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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 кві, 2020 00:35
investorkiev написав:
У меня огромный рост долгов по комуналке. Это ни о чем не говорит
это говорит о многом.
не бедствующие люди, с капиталом под $400к и месячным доходом $3к перестают платить комуналку... как бы это точнее выразиться...
вспомнил. Булгаков, "Бег".
Голубков. Попрошу тебя замолчать. Словом, идем, Григорий!
Чарнота. Ну, знаешь, Парамон, грешный я человек, нарочно бы к большевикам записался, только чтоб тебя расстрелять. Расстрелял бы и мгновенно выписался бы обратно.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 14 кві, 2020 01:13
trololo написав: Yuri_T написав: proftpd66 написав:
Сами видите что 2-8% в гривне доходность от бетона с учетом амортизации ремонта и дома. Выше была доходность от 2014-2015гг.
у меня не популярный взгляд на флэтлордизм, в принципе.
потому интересуюсь темой исключительно из личной необходимости.
можете концепцию изложить? интересно
отбросим из формулы (і) мажоров; (іі) ментов/прокуроров/судей (взяточников); (ііі) распильщиков бюджетов и их подручных (типа кучерявых дубинских).
оставим нормальных ребят, способных зарабатывать больше уровня потребления хотя бы на 70%. можно и 50%, не суть.
когда появляется первая мысль "возьму однуху под ренту", это уже сигнал приближающейся старости. сигнал усталости и подсознательного желания понемногу перевести свою активность в пассивную форму.
когда первая из однух куплена, а основной бизнес всё еще генерит профит, это билет в один конец.
и когда их уже десять, ты, сам того не замечая, из нормального перспективного парня, перед которым открыт весь мир, превращаешься в гнусного, всеми ненавидимого субъекта.
судьба которого теперь - выжимать последние крохи из разного рода неудачников, которым не так повезло в жизни.
можно, конечно, отдать всё на управление родственникам. но не многие это делают, потому что живой кэш. а у кэша свои правила, он тебя уже просто так не отпустит, заставит жить по его законам и ты втягиваешься.
и вот она, процентщица Достоевского. кому-то её, вообще, жалко?
кто самый ненавидимый народом (после ментов, конечно)? арендодатель.
ему желают горя. не уважают. искренне радуются неудачам. считают держимордой, крохобором и рвачём. по большому счету - презирают. особенно люди активные, новые, с правильным пониманием времени.
рядом с которыми участь арендодателя - никогда уже не догнать и 15-ти летний Passat. потому что нужна 11-я квартира, срочно.
у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде...
плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать...
достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда.
лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом.
зы. можно потратить больше времени, вычитать каждую фразу и исправить неточности формулировок, но не в этом смысл, написал как думаю. всё имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 14 кві, 2020 01:25
Yuri_T написав: trololo написав: Yuri_T написав:
у меня не популярный взгляд на флэтлордизм, в принципе.
потому интересуюсь темой исключительно из личной необходимости.
можете концепцию изложить? интересно
отбросим из формулы (і) мажоров; (іі) ментов/прокуроров/судей (взяточников); (ііі) распильщиков бюджетов и их подручных (типа кучерявых дубинских).
оставим нормальных ребят, способных зарабатывать больше уровня потребления хотя бы на 70%. можно и 50%, не суть.
когда появляется первая мысль "возьму однуху под ренту", это уже сигнал приближающейся старости. сигнал усталости и подсознательного желания понемногу перевести свою активность в пассивную форму.
когда первая из однух куплена, а основной бизнес всё еще генерит профит, это билет в один конец.
и когда их уже десять, ты, сам того не замечая, из нормального перспективного парня, перед которым открыт весь мир, превращаешься в гнусного, всеми ненавидимого субъекта.
судьба которого теперь - выжимать последние крохи из разного рода неудачников, которым не так повезло в жизни.
можно, конечно, отдать всё на управление родственникам. но не многие это делают, потому что живой кэш. а у кэша свои правила, он тебя уже просто так не отпустит, заставит жить по его законам и ты втягиваешься.
и вот она, процентщица Достоевского. кому-то её, вообще, жалко?
кто самый ненавидимый народом (после ментов, конечно)? арендодатель.
ему желают горя. не уважают. искренне радуются неудачам. считают держимордой, крохобором и рвачём. по большому счету - презирают. особенно люди активные, новые, с правильным пониманием времени.
рядом с которыми участь арендодателя - никогда уже не догнать и 15-ти летний Passat. потому что нужна 11-я квартира, срочно.
у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде...
плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать...
достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда.
лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом.
зы. можно потратить больше времени, вычитать каждую фразу и исправить неточности формулировок, но не в этом смысл, написал как думаю. всё имхо.
я значит гнусный старичёк в 43 года... но мне друзья и говорят что я родился старым(
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Додано: Вів 14 кві, 2020 02:01
proftpd66 написав:
Сами видите что 2-8% в гривне доходность от бетона с учетом амортизации ремонта и дома. Выше была доходность от 2014-2015гг.
Yuri_T написав: trololo написав: Yuri_T написав:
у меня не популярный взгляд на флэтлордизм, в принципе.
потому интересуюсь темой исключительно из личной необходимости.
можете концепцию изложить? интересно
отбросим из формулы (і) мажоров; (іі) ментов/прокуроров/судей (взяточников); (ііі) распильщиков бюджетов и их подручных (типа кучерявых дубинских).
оставим нормальных ребят, способных зарабатывать больше уровня потребления хотя бы на 70%. можно и 50%, не суть.
когда появляется первая мысль "возьму однуху под ренту", это уже сигнал приближающейся старости. сигнал усталости и подсознательного желания понемногу перевести свою активность в пассивную форму.
когда первая из однух куплена, а основной бизнес всё еще генерит профит, это билет в один конец.
и когда их уже десять, ты, сам того не замечая, из нормального перспективного парня, перед которым открыт весь мир, превращаешься в гнусного, всеми ненавидимого субъекта.
судьба которого теперь - выжимать последние крохи из разного рода неудачников, которым не так повезло в жизни.
можно, конечно, отдать всё на управление родственникам. но не многие это делают, потому что живой кэш. а у кэша свои правила, он тебя уже просто так не отпустит, заставит жить по его законам и ты втягиваешься.
и вот она, процентщица Достоевского. кому-то её, вообще, жалко?
кто самый ненавидимый народом (после ментов, конечно)? арендодатель.
ему желают горя. не уважают. искренне радуются неудачам. считают держимордой, крохобором и рвачём. по большому счету - презирают. особенно люди активные, новые, с правильным пониманием времени.
рядом с которыми участь арендодателя - никогда уже не догнать и 15-ти летний Passat. потому что нужна 11-я квартира, срочно.
у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде...
плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать...
достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда.
лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом.
зы. можно потратить больше времени, вычитать каждую фразу и исправить неточности формулировок, но не в этом смысл, написал как думаю. всё имхо.
вместо квартиры, можно купить цепь из платины чтобы девушек клеить и жизнь будет лучше чем то, что Вы написали
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Додано: Вів 14 кві, 2020 02:28
Yuri_T
самый адекватный совет на все это:
в кризис совок упал, типа на леси 24, 1к-2к можно было взять там за 33к-40к, за аренду не брать ничего. А потом через 2 года продать по 60к-70к.
Многие аналитики тут советуют Мисто квитив и Аркаду. Но зачем, если есть совок?
Совок могут использовать бизнесмены для склада какого-то магазина в центре чтобы не ездить из далека.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 03:01
flyman написав: sesk написав:
Не поняв, в мене весь ремонт своїми руками, дешево і сердито.
Так в Тернополе дышится легче, мусора нет. Вот и ремонты спорятся!
Ремонт в Бучі.[/quote]
Странно, экология в Тернополе, а ремонт ближе к задымлённому Киеву.
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