"?

Чеканка доллара была начата в 1794 году- 226 лет назад. Так что я не правильно написала?
Елена8
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 05.12.08
Подякував: 109 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:10

  trololo написав:
  Прохожий написав:битки с сработавшей безопасностью похабно переваренные и так же покрашенные


ну плюс штатов что там серьезное дтп не скроешь от попадания в базы


это приятная но иллюзия. в штатах чего только не бывает. например тотал лосс, которого нет в карфаксе и на который дмв выдает тебе клин тайтл
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 14.03.06
Подякував: 172 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:30

Серж, я не знаю где это, но это то что вы ищете: https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... GVmBm.html

2007й год, после строителей...
Думаю за 50К отдадут.
airmax78
 
Повідомлень: 34026
З нами з: 25.10.12
Подякував: 855 раз.
Подякували: 3941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:32

  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:+второй комплект дисков в подарок

Зачем тебе этот второй комплект?

один зимний один летний

Как там кстати твоя проститутка-бариста? Выздоровела? Кашлять перестала?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2227
З нами з: 06.03.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:42

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:бабушка купившая равчик стоковый за оверпрайс перед выходом нового может только рассказывать сказки внучкам на ночь и глотать пыль за ку8... :mrgreen:

ну не скажи рав4 за 21500+второй комплект дисков в подарок и парктроник, это точно не оверпрайс)

бгг та ты еще и пустую комплектацию купил...
столько же примерно сейчас в новом кузове стоит)

в новом кузове прямо сейас он стоит 660 000 или 24 500 на стальных дисках т.е с моей покупкой разница в 20% это если мы подаренные литые диски посчитаем за 500 долларов
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21152
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:43

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:Зачем тебе этот второй комплект?

один зимний один летний

Как там кстати твоя проститутка-бариста? Выздоровела? Кашлять перестала?

говорит если пробежаться к маршрутке например то начинает кашлять.... это при том что болела в феврале...
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21152
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:56

  airmax78 написав:Серж, я не знаю где это, но это то что вы ищете: https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... GVmBm.html

2007й год, после строителей...
Думаю за 50К отдадут.

Не надо спешить.
artlife
 
Повідомлень: 341
З нами з: 07.10.19
Подякував: 34 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 23:47

  Прохожий написав:бгг та ты еще и пустую комплектацию купил...
столько же примерно сейчас в новом кузове стоит)

Модераторы, да угомоните вы бабку уже! Задолбал своими тачками!
По теме ничего никогда не пишет, только подгавкивает из-под крыльца.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 13 кві, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1380
З нами з: 26.02.18
Подякував: 377 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:12

https://gdevkievezhithorosho.com/2020/04/жк-oasis-на-рыбальском/
http://forum.domik.ua/zhk-oazis-ul-elek ... 35667.html

Прекрасный дом строят, вплотную к будущему подольско воскресенскому мосту с открытым метро. Рыбальский начинают осваивать. Только места непонятные. Вид на яднепр опять через 6 полос, но в отличии от невысокого рыбальского жтьели верхних этажей оазиса меньше будут слышать 6 полос вечностоящей магистрали, 6 полос моста с тром. Безусловно жд мост находится дальше, но вместо него будет открытое метро
Востаннє редагувалось hume в Вів 14 кві, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 6330
З нами з: 27.12.12
Подякував: 609 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3546354735483549>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1823, 1824, 1825
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18241 2955554
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 кві, 2020 17:51
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 7118
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 12011
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18591)
14.04.2020 00:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.