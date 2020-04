Додано: Вів 14 кві, 2020 15:24

Вкладчик1234 написав: 1. Недвижимость уже давно теряет репутацию "священного грааля", или некой "мечты всей жизни", и переходит в разряд потребительских товаров. Я бы сравнил с автомобилями, но несколько десятилетий назад

2. И как "отечественные авто" не выдержали конкуренции с подержанными иномарками - так и украинский битон вступает в конкуренцию с Польшами, Италиями, Испаниями, Турциями и т.д. И конкурировать может только по цене.

3. Лендлорд со своими "услугами" превращается в "водителя со своими услугами" - т.е. таксиста. При этом лендлордизм переходит из разряда "условно-пассивного заработка", а разряд "активной (возможно основной) работы". Т.е. как таксисту нужно быть в нужное время в нужном месте - так и лендлорду нужно постоянно быть в поиске клиентов и путей удовлетворения клиента.

Поленился лендлорд угодить клиенту - есть другой лендлорд. Как с такси 1. Недвижимость уже давно теряет репутацию "священного грааля", или некой "мечты всей жизни", и переходит в разряд потребительских товаров. Я бы сравнил с автомобилями, но несколько десятилетий назад2. И как "отечественные авто" не выдержали конкуренции с подержанными иномарками - так и украинский битон вступает в конкуренцию с Польшами, Италиями, Испаниями, Турциями и т.д. И конкурировать может только по цене.3. Лендлорд со своими "услугами" превращается в "водителя со своими услугами" - т.е. таксиста. При этом лендлордизм переходит из разряда "условно-пассивного заработка", а разряд "активной (возможно основной) работы". Т.е. как таксисту нужно быть в нужное время в нужном месте - так и лендлорду нужно постоянно быть в поиске клиентов и путей удовлетворения клиента.Поленился лендлорд угодить клиенту - есть другой лендлорд. Как с такси

порівняння, хіба що для подобової оренди, і то натягнуте, як сова на глобус.

а щодо таксистів, то зараз для них будуть тяжкі часи, так як появилися не тільки Убер, Болт, а і кардшарінг, і скоро будуть автопілотні таксі. порівняння, хіба що для подобової оренди, і то натягнуте, як сова на глобус.а щодо таксистів, то зараз для них будуть тяжкі часи, так як появилися не тільки Убер, Болт, а і кардшарінг, і скоро будуть автопілотні таксі.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/