Додано: Вів 14 кві, 2020 14:16

Vlad442, просто я смотрю, у некоторых нео-лендлордов такое впечатление, что нужно купить квартиру, и просто ждать пока она тебе сгенерирует вторую квартиру, и т.д.

Опционально можно навариться на "даражае"

Опционально можно нарезать квардраты "по Мрочковскому".



Якобы битон - это такой "горшочек, который варит сам по себе", или "курица, несущая золотые яйца".

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин