trololo написав: Yuri_T написав: у меня не популярный взгляд на флэтлордизм, в принципе.

потому интересуюсь темой исключительно из личной необходимости. у меня не популярный взгляд на флэтлордизм, в принципе.потому интересуюсь темой исключительно из личной необходимости.

можете концепцию изложить? интересно можете концепцию изложить? интересно

отбросим из формулы (і) мажоров; (іі) ментов/прокуроров/судей (взяточников); (ііі) распильщиков бюджетов и их подручных (типа кучерявых дубинских).оставим нормальных ребят, способных зарабатывать больше уровня потребления хотя бы на 70%. можно и 50%, не суть.когда появляется первая мысль "возьму однуху под ренту", это уже сигнал приближающейся старости. сигнал усталости и подсознательного желания понемногу перевести свою активность в пассивную форму.когда первая из однух куплена, а основной бизнес всё еще генерит профит, это билет в один конец.и когда их уже десять, ты, сам того не замечая, из нормального перспективного парня, перед которым открыт весь мир, превращаешься в гнусного, всеми ненавидимого субъекта.судьба которого теперь - выжимать последние крохи из разного рода неудачников, которым не так повезло в жизни.можно, конечно, отдать всё на управление родственникам. но не многие это делают, потому что живой кэш. а у кэша свои правила, он тебя уже просто так не отпустит, заставит жить по его законам и ты втягиваешься.и вот она, процентщица Достоевского. кому-то её, вообще, жалко?кто самый ненавидимый народом (после ментов, конечно)? арендодатель.ему желают горя. не уважают. искренне радуются неудачам. считают держимордой, крохобором и рвачём. по большому счету - презирают. особенно люди активные, новые, с правильным пониманием времени.рядом с которыми участь арендодателя - никогда уже не догнать и 15-ти летний Passat. потому что нужна 11-я квартира, срочно.у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде...плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать...достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда.лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом.зы. можно потратить больше времени, вычитать каждую фразу и исправить неточности формулировок, но не в этом смысл, написал как думаю. всё имхо.