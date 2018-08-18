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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3553355435553556

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:58

  sesk написав:Тебя селюка наверное да. :mrgreen:


пока тебя в 90х учили как собачку павлова условным рефлексам, я пешком под стол ходил. а летом в селе у деда было круто, своих детей сейчас тоже отправляю летом в село к прадеду.
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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:00

  trololo написав:
  sesk написав:Тебя селюка наверное да. :mrgreen:


я в 90х пешком под стол ходил

Сызмальства, значит. :mrgreen: Деньги и культура до села в последнюю очередь доходят.
sesk
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:02

  sesk написав:Сызмальства, значит. :mrgreen: Деньги и культура до села в последнюю очередь доходят.


так чему тебя еще 90е научили, поведай мудрость опущенца, который к 40 годам с трудом от мамки сьехал. чем же тебя так нашугали, что ты в банки до сих пор ссыкаешь ходить?

а я хоть родился и вырос в небольшом городе, считаю сельскую культуру близкой, земелька, лесок, сеновал это все рідне до ужаса. а у тебя что родное? обсраные панельки на хорьке и ватное говнецо от соловьевых и кисилевых? :mrgreen:
Востаннє редагувалось trololo в Вів 14 кві, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:03

  1472580369 написав:
  Vlad442 написав:
  1472580369 написав:Так весело читати, як Влад себе заспокоює))
Дивіться Влад, щоб вам не довелось скоро продавати одну з своїх "золотих курочок", щоб підтримувати свій звиклий рівень комфорту ;)

На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет.
В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает.
А цена меня не интересует до тех пор, пока не придет пора продавать. Сейчас наоборот мне выгодней цена в пол - можно что-то урвать. Только вот не я один такой. Слишком много людей сидят с котлетами еще с 13-ого года и ждут.

Зрозуміло.
Я думав, що ви вже досягли тої кількості квартир і віку, коли вже гроші не складаються, а лише тратяться у своє задоволення.
Тобто, отримали з орендарів 30к - потратили 30к, отримали 50к - потратили 50к.
І жодних суттєвих заначок. Ну, хіба що там 1-2к.$

Самый продуктивный период жизни от 30 до 50. Мне еще нет 50, поэтому время собирать камни еще не закончилось. Я никогда не работал только ради денег и того, что они могут дать, поэтому все тратить пока не получается, но я к этому стремлюсь.
Бизнес давно уже затухал, а сейчас упал и не думаю, что поднимется даже до половины того, что было, поэтому поневоле приходится начинать примерять роль лендлорда-пенсионера.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А як вам таке

Рада изменила условия арендной платы для бизнеса

13 апреля Верховная Рада приняла законопроект № 3279-д об изменениях в госбюджет, которым, в частности, меняются условия арендной платы и выплаты компенсаций для бизнеса.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Что изменилось:

с момента установления карантина плата за пользование недвижимым имуществом (его частью) подлежит уменьшению по требованию нанимателя, ведущего предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества;
арендатор может рассчитывать на уменьшение в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в его предпринимательской деятельности в полном объеме из-за введенных ограничений и (или) запрета;
размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный объем расходов, которые наймодатель совершил или должен будет совершить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг;
эта норма не распространяется на предпринимателей, которые во время карантина фактически вели деятельность по использованию этого имущества в полном объеме, а также на договоры найма имущества, принадлежащего территориальной общине.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:08

  trololo написав:
  sesk написав:Сызмальства, значит. :mrgreen: Деньги и культура до села в последнюю очередь доходят.


так чему тебя еще 90е научили, поведай мудрость опущенца, который к 40 годам с трудом от мамки сьехал. чем же тебя так нашугали, что ты в банки до сих пор ссыкаешь ходить?

а я хоть родился и вырос в небольшом городе, считаю сельскую культуру близкой, земелька, лесок, сеновал это все рідне до ужаса. а у тебя что родное? обсраные панельки на хорьке и ватное говнецо от соловьевых и кисилевых? :mrgreen:

Жлобёнок шароварный, сидел бы уже молча, село необразованное! :mrgreen:
Только балаболить умеешь. Ни одной умной мысли с момента регистрации. А я вам говорил, что цены упадут из-за вашего Майдана. Так нет, забанили...
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:11

  Stanislav_S написав:размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный объем расходов, которые наймодатель совершил или должен будет совершить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг;


прикольно наблюдать за тем, как в очередной раз рушится надежность вековых моделей лендлордизма. шуточки макса про гражданскую конфискацию оказываются пророческими. сначала отобрали арендную ценность, потом гляди и право распоряжения ограничат. тут главное начать, а дальше все зависит от революционно-рыночной необходимости :)

в книгах что пишут - бегите в безопасные гавани - доллар, золото, недвигу. а по факту таких гаваней считай что нет. постричь могут всегда и везде, риски везде.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:18

  sesk написав: Ни одной умной мысли с момента регистрации.


за последние полгода у меня тут было два реальных совета форумчанам - покупать теслу и шортить боинг. обе отыграли на 300%. а у тебя какие идеи были? кроме того, что путин напал на донбасс, чтобы защитить местное население от геноцида, больше ничего реального от тебя не было слышно :mrgreen: ты опережаешь трибеку по мразотности, а жж1981 хомякоида или как там его - по тупости :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
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  #<1 ... 3553355435553556
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