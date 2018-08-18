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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3553355435553556>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:12

:arrow:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 14 кві, 2020 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:17

  sesk написав:
  airmax78 написав:Лендлорды - это бывшие депозитчики, разуверившиеся в банковской системе, на что они в Украине имеют полное право. А депозитчики - это большая часть людей на планете.

Никогда не имел дело с банками. Закалка из 90-х.


чморили успешного бизнесмена? :mrgreen:
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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:21

  Yuri_T написав::)
коммерческой арендой занимаюсь больше 15 лет.
и психологический портрет паразитирующей на извлечении пассивного дохода личности мне прекрасно известен.
.

зы. потому и сказал, что взгляд на флэтлордизм не популярный.

прикольно)
Юрий_Т подрабатывающий юристом у арендодателей комм недвиги и кормящийся с их рук 15 лет не говорит им в лицо о том что они паразиты и моральные ур** а с благодарностью регулярно получает от них денежку
а тут он эдакий рубака парень

юрий,
скольким "матерям с больным ребенком" вы лично помогли материально?
помогали добробатам и ВСУ в трудные времена?

или все на новый модный корч кампали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:24

  Вкладчик1234 написав:1. Недвижимость уже давно теряет репутацию "священного грааля", или некой "мечты всей жизни", и переходит в разряд потребительских товаров. Я бы сравнил с автомобилями, но несколько десятилетий назад
2. И как "отечественные авто" не выдержали конкуренции с подержанными иномарками - так и украинский битон вступает в конкуренцию с Польшами, Италиями, Испаниями, Турциями и т.д. И конкурировать может только по цене.
3. Лендлорд со своими "услугами" превращается в "водителя со своими услугами" - т.е. таксиста. При этом лендлордизм переходит из разряда "условно-пассивного заработка", а разряд "активной (возможно основной) работы". Т.е. как таксисту нужно быть в нужное время в нужном месте - так и лендлорду нужно постоянно быть в поиске клиентов и путей удовлетворения клиента.
Поленился лендлорд угодить клиенту - есть другой лендлорд. Как с такси

порівняння, хіба що для подобової оренди, і то натягнуте, як сова на глобус.
а щодо таксистів, то зараз для них будуть тяжкі часи, так як появилися не тільки Убер, Болт, а і кардшарінг, і скоро будуть автопілотні таксі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:28

  Вкладчик1234 написав:Vlad442, просто я смотрю, у некоторых нео-лендлордов такое впечатление, что нужно купить квартиру, и просто ждать пока она тебе сгенерирует вторую квартиру, и т.д.
Опционально можно навариться на "даражае"
Опционально можно нарезать квардраты "по Мрочковскому".

Якобы битон - это такой "горшочек, который варит сам по себе", или "курица, несущая золотые яйца".

так і буде, якщо мати з півтора десятка квартир, то на оренду можна кожен рік купувати нову.
А як появиться іпотека, то стане ще цікавіше працювати із "кредитним плечем"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:37

  hume написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав:Хомякоид, в Киеве 0 градусов и снег. Чернобыльская катастрофа №2 отменяется. Можете выдохнуть.

Ну какбы окошки пока рекомендую прикрыть, пока ветер не сменит направление... :roll:

в обычный будний день воздух грязнее, чем на сейчас
https://www.saveecobot.com/ru/maps/kyiv

Липки самые чистые. Не первый раз вижу на этой карте.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:38

  Бывалый написав:В Киеве разрушается жилой дом по адресу Анны Ахматовой 13г. "Когда модный ЖК на А. Ахматовой, 13г, сегодня уже очень устал. Дому только 17 лет.

https://kyivoperativ.info/other/kolis-m ... o-zh-bude/


да уж, я бы возле такого не ходил
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:42

  Vlad442 написав:
  1472580369 написав:Так весело читати, як Влад себе заспокоює))
Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту ;)

На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет.
В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает.
А цена меня не интересует до тех пор, пока не придет пора продавать. Сейчас наоборот мне выгодней цена в пол - можно что-то урвать. Только вот не я один такой. Слишком много людей сидят с котлетами еще с 13-ого года и ждут.

Зрозуміло.
Я думав, що ви вже досягли тої кількості квартир і віку, коли вже гроші не складаються, а лише тратяться у своє задоволення.
Тобто, отримали з орендарів 30к - потратили 30к, отримали 50к - потратили 50к.
І жодних суттєвих заначок. Ну, хіба що там 1-2к.$
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:48

  trololo написав:
  sesk написав:
  airmax78 написав:Лендлорды - это бывшие депозитчики, разуверившиеся в банковской системе, на что они в Украине имеют полное право. А депозитчики - это большая часть людей на планете.

Никогда не имел дело с банками. Закалка из 90-х.


чморили успешного бизнесмена? :mrgreen:

Тебя селюка наверное да. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве у станции метро "Харьковская" вспыхнул масштабный пожар на местной электростанции по улице Ревуцкого, 40. В ходе происшествия прогремел взрыв. Спасатели уже прибыли, огонь продолжает разрастаться.

"У нас нет информации о взрыве. Нам известно, что подстанция горит. Две минуты назад (в 11:50) ДТЭК "Киевские электросети" предоставили нам допуск. В настоящее время подан ствол на гашение пожара. Поэтому сейчас все быстро погасят", — заявили в ГСЧС.
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