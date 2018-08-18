Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...
Ирвин Шоу Богач, бедняк.
Рудольф ? Щоб там не казали , але якраз тут якось майже все про особисте і сімейне . І соціальної складової по суті немає ... Так - загально-американська мрія про краще життя . Яка якось все-таки виходить не так ... Що ж тут позитивного ?
Vlad442 написав:Вы негодуете от вкуса устриц не попробовав.
коммерческой арендой занимаюсь больше 15 лет. и психологический портрет паразитирующей на извлечении пассивного дохода личности мне прекрасно известен. не знаю, каких еще устриц нужно попробовать для того, чтобы сформировать мнение.
зы. потому и сказал, что взгляд на флэтлордизм не популярный.
Отличный пост! Я бы его даже каким-то "Манифестом трезвомыслящих людей" назвал и закрепил отдельно, чтобы на него прямая ссылка была, которую можно было бы посылать тем, кого Трибека с Уней своим цыганским гипнозом уговорили.
ihorkyiv написав:Оренда - це такий же бізнес як й усі інші. До чого тут анажємать "с бальним рєбьонкам" або нужденні особи?? Який бізнесмен зазначених соціально вразливих людей роками тримає на своїх робочих місцях, сплачуючи їм повну зарплату за бездіяльність??? Хто у це повірить??? У бізнесі альтруїзму не буває, існує лише благодійність, яка у підсумку виявляється сприятливою для подальшого розвитку цього бізнесу. Не будьте ханжою !!!
Что можно сказать о человеке, у которого семья с родившимся ребёнком ассоциируется с понятиями "анажємать "с бальним рєбьонкам" ??? Семья с ребёнком-соціально вразливі люди...Без комментариев
Мораль мого посту: орендодавець не відповідає своїми доходами, статками, майном за якість життя умовного сєржика і наслідки його оргазму. Цього сєржика ніхто до винаймання житла не примушував, оскільки той сам знайшов можливість прийти до лендлорда і з щенячим поглядом випрошував надати затишний куток, погоджуючись на орендну ставку. Має сєржик фінансову можливість - мешкає у квартирі, не має - шукає житло за рівнем своїх доходів. Усвідомте нарешті: квартировласник - не відділ соціального захисту населення. Він - така ж людина як і умовний сєржик, тільки з відмінним способом легального заробітку.
судя по всему ты не понял что ты написал( я выделил) Ты, бизнесмен-арендодатель, какой персонал содержишь ? кому годами платишь ни за что? Ты, жлоб, сдашь квартиру ценой в 1000 у.е. семье с детьми,3 и 5 лет, если семья платёжеспособна? Или будешь скулить со щенячьими глазами , что у тебя ремонт люксовый, а дети его испоганят?
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 14 кві, 2020 14:04, всього редагувалось 2 разів.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Ну сколько там той подушки нужно, чтобы не склеить ласты? Не драматизируйте. 20куе с головой хватит для любых перестраховок
Є в флетлордизмі і свої суттєві мінуси, коли звиздець в Країні, а зараз і всьому світі, активи флетлорда перетворюються в пасиви. Квартири, які є дешевшають , а комунальні тягнуть грощі щомісячно, в випадку новобудови, яка вже здана, але власник не встиг там ще зробити ремонт, щоб її здати в аренду. У мене зараз такі квартири 3 і кожна тягне по 1000 грн. щомісячно за комунальні і опалення самого будинку. До того ж, якщо в Країні настане вже лютий звиздець, квартири будуть стояти пустими без арендарів більше часу і також відтягувати грощі з кишені ленлорда. А якщо ленлорд вирішить тікати з Країни, то тікати буде ні з чим, бетон з собою не забереш. Тому я завжди і казав, що нерухомість треба брати там, де ти вирішив жити до кінця своїх днів, якщо впевненності нема, що в цій Країні ти доживешь до цих днів , то навіщо тут мати нерухомість?
Траст, с огромным уважением отношусь к вам. Но позвольте не согласиться: недвижимость нужна там, где вы живете в настоящий момент или куда планируете переехать в ближайшем будущем. Как понять где вы хотите прожить всю жизнь? И что в этом месте не будет катаклизмов? Короновирус затронул 70% планеты, поэтому везде ж.о.п.а. Мир слишком быстро меняется. В том то и прелесть недвижимости что она со временем восстановится (если в нее не попадет Град) в цене. Сегодня подешевела, завтра подорожала. Про депозит в гривне или даже в доларе но в омнобанке так сказать нельзя. Про евробонды так сказать нельзя (если умерла компания его выпустившая - то все).
Недвижимость пережила развал СССР (когда почти ничего из ценностей его не пережило), переживет и последующие катаклизмы. Даже если через 30 лет в Киеве уже не будут ходить гривны, а будет ходить другая валюта - недвижимость все равно будет стоять и приносить доход.
ЗЫ: а что там в Польще? Вы тогда не ответили.Что с ценами? Арендой? Стройками?
1. Недвижимость уже давно теряет репутацию "священного грааля", или некой "мечты всей жизни", и переходит в разряд потребительских товаров. Я бы сравнил с автомобилями, но несколько десятилетий назад 2. И как "отечественные авто" не выдержали конкуренции с подержанными иномарками - так и украинский битон вступает в конкуренцию с Польшами, Италиями, Испаниями, Турциями и т.д. И конкурировать может только по цене. 3. Лендлорд со своими "услугами" превращается в "водителя со своими услугами" - т.е. таксиста. При этом лендлордизм переходит из разряда "условно-пассивного заработка", а разряд "активной (возможно основной) работы". Т.е. как таксисту нужно быть в нужное время в нужном месте - так и лендлорду нужно постоянно быть в поиске клиентов и путей удовлетворения клиента. Поленился лендлорд угодить клиенту - есть другой лендлорд. Как с такси
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин