Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Хотелось-бы вспомнить народную мудрость "Каждый всех судит по мере своей распущенности". Нормального человека ни 1 хата в ренте ни 10 не испортят. Испортят того, кто изначально с гнилью. Деньги усиливают как негативные так и положительные черты людей.
Взагалі-то гроші псують абсолютно всіх . Ніколи навіть не чув про таких , які реально залишаються просто нормальними людьми ( підсвідомо всі розуміють - що це ) - займаючись бізнесом . Тим більше бізнесом , який безпосередньо пов"язаний з людьми та їх потребами базовими ... Це про успішних - неуспішні дуже швидко гроші просто втрачають та переходять в інші категорії . До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...
UA А Ви не негативні приклади показуйте - а позитив якийсь на тему ... Негативу ми набачилися з усіх сторін . Позитиву якось малувато ... В літературі зустрічав тільки в фантастиці - і то про монархію ...
rjkz написав:Хотелось-бы вспомнить народную мудрость "Каждый всех судит по мере своей распущенности". Нормального человека ни 1 хата в ренте ни 10 не испортят. Испортят того, кто изначально с гнилью. Деньги усиливают как негативные так и положительные черты людей.
Взагалі-то гроші псують абсолютно всіх . Ніколи навіть не чув про таких , які реально залишаються просто нормальними людьми ( підсвідомо всі розуміють - що це ) - займаючись бізнесом . Тим більше бізнесом , який безпосередньо пов"язаний з людьми та їх потребами базовими ... Це про успішних - неуспішні дуже швидко гроші просто втрачають та переходять в інші категорії . До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...
Ага. Ну посмотрите, кто в Одесской области взвалил на свои плечи разруливание ситуации с катастрофической подготовкой больниц к эпидемии. Где все эти "просто нормальные люди"?
Yuri_T написав: у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде... плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать... достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда. лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом. .
Здесь скорее вы описали психотип некоего человека, скорее всего бабушки, которая сдаёт свою доп квартиру с 80х годов и приходит по ночам с проверкой состояния жилья, а потом за выдуманные царапины на советском серванте удерживает залог. Кстати, большинство из описанного выше, приходится на самые дешёвые сегменты. Я хз почему.
Согласен с одним, рано или поздно нужно остановиться, а там уж каждый решит при каком кешфлоу это сделать
rjkz написав:Хотелось-бы вспомнить народную мудрость "Каждый всех судит по мере своей распущенности". Нормального человека ни 1 хата в ренте ни 10 не испортят. Испортят того, кто изначально с гнилью. Деньги усиливают как негативные так и положительные черты людей.
Взагалі-то гроші псують абсолютно всіх . Ніколи навіть не чув про таких , які реально залишаються просто нормальними людьми ( підсвідомо всі розуміють - що це ) - займаючись бізнесом . Тим більше бізнесом , який безпосередньо пов"язаний з людьми та їх потребами базовими ... Це про успішних - неуспішні дуже швидко гроші просто втрачають та переходять в інші категорії . До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...
Ага. Ну посмотрите, кто в Одесской области взвалил на свои плечи разруливание ситуации с катастрофической подготовкой больниц к эпидемии. Где все эти "просто нормальные люди"?
Так я ж не кажу - що завжди і всюди негатив . А тут по-перше - вони і самі опасаються . І про себе чи близьких , і навіть трохи про працівників турбуються . Ну і загальний колапс економіки чи ще чогось їм же теж не потрібен . Це позитивні приклади - але локального типу . Ну як щира благодійність - я ж не кажу , що не буває . Буває ...