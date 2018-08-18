Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:Ключевой вопрос. Куда вкладываться?
В деньги
Вообще, глядя на то, что творится в мире, это дельный совет. Не уверен на 100%, что стремление заработать, в этот раз - это правильная стратегия. Кризис может затянуться на очень долго. И так может статься, что потребуется ну очень большая подушка безопасности. Вот уже несколько лет я писал о приближающемся кризисе, ловя летевшие в меня тапки. Несколько месяцев назад я писал, что кризис не будет похож на предыдущие. Не надо мне лавры прорицателя вешать - такого я не мог себе представить...весь мир на карантине...десятки тысяч жертв... Почему я думаю, что кризис затянется? Не только в Украине - во всем мире. Коронавирус - это вирус...пардон за тавтологию. От вирусных инфекций лекарств практически не существует. Только иммунитет и вакцинации от наиболее опасных вирусов (но это не лекарство, а иммунизация). Даже если сейчас будет найдена вакцина, а этого пока нет, то на ее запуск и вакцинацию населения планеты понадобится около года. Есть мнение, что при жаркой погоде вирус становится нестабильным...допустим. Но пандемия охватила все континенты и наверное все страны. Поэтому где-то вирус все-равно сохранится. То есть, даже если летом эпидемия утихнет (хоть на это хотелось-бы надеяться, потому как уже много из первоначальных мнений о коронавирусе опроверглись), то осенью будет новая. И тем сильней она будет, если летом снимут карантин. А его будут снимать, потому что давления обществ во всем мире на правительства будут нешуточными. Вход-же только-только начавшейся шевелиться экономики в новый карантин вызовет такую депрессию, по сравнению с которой Великая померкнет. Это ВОЗМОЖНЫЙ сценарий. Надеюсь, что ему не суждено будет сбыться. Теперь насчет действий. Я осознаю, что по своей природе я - перестраховщик. Жизнь так научила. Я не пошел в бетон в 2015-м...и не жалею, но кто-то удачно и зашел и вовремя вышел - молодец и все такое. Но вот, если допустить длительность ППЦа более чем на полгода-год, то падение и мировой и тем более украинской экономики будет очень глубоким и долгим. Отсюда - надо по крайней мере не потерять и не склеить ласты. Если эта задача будет выполнена, то у кого останется желание и возможности - вкладываться когда начнется устойчивый рост. Звыняте за многобуквие.
Ну сколько там той подушки нужно, чтобы не склеить ласты? Не драматизируйте. 20куе с головой хватит для любых перестраховок
airmax78 написав:Лендлорды - это бывшие депозитчики, разуверившиеся в банковской системе, на что они в Украине имеют полное право. А депозитчики - это большая часть людей на планете.
Колись давно був такий прошарок людей - рант"є ... Забули ? Їх згодом назвали паразитами на тілі економіки ... Депозитчики переважно зберігають ( бо проценти такі ) - хоча колись один з банкірів сказав - вкладаючи гроші в банк і намагаючись отримати прибуток - ти стаєш учасником бізнесу - зі всіма плюсами ( відсотки ) та мінусами ( банкрутство ) ... Таке прозвучало всього 1 раз . Хіба можна людей так лякати ?
airmax78 написав:Лендлорды - это бывшие депозитчики, разуверившиеся в банковской системе, на что они в Украине имеют полное право. А депозитчики - это большая часть людей на планете.
Колись давно був такий прошарок людей - рант"є ... Забули ? Їх згодом назвали паразитами на тілі економіки ... Депозитчики переважно зберігають ( бо проценти такі ) - хоча колись один з банкірів сказав - вкладаючи гроші в банк і намагаючись отримати прибуток - ти стаєш учасником бізнесу - зі всіма плюсами ( відсотки ) та мінусами ( банкрутство ) ... Таке прозвучало всього 1 раз . Хіба можна людей так лякати ?
Один банкир мне сказал так: мы берем деньги у бедных и отдаем их богатым. Наверное и так понятно, что банк этот перестал существовать в 2015м. Лендлорды в нашей стране - это все те, кто сам, либо чьи родители теряли все или большую часть своих сбережений в БС той или уже этой страны. Либо те, кто, видя это, решил учиться на чужих ошибках. Мне самому не нравится этот бизнес и я не собираюсь им заниматься. Но я прекрасно понимаю людей, которые не хотят обивать пороги ФГВФЛ или стоять в длинной очереди под отделением банка чтобы получить свою 1000 грн. в день.
Главной темой для обсуждения стала новость о заявке государственного Укрэксимбанка на гигантскую сумму рефинансирования от Нацбанка - сразу на 20 млрд грн..
Серж, раскрою инсайд.
В Укрэксиме 80% плохого кредитного портфеля. С ним нужно долго и муторно работать, чтобы вытащить деньги.
ЗЫ: у кумовьев ЗЕ аппетиты похлеще свинарвайсов будут, я в шоке
Вы думаете всё дело в кумовстве с Зеленским? Этот товарищ в банкх работает с 2001 года, в Укрэксиме проработал 10 лет. Сомневаюсь, что всё это время его тянул по ступеням Зеленский. В принципе я в курсе, что у госбанков плохи дела с портфелями, потому считать Ощад и прочие надёжными на всю сумму депозита-не надо. На то и намекал Владу, что один надёжный уже берет рефинанс
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
ihorkyiv написав:Оренда - це такий же бізнес як й усі інші. До чого тут анажємать "с бальним рєбьонкам" або нужденні особи?? Який бізнесмен зазначених соціально вразливих людей роками тримає на своїх робочих місцях, сплачуючи їм повну зарплату за бездіяльність??? Хто у це повірить??? У бізнесі альтруїзму не буває, існує лише благодійність, яка у підсумку виявляється сприятливою для подальшого розвитку цього бізнесу. Не будьте ханжою !!!
Что можно сказать о человеке, у которого семья с родившимся ребёнком ассоциируется с понятиями "анажємать "с бальним рєбьонкам" ??? Семья с ребёнком-соціально вразливі люди...Без комментариев
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:Лендлорды - это бывшие депозитчики, разуверившиеся в банковской системе, на что они в Украине имеют полное право. А депозитчики - это большая часть людей на планете.
Колись давно був такий прошарок людей - рант"є ... Забули ? Їх згодом назвали паразитами на тілі економіки ... Депозитчики переважно зберігають ( бо проценти такі ) - хоча колись один з банкірів сказав - вкладаючи гроші в банк і намагаючись отримати прибуток - ти стаєш учасником бізнесу - зі всіма плюсами ( відсотки ) та мінусами ( банкрутство ) ... Таке прозвучало всього 1 раз . Хіба можна людей так лякати ?
Один банкир мне сказал так: мы берем деньги у бедных и отдаем их богатым. Наверное и так понятно, что банк этот перестал существовать в 2015м. Лендлорды в нашей стране - это все те, кто сам, либо чьи родители теряли все или большую часть своих сбережений в БС той или уже этой страны. Либо те, кто, видя это, решил учиться на чужих ошибках. Мне самому не нравится этот бизнес и я не собираюсь им заниматься. Но я прекрасно понимаю людей, которые не хотят обивать пороги ФГВФЛ или стоять в длинной очереди под отделением банка чтобы получить свою 1000 грн. в день.
Якось випадково почув розмову одного юриста ( нічого не пам"ятаю , але розмова була про ризики і гроші ) . Так основні думки у нього були такі - всі постійно намагаються виманити якимсь чином зароблені вами гроші , причому "на халяву" ; протидія цьому основна - не накопичувати зайвого . Витрачати зароблене по максимуму тут і зараз . Як на мене - він сильно лукавив , але щось в цьому є ... Ще одна тема була про карти банківські - так тут він був повний параноїк ...