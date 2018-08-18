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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3549355035513552

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:29

  Puente написав:До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...

Ирвин Шоу
Богач, бедняк.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Как это коснется вкладчиков? Никак. Только добавит оптимизма, что у нас государство будет наливать своим пока будет существовать.

Это "Приват-2"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:36

  investorkiev написав:

Ну сколько там той подушки нужно, чтобы не склеить ласты? Не драматизируйте. 20куе с головой хватит для любых перестраховок

Є в флетлордизмі і свої суттєві мінуси, коли звиздець в Країні, а зараз і всьому світі, активи флетлорда перетворюються в пасиви.
Квартири, які є дешевшають , а комунальні тягнуть грощі щомісячно, в випадку новобудови, яка вже здана, але власник не встиг там ще зробити ремонт, щоб її здати в аренду.
У мене зараз такі квартири 3 і кожна тягне по 1000 грн. щомісячно за комунальні і опалення самого будинку.
До того ж, якщо в Країні настане вже лютий звиздець, квартири будуть стояти пустими без арендарів більше часу і також відтягувати грощі з кишені ленлорда.
А якщо ленлорд вирішить тікати з Країни, то тікати буде ні з чим, бетон з собою не забереш.
Тому я завжди і казав, що нерухомість треба брати там, де ти вирішив жити до кінця своїх днів, якщо впевненності нема, що в цій Країні ти доживешь до цих днів , то навіщо тут мати нерухомість?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Yuri_T написав:когда появляется первая мысль "возьму однуху под ренту"

Не буду все цитировать, чтобы не загромождать форум. Знаете анекдот

Беседуют два еврея.
- Не понимаю, почему люди так восхищаются этим Карузо? Косноязычен, гугнив, поёт - ничего не разберёшь!
- А вы слышали, как поёт Карузо?
- Да, мне тут кое-что из его репертуара Рабинович напел по телефону.

Вы негодуете от вкуса устриц не попробовав.
Коротко по пунктам.

Успешный человек, будь он хоть художником, хоть сантехником, никогда не работает только ради денег. Чем он успешней, тем меньшую роль играют деньги как стимул. Если человек остановился, то не потому что у него есть накопления и пассивный доход, а потому что такая у него судьба. Принципиальной разницы между арендой и депозитом нет.

Аренда это сфера услуг. Вы ненавидите парикмахера? Почему вы должны ненавидеть лендлорда? При рыночной цене никто ни от кого не зависим, поэтому нет в реальности никакого негатива. Если появляется, люди могут всегда подобрать себе другую квартиру и лендлорда по своему вкусу - рынок большой. Ненавидят обычно бабушек, которые по доброте душевной сдают убитые квартиры вполцены и арендатору деться некуда.
Тот же Сержик признает, что снимает дешевле рынка, поэтому зависим от лендлорда, поэтому его недолюбливает.
Vlad442
 
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