Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прекрасный дом строят, вплотную к будущему подольско воскресенскому мосту с открытым метро. Рыбальский начинают осваивать. Только места непонятные. Вид на яднепр опять через 6 полос, но в отличии от невысокого рыбальского жтьели верхних этажей оазиса меньше будут слышать 6 полос вечностоящей магистрали, 6 полос моста с тром. Безусловно жд мост находится дальше, но вместо него будет открытое метро
Востаннє редагувалось hume в Вів 14 кві, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
investorkiev написав:У меня огромный рост долгов по комуналке. Это ни о чем не говорит
это говорит о многом. не бедствующие люди, с капиталом под $400к и месячным доходом $3к перестают платить комуналку... как бы это точнее выразиться... вспомнил. Булгаков, "Бег".
Голубков. Попрошу тебя замолчать. Словом, идем, Григорий! Чарнота. Ну, знаешь, Парамон, грешный я человек, нарочно бы к большевикам записался, только чтоб тебя расстрелять. Расстрелял бы и мгновенно выписался бы обратно.
proftpd66 написав:Сами видите что 2-8% в гривне доходность от бетона с учетом амортизации ремонта и дома. Выше была доходность от 2014-2015гг.
у меня не популярный взгляд на флэтлордизм, в принципе. потому интересуюсь темой исключительно из личной необходимости.
можете концепцию изложить? интересно
отбросим из формулы (і) мажоров; (іі) ментов/прокуроров/судей (взяточников); (ііі) распильщиков бюджетов и их подручных (типа кучерявых дубинских). оставим нормальных ребят, способных зарабатывать больше уровня потребления хотя бы на 70%. можно и 50%, не суть.
когда появляется первая мысль "возьму однуху под ренту", это уже сигнал приближающейся старости. сигнал усталости и подсознательного желания понемногу перевести свою активность в пассивную форму. когда первая из однух куплена, а основной бизнес всё еще генерит профит, это билет в один конец. и когда их уже десять, ты, сам того не замечая, из нормального перспективного парня, перед которым открыт весь мир, превращаешься в гнусного, всеми ненавидимого субъекта. судьба которого теперь - выжимать последние крохи из разного рода неудачников, которым не так повезло в жизни. можно, конечно, отдать всё на управление родственникам. но не многие это делают, потому что живой кэш. а у кэша свои правила, он тебя уже просто так не отпустит, заставит жить по его законам и ты втягиваешься. и вот она, процентщица Достоевского. кому-то её, вообще, жалко?
кто самый ненавидимый народом (после ментов, конечно)? арендодатель. ему желают горя. не уважают. искренне радуются неудачам. считают держимордой, крохобором и рвачём. по большому счету - презирают. особенно люди активные, новые, с правильным пониманием времени. рядом с которыми участь арендодателя - никогда уже не догнать и 15-ти летний Passat. потому что нужна 11-я квартира, срочно.
у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде... плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать... достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда. лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом.
зы. можно потратить больше времени, вычитать каждую фразу и исправить неточности формулировок, но не в этом смысл, написал как думаю. всё имхо.
Yuri_T написав:у меня не популярный взгляд на флэтлордизм, в принципе. потому интересуюсь темой исключительно из личной необходимости.
можете концепцию изложить? интересно
отбросим из формулы (і) мажоров; (іі) ментов/прокуроров/судей (взяточников); (ііі) распильщиков бюджетов и их подручных (типа кучерявых дубинских). оставим нормальных ребят, способных зарабатывать больше уровня потребления хотя бы на 70%. можно и 50%, не суть.
когда появляется первая мысль "возьму однуху под ренту", это уже сигнал приближающейся старости. сигнал усталости и подсознательного желания понемногу перевести свою активность в пассивную форму. когда первая из однух куплена, а основной бизнес всё еще генерит профит, это билет в один конец. и когда их уже десять, ты, сам того не замечая, из нормального перспективного парня, перед которым открыт весь мир, превращаешься в гнусного, всеми ненавидимого субъекта. судьба которого теперь - выжимать последние крохи из разного рода неудачников, которым не так повезло в жизни. можно, конечно, отдать всё на управление родственникам. но не многие это делают, потому что живой кэш. а у кэша свои правила, он тебя уже просто так не отпустит, заставит жить по его законам и ты втягиваешься. и вот она, процентщица Достоевского. кому-то её, вообще, жалко?
кто самый ненавидимый народом (после ментов, конечно)? арендодатель. ему желают горя. не уважают. искренне радуются неудачам. считают держимордой, крохобором и рвачём. по большому счету - презирают. особенно люди активные, новые, с правильным пониманием времени. рядом с которыми участь арендодателя - никогда уже не догнать и 15-ти летний Passat. потому что нужна 11-я квартира, срочно.
у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде... плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать... достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда. лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом.
зы. можно потратить больше времени, вычитать каждую фразу и исправить неточности формулировок, но не в этом смысл, написал как думаю. всё имхо.
я значит гнусный старичёк в 43 года... но мне друзья и говорят что я родился старым(
Investor_K написав:Ключевой вопрос. Куда вкладываться?
В деньги
Вообще, глядя на то, что творится в мире, это дельный совет. Не уверен на 100%, что стремление заработать, в этот раз - это правильная стратегия. Кризис может затянуться на очень долго. И так может статься, что потребуется ну очень большая подушка безопасности. Вот уже несколько лет я писал о приближающемся кризисе, ловя летевшие в меня тапки. Несколько месяцев назад я писал, что кризис не будет похож на предыдущие. Не надо мне лавры прорицателя вешать - такого я не мог себе представить...весь мир на карантине...десятки тысяч жертв... Почему я думаю, что кризис затянется? Не только в Украине - во всем мире. Коронавирус - это вирус...пардон за тавтологию. От вирусных инфекций лекарств практически не существует. Только иммунитет и вакцинации от наиболее опасных вирусов (но это не лекарство, а иммунизация). Даже если сейчас будет найдена вакцина, а этого пока нет, то на ее запуск и вакцинацию населения планеты понадобится около года. Есть мнение, что при жаркой погоде вирус становится нестабильным...допустим. Но пандемия охватила все континенты и наверное все страны. Поэтому где-то вирус все-равно сохранится. То есть, даже если летом эпидемия утихнет (хоть на это хотелось-бы надеяться, потому как уже много из первоначальных мнений о коронавирусе опроверглись), то осенью будет новая. И тем сильней она будет, если летом снимут карантин. А его будут снимать, потому что давления обществ во всем мире на правительства будут нешуточными. Вход-же только-только начавшейся шевелиться экономики в новый карантин вызовет такую депрессию, по сравнению с которой Великая померкнет. Это ВОЗМОЖНЫЙ сценарий. Надеюсь, что ему не суждено будет сбыться. Теперь насчет действий. Я осознаю, что по своей природе я - перестраховщик. Жизнь так научила. Я не пошел в бетон в 2015-м...и не жалею, но кто-то удачно и зашел и вовремя вышел - молодец и все такое. Но вот, если допустить длительность ППЦа более чем на полгода-год, то падение и мировой и тем более украинской экономики будет очень глубоким и долгим. Отсюда - надо по крайней мере не потерять и не склеить ласты. Если эта задача будет выполнена, то у кого останется желание и возможности - вкладываться когда начнется устойчивый рост. Звыняте за многобуквие.
Yuri_T написав:у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде..
Во избежание душевных страданий селить с маленькими детьми не желательно, а также людей с непонятными источниками дохода, во избежание их крайней нужды. Селим успешных или никого. По молодости можно провозглашать, что угодно. "Все мы были рысаками".