Додано: Вів 14 кві, 2020 16:06

А як вам таке



Рада изменила условия арендной платы для бизнеса



13 апреля Верховная Рада приняла законопроект № 3279-д об изменениях в госбюджет, которым, в частности, меняются условия арендной платы и выплаты компенсаций для бизнеса.



Об этом сообщается на сайте ведомства.



Что изменилось:



с момента установления карантина плата за пользование недвижимым имуществом (его частью) подлежит уменьшению по требованию нанимателя, ведущего предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества;

арендатор может рассчитывать на уменьшение в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в его предпринимательской деятельности в полном объеме из-за введенных ограничений и (или) запрета;

размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный объем расходов, которые наймодатель совершил или должен будет совершить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг;

эта норма не распространяется на предпринимателей, которые во время карантина фактически вели деятельность по использованию этого имущества в полном объеме, а также на договоры найма имущества, принадлежащего территориальной общине.