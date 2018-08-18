Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:коммерческой арендой занимаюсь больше 15 лет. и психологический портрет паразитирующей на извлечении пассивного дохода личности мне прекрасно известен. не знаю, каких еще устриц нужно попробовать для того, чтобы сформировать мнение.
С какой стороны баррикад? В коммерческой наоборот плача Ярославны в разы больше, потому что больше зависимость арендатора от арндодателя. Когда у человека не идет бизнес и он не может заплатить рыночную цену аренды, лендлорд это первый враг из-за которого приходится закрываться. Расходы при смене места жительства в жилой это аренда грузового такси - несколько сотен гривен. В нежилой это подготовка помещения под свои нужды, раскрутка, масса сил и труда. Если бизнес еле дышит, то повышение аренды до рыночной цены его убивает - совсем другой уровень негатива в отношении арендодателя.
Вкладчик1234 написав:1. Недвижимость уже давно теряет репутацию "священного грааля", или некой "мечты всей жизни", и переходит в разряд потребительских товаров. Я бы сравнил с автомобилями, но несколько десятилетий назад 2. И как "отечественные авто" не выдержали конкуренции с подержанными иномарками - так и украинский битон вступает в конкуренцию с Польшами, Италиями, Испаниями, Турциями и т.д. И конкурировать может только по цене. 3. Лендлорд со своими "услугами" превращается в "водителя со своими услугами" - т.е. таксиста. При этом лендлордизм переходит из разряда "условно-пассивного заработка", а разряд "активной (возможно основной) работы". Т.е. как таксисту нужно быть в нужное время в нужном месте - так и лендлорду нужно постоянно быть в поиске клиентов и путей удовлетворения клиента. Поленился лендлорд угодить клиенту - есть другой лендлорд. Как с такси
Вы сильно утрируете, хотя направление верное. Аренда это бизнес в сфере услуг. Не благотворительность, не грабеж. Обычный бизнес - чем выше конкуренция, тем выше качество. Все страшилки о бабушках, проверяющих как вымыта плита и кто пришел в гости, идут с тех времен, когда это еще не было бизнесом и пока в эту сферу не пришли бизнесмены - профессиональные лендлорды.
Serg-ik написав:Ты, жлоб, сдашь квартиру ценой в 1000 у.е. семье с детьми,3 и 5 лет, если семья платёжеспособна? Или будешь скулить со щенячьими глазами , что у тебя ремонт люксовый, а дети его испоганят?
Тут приводили выше аналогию с такси. Представьте, что вы вызываете вип такси, потому что платежеспособны, и просите перевезти бу стиралку на заднем сидении. Что ответит таксист? Так и тут. Есть целевая аудитория, которой арендодатель готов сдавать за 1000 долларов в месяц. Если вы не стандартный клиент на эту квартиру, вам могли бы предложить нестандартные условия - 2000 в месяц и двойной залог, но зачем говорить лишнее, наверняка никто на это не согласится. Проще просто сказать нет.
Vlad442 написав:Все страшилки о бабушках, проверяющих как вымыта плита и кто пришел в гости, идут с тех времен, когда это еще не было бизнесом и пока в эту сферу не пришли бизнесмены - профессиональные лендлорды.
место бабушек заняли крепкие мужички, которые ничего не проверяют. Они нам уже поведали, что просто не возвращают залоговую сумму, приклепавшись к съёмщику не хуже бабушки. А если не нравится-пара сломанных рёбер
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
http://domik.ua/poleznoe/photoalbum/kie ... -4530.html Тут говорят, что дом в отличном состоянии. Но вообще я давно писал: самонесущая стена в 1/2 облицовочного кирпича высотой, в данном случае, в 7 этажей, в случае с Оазисом: 12 этажей, в Голосухе - 9 этажей - это очень стремное решение. Я в шоке от наших строителей, которые решились на такие эксперименты.Такая стена должна быть максимум в один этаж высотой - тогда это более - менее надежно. Да, надо утеплять плиту перекрытия, но это гораздо меньшее зло чем вываливающиеся стены.
Vlad442, просто я смотрю, у некоторых нео-лендлордов такое впечатление, что нужно купить квартиру, и просто ждать пока она тебе сгенерирует вторую квартиру, и т.д. Опционально можно навариться на "даражае" Опционально можно нарезать квардраты "по Мрочковскому".
Якобы битон - это такой "горшочек, который варит сам по себе", или "курица, несущая золотые яйца".
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Vlad442 написав:Есть целевая аудитория, которой арендодатель готов сдавать
верно А есть умственно ущербные люди, которые думают вот так
Оренда - це такий же бізнес як й усі інші. До чого тут анажємать "с бальним рєбьонкам" або нужденні особи?? Який бізнесмен зазначених соціально вразливих людей роками тримає на своїх робочих місцях, сплачуючи їм повну зарплату за бездіяльність??? Хто у це повірить??? У бізнесі альтруїзму не буває, існує лише благодійність, яка у підсумку виявляється сприятливою для подальшого розвитку цього бізнесу.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Vlad442 написав:Есть целевая аудитория, которой арендодатель готов сдавать
верно А есть умственно ущербные люди, которые думают вот так
Оренда - це такий же бізнес як й усі інші. До чого тут анажємать "с бальним рєбьонкам" або нужденні особи?? Який бізнесмен зазначених соціально вразливих людей роками тримає на своїх робочих місцях, сплачуючи їм повну зарплату за бездіяльність??? Хто у це повірить??? У бізнесі альтруїзму не буває, існує лише благодійність, яка у підсумку виявляється сприятливою для подальшого розвитку цього бізнесу.
Ограничивает деятельность государство, налоги платились государству. Поэтому, все требования надо адресовать ему, а не арендодателям.
Serg-ik написав:Ты, жлоб, сдашь квартиру ценой в 1000 у.е. семье с детьми,3 и 5 лет, если семья платёжеспособна? Или будешь скулить со щенячьими глазами , что у тебя ремонт люксовый, а дети его испоганят?
Тут приводили выше аналогию с такси. Представьте, что вы вызываете вип такси, потому что платежеспособны, и просите перевезти бу стиралку на заднем сидении. Что ответит таксист? Так и тут. Есть целевая аудитория, которой арендодатель готов сдавать за 1000 долларов в месяц. Если вы не стандартный клиент на эту квартиру, вам могли бы предложить нестандартные условия - 2000 в месяц и двойной залог, но зачем говорить лишнее, наверняка никто на это не согласится. Проще просто сказать нет.
Я всегда говорил что лендлордство - это тяжелая работа. Если бы это было так легко, то все бы этим занимались.
Для семьи с детьми просто нужно искать ремонт не первой свежести, а 10 летний. Или платить повышенную аренду/страховую сумму, потому что дети - это повышенная амортизация всего (начиная от изрисованных обоев и обписяного дивана, заканчивая стиралкой, которая крутится по 2 раза в день). Ничего личного, просто бизнес.