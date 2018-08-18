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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 14 кві, 2020 07:43
VladPL написав: Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
Условные "сержики", видя упавшие ставки по аренде, будут откладывать покупки - зачем покупать, если на эти деньги можно снимать лет 20? Вот тогда-то наиболее расторопные лендлорды начнут сливать свои стояки в ожидании падения цен, тем самым это падение и активизировав. Дно будет зимой-весной.
Интересные утверждения.
1 Упадет рентабельность аренды. Согласен. Будет ли это драйвером продавать? Нет. Люди в 13-ом держали депо в Привате под 8% в долларе без налогов, сейчас держат под 1,75% грязными.
2. Лендлорды будут играть на понижение - продай сейчас, чтобы окупиться завтра дешевле. Не думаю. Разве что неудачные варианты для оптимизации портфеля. Потери на оформление, налоги и недополученная аренда (цены падают не быстро) плюс большие затраты времени и нервов на продать-купить не делают эту идею сколь-нибудь интересной. К тому же продавать сейчас это делать дисконт как при панической продаже. Не факт, что цены настолько упадут.
Еще факты, что вложить деньги от продажи некуда, что накопления не обнулились не говорят за быстрое и существенное падение цен. Скорей рынок будет стагнировать, цены медленно сползать пока все не перезапустится. Или долларов не напечатают больше, чем гривны.
С прогнозом "Дно будет зимой-весной" (2020-21 гг.) - можно спорить, можно где-то согласиться. Другой вопрос, что, скорее всего, весной 2021 г. считать цены будем уже не в долларе США в его нынешнем виде. Давайте условно так: 1 кв. метр площади квартиры в Киеве будет стоить минимальное количество месяцев работы среднего киевлянина примерно к весне 2021 г. Так будет понятнее и конкретнее. Еще вопрос, куда денется столько зеленой бумаги. Или основная ее часть абсорбируется за год? Вот тут есть вопросы. Во всяком случае, очень велика вероятность того, что ни безналичный доллар (тот, что на депозитах населения Украины), ни кэш, скорее всего, не конвертируют в ту валюту, которой будут пользоваться американцы через год.
А чем, пардон, американцы будут пользоваться? Туалетной бумагой? Или росийским рублем?
Я не вижу большой опасности для бакса. Давайте будем откровенны, бакс США печатали, печатают и будут печатать с последствиями не более 2-3% инфляции внутри страны в год.
И так будет до тех пор, пока бакс будет мировой резервной валютой.
Нынешний кризис-же для остальных валют несет намного бОльшие риски, чем для доллара США.
Назовите любую другую валюту мира, у которой шансы упасть меньше, чем у доллара США.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 07:49
Richi написав: Vlad442 написав:
Если осенью у всех будет все хорошо с доходами, то с чего недвиге падать?
Простите пожалуйста, но хочется спросить, даже не в какой стране Вы живёте, а на какой планете? Конечно осенью у всех будет всё хорошо. У всех и сейчас всё зашибись, а осенью будет ещё лучше! Поднимут, зарплаты и выдадут премии за карантин.
Вопрос ко всем: есть хоть 1 человек кого бы карантин финансово не затронул? Не морально, не неудобства, а именно финансово.
Такие люди ПОКА есть, но не факт, что они еще останутся через месяц-два.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 08:11
Унуноктий написав:
завтра дождь всё погасит
И, роста радиационного фона в Киеве нет, стандартная 10-ка всю неделю.
Меряю регулярно, и сертифицированным дозиметром.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 08:21
Yuri_T написав: trololo написав: Yuri_T написав:
у меня не популярный взгляд на флэтлордизм, в принципе.
потому интересуюсь темой исключительно из личной необходимости.
можете концепцию изложить? интересно
отбросим из формулы (і) мажоров; (іі) ментов/прокуроров/судей (взяточников); (ііі) распильщиков бюджетов и их подручных (типа кучерявых дубинских).
оставим нормальных ребят, способных зарабатывать больше уровня потребления хотя бы на 70%. можно и 50%, не суть.
когда появляется первая мысль "возьму однуху под ренту", это уже сигнал приближающейся старости. сигнал усталости и подсознательного желания понемногу перевести свою активность в пассивную форму.
когда первая из однух куплена, а основной бизнес всё еще генерит профит, это билет в один конец.
и когда их уже десять, ты, сам того не замечая, из нормального перспективного парня, перед которым открыт весь мир, превращаешься в гнусного, всеми ненавидимого субъекта.
судьба которого теперь - выжимать последние крохи из разного рода неудачников, которым не так повезло в жизни.
можно, конечно, отдать всё на управление родственникам. но не многие это делают, потому что живой кэш. а у кэша свои правила, он тебя уже просто так не отпустит, заставит жить по его законам и ты втягиваешься.
и вот она, процентщица Достоевского. кому-то её, вообще, жалко?
кто самый ненавидимый народом (после ментов, конечно)? арендодатель.
ему желают горя. не уважают. искренне радуются неудачам. считают держимордой, крохобором и рвачём. по большому счету - презирают. особенно люди активные, новые, с правильным пониманием времени.
рядом с которыми участь арендодателя - никогда уже не догнать и 15-ти летний Passat. потому что нужна 11-я квартира, срочно.
у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде...
плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать...
достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда.
лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом.
зы. можно потратить больше времени, вычитать каждую фразу и исправить неточности формулировок, но не в этом смысл, написал как думаю. всё имхо.
Вау! Какой слог!
Хотелось-бы вспомнить народную мудрость "Каждый всех судит по мере своей распущенности".
Нормального человека ни 1 хата в ренте ни 10 не испортят.
Испортят того, кто изначально с гнилью. Деньги усиливают как негативные так и положительные черты людей.
А вот насчет стремления купить точило понавороченее ...есть такая категория людей - автодрочеры. Но ведь не все к ней принадлежат
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Додано: Вів 14 кві, 2020 08:52
Richi написав: Vlad442 написав:
Если осенью у всех будет все хорошо с доходами, то с чего недвиге падать?
Простите пожалуйста, но хочется спросить, даже не в какой стране Вы живёте, а на какой планете? Конечно осенью у всех будет всё хорошо. У всех и сейчас всё зашибись, а осенью будет ещё лучше! Поднимут, зарплаты и выдадут премии за карантин.
Вопрос ко всем: есть хоть 1 человек кого бы карантин финансово не затронул? Не морально, не неудобства, а именно финансово.
Например, по опросу на профильной ветке - примерно половину из всех, или две трети из наемных работников и четверть бизнеса, пока финансово не затронул. Так что, есть
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Додано: Вів 14 кві, 2020 09:18
sesk написав: flyman написав: sesk написав:
Не поняв, в мене весь ремонт своїми руками, дешево і сердито.
Так в Тернополе дышится легче, мусора нет. Вот и ремонты спорятся!
Ремонт в Бучі.
Странно, экология в Тернополе, а ремонт ближе к задымлённому Киеву.[/quote]
Vlad422 в Харкові.... тобі не странно?
а барабашов у Дніпрі,
а аірмакс з Одеси,
Трайбека з ОРДЛО..
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 09:21
dir написав: Yuri_T написав:
у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде..
Во избежание душевных страданий селить с маленькими детьми не желательно, а также людей с непонятными источниками дохода, во избежание их крайней нужды. Селим успешных или никого. По молодости можно провозглашать, что угодно. "Все мы были рысаками".
головне Раскольнікових не селити
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 09:54
hume написав:
в отличии от невысокого рыбальского жтьели верхних этажей оазиса меньше будут слышать 6 полос вечностоящей магистрали, 6 полос моста с тром. Безусловно жд мост находится дальше, но вместо него будет открытое метро
Я предлагаю в недалёком будущем признать застройку незаконной и конфисковать. Без предоставления компенсаций застройщику и инвесторам. Саму застройку не сносить, а раздать участникам УТОГ (Украинское общество глухих)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 14 кві, 2020 10:04
я 2-3 дня назад выкладывал ссылку на эту квартиру и на Гетьмана 1( трёшка 100 000. с ремонтом), как пример неудачных инвестиций. Продаётся несколько месяцев. Было 75000. Дом стоит прямо над жд станцией. Планировка годится, место-......
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 14 кві, 2020 10:05
rjkz написав:
Хотелось-бы вспомнить народную мудрость "Каждый всех судит по мере своей распущенности".
Нормального человека ни 1 хата в ренте ни 10 не испортят.
Испортят того, кто изначально с гнилью. Деньги усиливают как негативные так и положительные черты людей.
Взагалі-то гроші псують абсолютно всіх . Ніколи навіть не чув про таких , які реально залишаються просто нормальними людьми ( підсвідомо всі розуміють - що це ) - займаючись бізнесом . Тим більше бізнесом , який безпосередньо пов"язаний з людьми та їх потребами базовими ... Це про успішних - неуспішні дуже швидко гроші просто втрачають та переходять в інші категорії .
До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...
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