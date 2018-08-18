investorkiev написав:

Trast написав: investorkiev написав:



Ну сколько там той подушки нужно, чтобы не склеить ласты? Не драматизируйте. 20куе с головой хватит для любых перестраховок Ну сколько там той подушки нужно, чтобы не склеить ласты? Не драматизируйте. 20куе с головой хватит для любых перестраховок

Є в флетлордизмі і свої суттєві мінуси, коли звиздець в Країні, а зараз і всьому світі, активи флетлорда перетворюються в пасиви.

Квартири, які є дешевшають , а комунальні тягнуть грощі щомісячно, в випадку новобудови, яка вже здана, але власник не встиг там ще зробити ремонт, щоб її здати в аренду.

У мене зараз такі квартири 3 і кожна тягне по 1000 грн. щомісячно за комунальні і опалення самого будинку.

До того ж, якщо в Країні настане вже лютий звиздець, квартири будуть стояти пустими без арендарів більше часу і також відтягувати грощі з кишені ленлорда.

А якщо ленлорд вирішить тікати з Країни, то тікати буде ні з чим, бетон з собою не забереш.

Тому я завжди і казав, що нерухомість треба брати там, де ти вирішив жити до кінця своїх днів, якщо впевненності нема, що в цій Країні ти доживешь до цих днів , то навіщо тут мати нерухомість? Є в флетлордизмі і свої суттєві мінуси, коли звиздець в Країні, а зараз і всьому світі, активи флетлорда перетворюються в пасиви.Квартири, які є дешевшають , а комунальні тягнуть грощі щомісячно, в випадку новобудови, яка вже здана, але власник не встиг там ще зробити ремонт, щоб її здати в аренду.У мене зараз такі квартири 3 і кожна тягне по 1000 грн. щомісячно за комунальні і опалення самого будинку.До того ж, якщо в Країні настане вже лютий звиздець, квартири будуть стояти пустими без арендарів більше часу і також відтягувати грощі з кишені ленлорда.А якщо ленлорд вирішить тікати з Країни, то тікати буде ні з чим, бетон з собою не забереш.Тому я завжди і казав, що нерухомість треба брати там, де ти вирішив жити до кінця своїх днів, якщо впевненності нема, що в цій Країні ти доживешь до цих днів , то навіщо тут мати нерухомість?

Траст, с огромным уважением отношусь к вам. Но позвольте не согласиться: недвижимость нужна там, где вы живете в настоящий момент или куда планируете переехать в ближайшем будущем.Как понять где вы хотите прожить всю жизнь? И что в этом месте не будет катаклизмов? Короновирус затронул 70% планеты, поэтому везде ж.о.п.а.Мир слишком быстро меняется.В том то и прелесть недвижимости что она со временем восстановится (если в нее не попадет Град) в цене. Сегодня подешевела, завтра подорожала.Про депозит в гривне или даже в доларе но в омнобанке так сказать нельзя. Про евробонды так сказать нельзя (если умерла компания его выпустившая - то все).Недвижимость пережила развал СССР (когда почти ничего из ценностей его не пережило), переживет и последующие катаклизмы. Даже если через 30 лет в Киеве уже не будут ходить гривны, а будет ходить другая валюта - недвижимость все равно будет стоять и приносить доход.ЗЫ: а что там в Польще? Вы тогда не ответили.Что с ценами? Арендой? Стройками?