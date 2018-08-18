rjkz написав:

UA написав: Investor_K написав: Ключевой вопрос. Куда вкладываться? Ключевой вопрос. Куда вкладываться?

В деньги В деньги

Вообще, глядя на то, что творится в мире, это дельный совет. Не уверен на 100%, что стремление заработать, в этот раз - это правильная стратегия. Кризис может затянуться на очень долго. И так может статься, что потребуется ну очень большая подушка безопасности.Вот уже несколько лет я писал о приближающемся кризисе, ловя летевшие в меня тапки. Несколько месяцев назад я писал, что кризис не будет похож на предыдущие. Не надо мне лавры прорицателя вешать - такого я не мог себе представить...весь мир на карантине...десятки тысяч жертв...Почему я думаю, что кризис затянется? Не только в Украине - во всем мире. Коронавирус - это вирус...пардон за тавтологию. От вирусных инфекций лекарств практически не существует. Только иммунитет и вакцинации от наиболее опасных вирусов (но это не лекарство, а иммунизация). Даже если сейчас будет найдена вакцина, а этого пока нет, то на ее запуск и вакцинацию населения планеты понадобится около года. Есть мнение, что при жаркой погоде вирус становится нестабильным...допустим. Но пандемия охватила все континенты и наверное все страны. Поэтому где-то вирус все-равно сохранится. То есть, даже если летом эпидемия утихнет (хоть на это хотелось-бы надеяться, потому как уже много из первоначальных мнений о коронавирусе опроверглись), то осенью будет новая. И тем сильней она будет, если летом снимут карантин. А его будут снимать, потому что давления обществ во всем мире на правительства будут нешуточными.Вход-же только-только начавшейся шевелиться экономики в новый карантин вызовет такую депрессию, по сравнению с которой Великая померкнет.Это ВОЗМОЖНЫЙ сценарий. Надеюсь, что ему не суждено будет сбыться.Теперь насчет действий.Я осознаю, что по своей природе я - перестраховщик. Жизнь так научила. Я не пошел в бетон в 2015-м...и не жалею, но кто-то удачно и зашел и вовремя вышел - молодец и все такое. Но вот, если допустить длительность ППЦа более чем на полгода-год, то падение и мировой и тем более украинской экономики будет очень глубоким и долгим. Отсюда - надо по крайней мере не потерять и не склеить ласты. Если эта задача будет выполнена, то у кого останется желание и возможности - вкладываться когда начнется устойчивый рост.Звыняте за многобуквие.