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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3547354835493550

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:09

  Puente написав:
  rjkz написав:Хотелось-бы вспомнить народную мудрость "Каждый всех судит по мере своей распущенности".
Нормального человека ни 1 хата в ренте ни 10 не испортят.
Испортят того, кто изначально с гнилью. Деньги усиливают как негативные так и положительные черты людей.


Взагалі-то гроші псують абсолютно всіх . Ніколи навіть не чув про таких , які реально залишаються просто нормальними людьми ( підсвідомо всі розуміють - що це ) - займаючись бізнесом . Тим більше бізнесом , який безпосередньо пов"язаний з людьми та їх потребами базовими ... Це про успішних - неуспішні дуже швидко гроші просто втрачають та переходять в інші категорії .
До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...

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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:18

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А Ви не негативні приклади показуйте - а позитив якийсь на тему ... Негативу ми набачилися з усіх сторін . Позитиву якось малувато ... В літературі зустрічав тільки в фантастиці - і то про монархію ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:22

  Puente написав:
  rjkz написав:Хотелось-бы вспомнить народную мудрость "Каждый всех судит по мере своей распущенности".
Нормального человека ни 1 хата в ренте ни 10 не испортят.
Испортят того, кто изначально с гнилью. Деньги усиливают как негативные так и положительные черты людей.


Взагалі-то гроші псують абсолютно всіх . Ніколи навіть не чув про таких , які реально залишаються просто нормальними людьми ( підсвідомо всі розуміють - що це ) - займаючись бізнесом . Тим більше бізнесом , який безпосередньо пов"язаний з людьми та їх потребами базовими ... Це про успішних - неуспішні дуже швидко гроші просто втрачають та переходять в інші категорії .
До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...

Ага. Ну посмотрите, кто в Одесской области взвалил на свои плечи разруливание ситуации с катастрофической подготовкой больниц к эпидемии. Где все эти "просто нормальные люди"?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:27

  Yuri_T написав:
у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде...
плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать...
достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда.
лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом.
.

Здесь скорее вы описали психотип некоего человека, скорее всего бабушки, которая сдаёт свою доп квартиру с 80х годов и приходит по ночам с проверкой состояния жилья, а потом за выдуманные царапины на советском серванте удерживает залог. Кстати, большинство из описанного выше, приходится на самые дешёвые сегменты. Я хз почему.

Согласен с одним, рано или поздно нужно остановиться, а там уж каждый решит при каком кешфлоу это сделать
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:41

  airmax78 написав:
  Puente написав:
  rjkz написав:Хотелось-бы вспомнить народную мудрость "Каждый всех судит по мере своей распущенности".
Нормального человека ни 1 хата в ренте ни 10 не испортят.
Испортят того, кто изначально с гнилью. Деньги усиливают как негативные так и положительные черты людей.


Взагалі-то гроші псують абсолютно всіх . Ніколи навіть не чув про таких , які реально залишаються просто нормальними людьми ( підсвідомо всі розуміють - що це ) - займаючись бізнесом . Тим більше бізнесом , який безпосередньо пов"язаний з людьми та їх потребами базовими ... Це про успішних - неуспішні дуже швидко гроші просто втрачають та переходять в інші категорії .
До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...

Ага. Ну посмотрите, кто в Одесской области взвалил на свои плечи разруливание ситуации с катастрофической подготовкой больниц к эпидемии. Где все эти "просто нормальные люди"?


Так я ж не кажу - що завжди і всюди негатив . А тут по-перше - вони і самі опасаються . І про себе чи близьких , і навіть трохи про працівників турбуються . Ну і загальний колапс економіки чи ще чогось їм же теж не потрібен . Це позитивні приклади - але локального типу . Ну як щира благодійність - я ж не кажу , що не буває . Буває ...
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