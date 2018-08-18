пока тебя в 90х учили как собачку павлова условным рефлексам, я пешком под стол ходил. а летом в селе у деда было круто, своих детей сейчас тоже отправляю летом в село к прадеду.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 15:58
пока тебя в 90х учили как собачку павлова условным рефлексам, я пешком под стол ходил. а летом в селе у деда было круто, своих детей сейчас тоже отправляю летом в село к прадеду.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:00
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:02
так чему тебя еще 90е научили, поведай мудрость опущенца, который к 40 годам с трудом от мамки сьехал. чем же тебя так нашугали, что ты в банки до сих пор ссыкаешь ходить?
а я хоть родился и вырос в небольшом городе, считаю сельскую культуру близкой, земелька, лесок, сеновал это все рідне до ужаса. а у тебя что родное? обсраные панельки на хорьке и ватное говнецо от соловьевых и кисилевых?
Востаннє редагувалось trololo в Вів 14 кві, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:03
Самый продуктивный период жизни от 30 до 50. Мне еще нет 50, поэтому время собирать камни еще не закончилось. Я никогда не работал только ради денег и того, что они могут дать, поэтому все тратить пока не получается, но я к этому стремлюсь.
Бизнес давно уже затухал, а сейчас упал и не думаю, что поднимется даже до половины того, что было, поэтому поневоле приходится начинать примерять роль лендлорда-пенсионера.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А як вам таке
Рада изменила условия арендной платы для бизнеса
13 апреля Верховная Рада приняла законопроект № 3279-д об изменениях в госбюджет, которым, в частности, меняются условия арендной платы и выплаты компенсаций для бизнеса.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Что изменилось:
с момента установления карантина плата за пользование недвижимым имуществом (его частью) подлежит уменьшению по требованию нанимателя, ведущего предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества;
арендатор может рассчитывать на уменьшение в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в его предпринимательской деятельности в полном объеме из-за введенных ограничений и (или) запрета;
размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный объем расходов, которые наймодатель совершил или должен будет совершить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг;
эта норма не распространяется на предпринимателей, которые во время карантина фактически вели деятельность по использованию этого имущества в полном объеме, а также на договоры найма имущества, принадлежащего территориальной общине.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:08
Жлобёнок шароварный, сидел бы уже молча, село необразованное!
Только балаболить умеешь. Ни одной умной мысли с момента регистрации. А я вам говорил, что цены упадут из-за вашего Майдана. Так нет, забанили...
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:11
прикольно наблюдать за тем, как в очередной раз рушится надежность вековых моделей лендлордизма. шуточки макса про гражданскую конфискацию оказываются пророческими. сначала отобрали арендную ценность, потом гляди и право распоряжения ограничат. тут главное начать, а дальше все зависит от революционно-рыночной необходимости
в книгах что пишут - бегите в безопасные гавани - доллар, золото, недвигу. а по факту таких гаваней считай что нет. постричь могут всегда и везде, риски везде.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:18
за последние полгода у меня тут было два реальных совета форумчанам - покупать теслу и шортить боинг. обе отыграли на 300%. а у тебя какие идеи были? кроме того, что путин напал на донбасс, чтобы защитить местное население от геноцида, больше ничего реального от тебя не было слышно ты опережаешь трибеку по мразотности, а жж1981 хомякоида или как там его - по тупости
главное оружие рашистов - ложь
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