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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3546354735483549>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:42

  Прохожий написав:
  Унуноктий написав:
  Прохожий написав:бабушка купившая равчик стоковый за оверпрайс перед выходом нового может только рассказывать сказки внучкам на ночь и глотать пыль за ку8... :mrgreen:

ну не скажи рав4 за 21500+второй комплект дисков в подарок и парктроник, это точно не оверпрайс)

бгг та ты еще и пустую комплектацию купил...
столько же примерно сейчас в новом кузове стоит)

в новом кузове прямо сейас он стоит 660 000 или 24 500 на стальных дисках т.е с моей покупкой разница в 20% это если мы подаренные литые диски посчитаем за 500 долларов
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:56

  airmax78 написав:Серж, я не знаю где это, но это то что вы ищете: https://www.olx.ua/obyavlenie/srochno-p ... GVmBm.html

2007й год, после строителей...
Думаю за 50К отдадут.

Не надо спешить.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:12

https://gdevkievezhithorosho.com/2020/04/жк-oasis-на-рыбальском/
http://forum.domik.ua/zhk-oazis-ul-elek ... 35667.html

Прекрасный дом строят, вплотную к будущему подольско воскресенскому мосту с открытым метро. Рыбальский начинают осваивать. Только места непонятные. Вид на яднепр опять через 6 полос, но в отличии от невысокого рыбальского жтьели верхних этажей оазиса меньше будут слышать 6 полос вечностоящей магистрали, 6 полос моста с тром. Безусловно жд мост находится дальше, но вместо него будет открытое метро
Востаннє редагувалось hume в Вів 14 кві, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:35

  investorkiev написав:У меня огромный рост долгов по комуналке. Это ни о чем не говорит

это говорит о многом.
не бедствующие люди, с капиталом под $400к и месячным доходом $3к перестают платить комуналку... как бы это точнее выразиться...
вспомнил. Булгаков, "Бег".
Голубков. Попрошу тебя замолчать. Словом, идем, Григорий!
Чарнота. Ну, знаешь, Парамон, грешный я человек, нарочно бы к большевикам записался, только чтоб тебя расстрелять. Расстрелял бы и мгновенно выписался бы обратно.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 01:13

  trololo написав:
  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:Сами видите что 2-8% в гривне доходность от бетона с учетом амортизации ремонта и дома. Выше была доходность от 2014-2015гг.

у меня не популярный взгляд на флэтлордизм, в принципе.
потому интересуюсь темой исключительно из личной необходимости.

можете концепцию изложить? интересно

отбросим из формулы (і) мажоров; (іі) ментов/прокуроров/судей (взяточников); (ііі) распильщиков бюджетов и их подручных (типа кучерявых дубинских).
оставим нормальных ребят, способных зарабатывать больше уровня потребления хотя бы на 70%. можно и 50%, не суть.

когда появляется первая мысль "возьму однуху под ренту", это уже сигнал приближающейся старости. сигнал усталости и подсознательного желания понемногу перевести свою активность в пассивную форму.
когда первая из однух куплена, а основной бизнес всё еще генерит профит, это билет в один конец.
и когда их уже десять, ты, сам того не замечая, из нормального перспективного парня, перед которым открыт весь мир, превращаешься в гнусного, всеми ненавидимого субъекта.
судьба которого теперь - выжимать последние крохи из разного рода неудачников, которым не так повезло в жизни.
можно, конечно, отдать всё на управление родственникам. но не многие это делают, потому что живой кэш. а у кэша свои правила, он тебя уже просто так не отпустит, заставит жить по его законам и ты втягиваешься.
и вот она, процентщица Достоевского. кому-то её, вообще, жалко?

кто самый ненавидимый народом (после ментов, конечно)? арендодатель.
ему желают горя. не уважают. искренне радуются неудачам. считают держимордой, крохобором и рвачём. по большому счету - презирают. особенно люди активные, новые, с правильным пониманием времени.
рядом с которыми участь арендодателя - никогда уже не догнать и 15-ти летний Passat. потому что нужна 11-я квартира, срочно.

у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде...
плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать...
достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда.
лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом.

зы. можно потратить больше времени, вычитать каждую фразу и исправить неточности формулировок, но не в этом смысл, написал как думаю. всё имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 01:25

  Yuri_T написав:
  trololo написав:
  Yuri_T написав:у меня не популярный взгляд на флэтлордизм, в принципе.
потому интересуюсь темой исключительно из личной необходимости.

можете концепцию изложить? интересно

отбросим из формулы (і) мажоров; (іі) ментов/прокуроров/судей (взяточников); (ііі) распильщиков бюджетов и их подручных (типа кучерявых дубинских).
оставим нормальных ребят, способных зарабатывать больше уровня потребления хотя бы на 70%. можно и 50%, не суть.

когда появляется первая мысль "возьму однуху под ренту", это уже сигнал приближающейся старости. сигнал усталости и подсознательного желания понемногу перевести свою активность в пассивную форму.
когда первая из однух куплена, а основной бизнес всё еще генерит профит, это билет в один конец.
и когда их уже десять, ты, сам того не замечая, из нормального перспективного парня, перед которым открыт весь мир, превращаешься в гнусного, всеми ненавидимого субъекта.
судьба которого теперь - выжимать последние крохи из разного рода неудачников, которым не так повезло в жизни.
можно, конечно, отдать всё на управление родственникам. но не многие это делают, потому что живой кэш. а у кэша свои правила, он тебя уже просто так не отпустит, заставит жить по его законам и ты втягиваешься.
и вот она, процентщица Достоевского. кому-то её, вообще, жалко?

кто самый ненавидимый народом (после ментов, конечно)? арендодатель.
ему желают горя. не уважают. искренне радуются неудачам. считают держимордой, крохобором и рвачём. по большому счету - презирают. особенно люди активные, новые, с правильным пониманием времени.
рядом с которыми участь арендодателя - никогда уже не догнать и 15-ти летний Passat. потому что нужна 11-я квартира, срочно.

у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде...
плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать...
достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда.
лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом.

зы. можно потратить больше времени, вычитать каждую фразу и исправить неточности формулировок, но не в этом смысл, написал как думаю. всё имхо.

я значит гнусный старичёк в 43 года... но мне друзья и говорят что я родился старым(
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 02:28

Yuri_T

самый адекватный совет на все это:

в кризис совок упал, типа на леси 24, 1к-2к можно было взять там за 33к-40к, за аренду не брать ничего. А потом через 2 года продать по 60к-70к.

Многие аналитики тут советуют Мисто квитив и Аркаду. Но зачем, если есть совок?

Совок могут использовать бизнесмены для склада какого-то магазина в центре чтобы не ездить из далека.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 03:01

  flyman написав:
  sesk написав:Не поняв, в мене весь ремонт своїми руками, дешево і сердито.

Так в Тернополе дышится легче, мусора нет. Вот и ремонты спорятся! :mrgreen:

Ремонт в Бучі.[/quote]
Странно, экология в Тернополе, а ремонт ближе к задымлённому Киеву.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 07:22

  UA написав:
  Investor_K написав:Ключевой вопрос. Куда вкладываться?

В деньги :mrgreen:


Вообще, глядя на то, что творится в мире, это дельный совет. Не уверен на 100%, что стремление заработать, в этот раз - это правильная стратегия. Кризис может затянуться на очень долго. И так может статься, что потребуется ну очень большая подушка безопасности.
Вот уже несколько лет я писал о приближающемся кризисе, ловя летевшие в меня тапки. Несколько месяцев назад я писал, что кризис не будет похож на предыдущие. Не надо мне лавры прорицателя вешать - такого я не мог себе представить...весь мир на карантине...десятки тысяч жертв...
Почему я думаю, что кризис затянется? Не только в Украине - во всем мире. Коронавирус - это вирус...пардон за тавтологию. От вирусных инфекций лекарств практически не существует. Только иммунитет и вакцинации от наиболее опасных вирусов (но это не лекарство, а иммунизация). Даже если сейчас будет найдена вакцина, а этого пока нет, то на ее запуск и вакцинацию населения планеты понадобится около года. Есть мнение, что при жаркой погоде вирус становится нестабильным...допустим. Но пандемия охватила все континенты и наверное все страны. Поэтому где-то вирус все-равно сохранится. То есть, даже если летом эпидемия утихнет (хоть на это хотелось-бы надеяться, потому как уже много из первоначальных мнений о коронавирусе опроверглись), то осенью будет новая. И тем сильней она будет, если летом снимут карантин. А его будут снимать, потому что давления обществ во всем мире на правительства будут нешуточными.
Вход-же только-только начавшейся шевелиться экономики в новый карантин вызовет такую депрессию, по сравнению с которой Великая померкнет.
Это ВОЗМОЖНЫЙ сценарий. Надеюсь, что ему не суждено будет сбыться.
Теперь насчет действий.
Я осознаю, что по своей природе я - перестраховщик. Жизнь так научила. Я не пошел в бетон в 2015-м...и не жалею, но кто-то удачно и зашел и вовремя вышел - молодец и все такое. Но вот, если допустить длительность ППЦа более чем на полгода-год, то падение и мировой и тем более украинской экономики будет очень глубоким и долгим. Отсюда - надо по крайней мере не потерять и не склеить ласты. Если эта задача будет выполнена, то у кого останется желание и возможности - вкладываться когда начнется устойчивый рост.
Звыняте за многобуквие.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 07:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде..
Во избежание душевных страданий селить с маленькими детьми не желательно, а также людей с непонятными источниками дохода, во избежание их крайней нужды. Селим успешных или никого. По молодости можно провозглашать, что угодно. "Все мы были рысаками".
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