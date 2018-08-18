Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав: коммерческой арендой занимаюсь больше 15 лет. и психологический портрет паразитирующей на извлечении пассивного дохода личности мне прекрасно известен. .
зы. потому и сказал, что взгляд на флэтлордизм не популярный.
прикольно) Юрий_Т подрабатывающий юристом у арендодателей комм недвиги и кормящийся с их рук 15 лет не говорит им в лицо о том что они паразиты и моральные ур** а с благодарностью регулярно получает от них денежку а тут он эдакий рубака парень
юрий, скольким "матерям с больным ребенком" вы лично помогли материально? помогали добробатам и ВСУ в трудные времена?
или все на новый модный корч кампали?
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Вкладчик1234 написав:1. Недвижимость уже давно теряет репутацию "священного грааля", или некой "мечты всей жизни", и переходит в разряд потребительских товаров. Я бы сравнил с автомобилями, но несколько десятилетий назад 2. И как "отечественные авто" не выдержали конкуренции с подержанными иномарками - так и украинский битон вступает в конкуренцию с Польшами, Италиями, Испаниями, Турциями и т.д. И конкурировать может только по цене. 3. Лендлорд со своими "услугами" превращается в "водителя со своими услугами" - т.е. таксиста. При этом лендлордизм переходит из разряда "условно-пассивного заработка", а разряд "активной (возможно основной) работы". Т.е. как таксисту нужно быть в нужное время в нужном месте - так и лендлорду нужно постоянно быть в поиске клиентов и путей удовлетворения клиента. Поленился лендлорд угодить клиенту - есть другой лендлорд. Как с такси
порівняння, хіба що для подобової оренди, і то натягнуте, як сова на глобус. а щодо таксистів, то зараз для них будуть тяжкі часи, так як появилися не тільки Убер, Болт, а і кардшарінг, і скоро будуть автопілотні таксі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Вкладчик1234 написав:Vlad442, просто я смотрю, у некоторых нео-лендлордов такое впечатление, что нужно купить квартиру, и просто ждать пока она тебе сгенерирует вторую квартиру, и т.д. Опционально можно навариться на "даражае" Опционально можно нарезать квардраты "по Мрочковскому".
Якобы битон - это такой "горшочек, который варит сам по себе", или "курица, несущая золотые яйца".
так і буде, якщо мати з півтора десятка квартир, то на оренду можна кожен рік купувати нову. А як появиться іпотека, то стане ще цікавіше працювати із "кредитним плечем"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
1472580369 написав:Так весело читати, як Влад себе заспокоює)) Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту
На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет. В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает. А цена меня не интересует до тех пор, пока не придет пора продавать. Сейчас наоборот мне выгодней цена в пол - можно что-то урвать. Только вот не я один такой. Слишком много людей сидят с котлетами еще с 13-ого года и ждут.
Зрозуміло. Я думав, що ви вже досягли тої кількості квартир і віку, коли вже гроші не складаються, а лише тратяться у своє задоволення. Тобто, отримали з орендарів 30к - потратили 30к, отримали 50к - потратили 50к. І жодних суттєвих заначок. Ну, хіба що там 1-2к.$
В Киеве у станции метро "Харьковская" вспыхнул масштабный пожар на местной электростанции по улице Ревуцкого, 40. В ходе происшествия прогремел взрыв. Спасатели уже прибыли, огонь продолжает разрастаться.
"У нас нет информации о взрыве. Нам известно, что подстанция горит. Две минуты назад (в 11:50) ДТЭК "Киевские электросети" предоставили нам допуск. В настоящее время подан ствол на гашение пожара. Поэтому сейчас все быстро погасят", — заявили в ГСЧС.