Додано: Вів 14 кві, 2020 09:18

sesk написав: flyman написав: sesk написав: Не поняв, в мене весь ремонт своїми руками, дешево і сердито. Не поняв, в мене весь ремонт своїми руками, дешево і сердито.

Так в Тернополе дышится легче, мусора нет. Вот и ремонты спорятся! Так в Тернополе дышится легче, мусора нет. Вот и ремонты спорятся!

Ремонт в Бучі. Ремонт в Бучі.

Странно, экология в Тернополе, а ремонт ближе к задымлённому Киеву.[/quote]

Vlad422 в Харкові.... тобі не странно?

а барабашов у Дніпрі,

а аірмакс з Одеси,

Трайбека з ОРДЛО.. Странно, экология в Тернополе, а ремонт ближе к задымлённому Киеву.[/quote]Vlad422 в Харкові.... тобі не странно?а барабашов у Дніпрі,а аірмакс з Одеси,Трайбека з ОРДЛО..

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/