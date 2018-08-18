Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Хотелось-бы вспомнить народную мудрость "Каждый всех судит по мере своей распущенности". Нормального человека ни 1 хата в ренте ни 10 не испортят. Испортят того, кто изначально с гнилью. Деньги усиливают как негативные так и положительные черты людей.
Взагалі-то гроші псують абсолютно всіх . Ніколи навіть не чув про таких , які реально залишаються просто нормальними людьми ( підсвідомо всі розуміють - що це ) - займаючись бізнесом . Тим більше бізнесом , який безпосередньо пов"язаний з людьми та їх потребами базовими ... Це про успішних - неуспішні дуже швидко гроші просто втрачають та переходять в інші категорії . До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...
UA А Ви не негативні приклади показуйте - а позитив якийсь на тему ... Негативу ми набачилися з усіх сторін . Позитиву якось малувато ... В літературі зустрічав тільки в фантастиці - і то про монархію ...
rjkz написав:Хотелось-бы вспомнить народную мудрость "Каждый всех судит по мере своей распущенности". Нормального человека ни 1 хата в ренте ни 10 не испортят. Испортят того, кто изначально с гнилью. Деньги усиливают как негативные так и положительные черты людей.
Взагалі-то гроші псують абсолютно всіх . Ніколи навіть не чув про таких , які реально залишаються просто нормальними людьми ( підсвідомо всі розуміють - що це ) - займаючись бізнесом . Тим більше бізнесом , який безпосередньо пов"язаний з людьми та їх потребами базовими ... Це про успішних - неуспішні дуже швидко гроші просто втрачають та переходять в інші категорії . До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...
Ага. Ну посмотрите, кто в Одесской области взвалил на свои плечи разруливание ситуации с катастрофической подготовкой больниц к эпидемии. Где все эти "просто нормальные люди"?
Yuri_T написав: у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде... плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать... достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда. лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом. .
Здесь скорее вы описали психотип некоего человека, скорее всего бабушки, которая сдаёт свою доп квартиру с 80х годов и приходит по ночам с проверкой состояния жилья, а потом за выдуманные царапины на советском серванте удерживает залог. Кстати, большинство из описанного выше, приходится на самые дешёвые сегменты. Я хз почему.
Согласен с одним, рано или поздно нужно остановиться, а там уж каждый решит при каком кешфлоу это сделать
rjkz написав:Хотелось-бы вспомнить народную мудрость "Каждый всех судит по мере своей распущенности". Нормального человека ни 1 хата в ренте ни 10 не испортят. Испортят того, кто изначально с гнилью. Деньги усиливают как негативные так и положительные черты людей.
Взагалі-то гроші псують абсолютно всіх . Ніколи навіть не чув про таких , які реально залишаються просто нормальними людьми ( підсвідомо всі розуміють - що це ) - займаючись бізнесом . Тим більше бізнесом , який безпосередньо пов"язаний з людьми та їх потребами базовими ... Це про успішних - неуспішні дуже швидко гроші просто втрачають та переходять в інші категорії . До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...
Ага. Ну посмотрите, кто в Одесской области взвалил на свои плечи разруливание ситуации с катастрофической подготовкой больниц к эпидемии. Где все эти "просто нормальные люди"?
Так я ж не кажу - що завжди і всюди негатив . А тут по-перше - вони і самі опасаються . І про себе чи близьких , і навіть трохи про працівників турбуються . Ну і загальний колапс економіки чи ще чогось їм же теж не потрібен . Це позитивні приклади - але локального типу . Ну як щира благодійність - я ж не кажу , що не буває . Буває ...
Richi написав:Вы вообще блаженный? Какой нормальный человек станет деражать, даже условые $10 т. в том же Привате, если:
Укргаз, Ощад, Приват - я не слишком обращаю внимание на лимит 200 тыс. Остальные замечания имеют право на жизнь, но лучше пусть мне платит банк какие-то копейки, чем я буду платить за ячейку, которая тоже ничего не гарантирует.
а если так?
Главной темой для обсуждения стала новость о заявке государственного Укрэксимбанка на гигантскую сумму рефинансирования от Нацбанка - сразу на 20 млрд грн. Сообщение появилось в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Тут же появились слухи о том, что Укргазбанк запросит у НБУ еще больше - от 40 млрд грн до 50 млрд грн. А еще о том, за нацбанковскими кредитами пойдут и другие госбанки.
Коммерческие банки обычно берут рефинансирование регулятора при проблемах с ликвидностью. К этому стараются прибегать в крайнем случае, поскольку подобное рефинансирование (кроме случаев с краткосрочными займами overnight) влечет за собой более строгий контроль со стороны Национального банка. Вплоть до назначения в банк куратора НБУ (нацбанковского контролера) - он докладывает регулятору о каждой важной сделке финучреждения и без его подписи не уходит не одного крупного платежа.
Государственные же банки могут брать нацбанковский рефинанс еще и для правительственных нужд.
"Не исключается, что финансирование запрашивается под целевые кредитные программы Кабмина, которые назовут позже. Или же под выкуп ОВГЗ, что нужно правительству для финансирования дефицита госбюджета", - считает Невмержицкий.
На этот счет сейчас много вопросов, но ожидается, что ситуация проясниться в ближайшие недели. Межбанк и курс гривны пока на новое рефинансирование никак не отреагировали, поскольку оно фактически не было выделено. Здесь пока тихо из-за пасхального выходного.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
[/quote] отбросим из формулы (і) мажоров; (іі) ментов/прокуроров/судей (взяточников); (ііі) распильщиков бюджетов и их подручных (типа кучерявых дубинских). оставим нормальных ребят, способных зарабатывать больше уровня потребления хотя бы на 70%. можно и 50%, не суть.
когда появляется первая мысль "возьму однуху под ренту", это уже сигнал приближающейся старости. сигнал усталости и подсознательного желания понемногу перевести свою активность в пассивную форму. когда первая из однух куплена, а основной бизнес всё еще генерит профит, это билет в один конец. и когда их уже десять, ты, сам того не замечая, из нормального перспективного парня, перед которым открыт весь мир, превращаешься в гнусного, всеми ненавидимого субъекта. судьба которого теперь - выжимать последние крохи из разного рода неудачников, которым не так повезло в жизни. можно, конечно, отдать всё на управление родственникам. но не многие это делают, потому что живой кэш. а у кэша свои правила, он тебя уже просто так не отпустит, заставит жить по его законам и ты втягиваешься. и вот она, процентщица Достоевского. кому-то её, вообще, жалко?
кто самый ненавидимый народом (после ментов, конечно)? арендодатель. ему желают горя. не уважают. искренне радуются неудачам. считают держимордой, крохобором и рвачём. по большому счету - презирают. особенно люди активные, новые, с правильным пониманием времени. рядом с которыми участь арендодателя - никогда уже не догнать и 15-ти летний Passat. потому что нужна 11-я квартира, срочно.
у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде... плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать... достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда. лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом.
зы. можно потратить больше времени, вычитать каждую фразу и исправить неточности формулировок, но не в этом смысл, написал как думаю. всё имхо.[/quote]
Респект. Лендлорды в большинстве своем у***. Не все конечно. Но большая часть.
Yuri_T написав:перевести свою активность в пассивную форму. когда первая из однух куплена, а основной бизнес всё еще генерит профит, это билет в один конец. и когда их уже десять, ты, сам того не замечая, из нормального перспективного парня, перед которым открыт весь мир, превращаешься в гнусного, всеми ненавидимого субъекта. судьба которого теперь - выжимать последние крохи из разного рода неудачников, которым не так повезло в жизни. и вот она, процентщица Достоевского. кому-то её, вообще, жалко? кто самый ненавидимый народом (после ментов, конечно)? арендодатель. ему желают горя. не уважают. искренне радуются неудачам. считают держимордой, крохобором и рвачём. по большому счету - презирают. особенно люди активные, новые, с правильным пониманием времени. у меня раз пять была возможность нырнуть в это говнище. но, когда представлял, что ради бизнеса нужно будет, например, выселить мать с больным ребёнком или не пойти на уступки человеку в крайней нужде... плюс бесконечная мелочная нервотрёпка, проверка состояний жилья, вклиниваться в чужую жизнь и пространство, считать копейки от поднятия курса на 50 коп., склочить о поцарапанной кухонной поверхности и отжимать, отжимать, отжимать... достаточно посмотреть на некоторых персонажей этой ветки, чтобы не захотеть заниматься этим гвном никогда. лучше на фонде у пиндосов всё просрать или вложиться в коммерцию и общаться с бизнесом.
Шокований !!! Як людина з таким світоглядом і абсолютним нерозумінням суспільних економічних відносин може успішно займатися будь-яким бізнесом ??? Особливо вразила остання фраза щодо домінанти перетворення власних статків в екскременти "на фондє у піндосафф", позбавивши своїх найманих працівників шматка хліба, перед людинолюбною діяльністю у сфері забезпечення ближніх, які цього потребують саме у конкретному місті-містечку-селі, комфортним житлом за певну грошову винагороду. Оренда - це такий же бізнес як й усі інші. До чого тут анажємать "с бальним рєбьонкам" або нужденні особи?? Який бізнесмен зазначених соціально вразливих людей роками тримає на своїх робочих місцях, сплачуючи їм повну зарплату за бездіяльність??? Хто у це повірить??? У бізнесі альтруїзму не буває, існує лише благодійність, яка у підсумку виявляється сприятливою для подальшого розвитку цього бізнесу. Не будьте ханжою !!!