Додано: Вів 14 кві, 2020 12:42

Yuri_T написав: когда появляется первая мысль "возьму однуху под ренту" когда появляется первая мысль "возьму однуху под ренту"

Не буду все цитировать, чтобы не загромождать форум. Знаете анекдотБеседуют два еврея.- Не понимаю, почему люди так восхищаются этим Карузо? Косноязычен, гугнив, поёт - ничего не разберёшь!- А вы слышали, как поёт Карузо?- Да, мне тут кое-что из его репертуара Рабинович напел по телефону.Вы негодуете от вкуса устриц не попробовав.Коротко по пунктам.Успешный человек, будь он хоть художником, хоть сантехником, никогда не работает только ради денег. Чем он успешней, тем меньшую роль играют деньги как стимул. Если человек остановился, то не потому что у него есть накопления и пассивный доход, а потому что такая у него судьба. Принципиальной разницы между арендой и депозитом нет.Аренда это сфера услуг. Вы ненавидите парикмахера? Почему вы должны ненавидеть лендлорда?никто ни от кого не зависим, поэтому нет в реальности никакого негатива. Если появляется, люди могут всегда подобрать себе другую квартиру и лендлорда по своему вкусу - рынок большой. Ненавидят обычно бабушек, которые по доброте душевной сдают убитые квартиры вполцены и арендатору деться некуда.Тот же Сержик признает, что снимает дешевле рынка, поэтому зависим от лендлорда, поэтому его недолюбливает.