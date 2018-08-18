Ирвин Шоу
Богач, бедняк.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:29
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это "Приват-2"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:36
Є в флетлордизмі і свої суттєві мінуси, коли звиздець в Країні, а зараз і всьому світі, активи флетлорда перетворюються в пасиви.
Квартири, які є дешевшають , а комунальні тягнуть грощі щомісячно, в випадку новобудови, яка вже здана, але власник не встиг там ще зробити ремонт, щоб її здати в аренду.
У мене зараз такі квартири 3 і кожна тягне по 1000 грн. щомісячно за комунальні і опалення самого будинку.
До того ж, якщо в Країні настане вже лютий звиздець, квартири будуть стояти пустими без арендарів більше часу і також відтягувати грощі з кишені ленлорда.
А якщо ленлорд вирішить тікати з Країни, то тікати буде ні з чим, бетон з собою не забереш.
Тому я завжди і казав, що нерухомість треба брати там, де ти вирішив жити до кінця своїх днів, якщо впевненності нема, що в цій Країні ти доживешь до цих днів , то навіщо тут мати нерухомість?
Додано: Вів 14 кві, 2020 12:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не буду все цитировать, чтобы не загромождать форум. Знаете анекдот
Беседуют два еврея.
- Не понимаю, почему люди так восхищаются этим Карузо? Косноязычен, гугнив, поёт - ничего не разберёшь!
- А вы слышали, как поёт Карузо?
- Да, мне тут кое-что из его репертуара Рабинович напел по телефону.
Вы негодуете от вкуса устриц не попробовав.
Коротко по пунктам.
Успешный человек, будь он хоть художником, хоть сантехником, никогда не работает только ради денег. Чем он успешней, тем меньшую роль играют деньги как стимул. Если человек остановился, то не потому что у него есть накопления и пассивный доход, а потому что такая у него судьба. Принципиальной разницы между арендой и депозитом нет.
Аренда это сфера услуг. Вы ненавидите парикмахера? Почему вы должны ненавидеть лендлорда? При рыночной цене никто ни от кого не зависим, поэтому нет в реальности никакого негатива. Если появляется, люди могут всегда подобрать себе другую квартиру и лендлорда по своему вкусу - рынок большой. Ненавидят обычно бабушек, которые по доброте душевной сдают убитые квартиры вполцены и арендатору деться некуда.
Тот же Сержик признает, что снимает дешевле рынка, поэтому зависим от лендлорда, поэтому его недолюбливает.
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