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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:06
А як вам таке
Рада изменила условия арендной платы для бизнеса
13 апреля Верховная Рада приняла законопроект № 3279-д об изменениях в госбюджет, которым, в частности, меняются условия арендной платы и выплаты компенсаций для бизнеса.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Что изменилось:
с момента установления карантина плата за пользование недвижимым имуществом (его частью) подлежит уменьшению по требованию нанимателя, ведущего предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества;
арендатор может рассчитывать на уменьшение в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в его предпринимательской деятельности в полном объеме из-за введенных ограничений и (или) запрета;
размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный объем расходов, которые наймодатель совершил или должен будет совершить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг;
эта норма не распространяется на предпринимателей, которые во время карантина фактически вели деятельность по использованию этого имущества в полном объеме, а также на договоры найма имущества, принадлежащего территориальной общине.
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Stanislav_S
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:11
Stanislav_S написав:
размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный объем расходов, которые наймодатель совершил или должен будет совершить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг;
прикольно наблюдать за тем, как в очередной раз рушится надежность вековых моделей лендлордизма. шуточки макса про гражданскую конфискацию оказываются пророческими. сначала отобрали арендную ценность, потом гляди и право распоряжения ограничат. тут главное начать, а дальше все зависит от революционно-рыночной необходимости
в книгах что пишут - бегите в безопасные гавани - доллар, золото, недвигу. а по факту таких гаваней считай что нет. постричь могут всегда и везде, риски везде.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 14 кві, 2020 16:53
trololo
на самом деле нормальный ход, чтобы предотвратить десятки тысяч конфликтов. Государство запретило работать магазинам непродовольственных товаров, общепиту, сфере услуг. Запретило арендаторам, а не арендодателям. То есть, ограничили одну сторону. Теперь ограничивают вторую: можешь требовать компенсации расходов, а на прибыль не рассчитывай-её у неработающего арендатора нет. В одной лодке плывём
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:00
Прохожий написав:
прикольно)
тут ничего личного.
все совпадения случайны.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:01
Stanislav_S написав:
А як вам таке
с момента установления карантина плата за пользование недвижимым имуществом (его частью) подлежит уменьшению по требованию нанимателя, ведущего предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества;
арендатор может рассчитывать на уменьшение в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в его предпринимательской деятельности в полном объеме из-за введенных ограничений и (или) запрета;
размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный объем расходов, которые наймодатель совершил или должен будет совершить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг;
эта норма не распространяется на предпринимателей, которые во время карантина фактически вели деятельность по использованию этого имущества в полном объеме, а также на договоры найма имущества, принадлежащего территориальной общине.
Как заявили два арендодателя (офис и склад) - мы же вам не мешаем работать, ходите себе, работайте, зачем вам дома сидеть
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vano80
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:14
vano80 написав:
Как заявили два арендодателя (офис и склад) - мы же вам не мешаем работать, ходите себе, работайте, зачем вам дома сидеть
Со складом арендодатель прав. А вот офис? зависит от направления деятельности. Если турфирма или агентство по продаже билетов арендодателю надо компенсировать налоги и коммуналку на время карантина. А по хорошему бы даже до конца мая. Там не известно ещё оживёт ли что-то летом. Та же Турция или Египет. Европа наверное точно нет.
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dir
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:25
Serg-ik написав:trololo
на самом деле нормальный ход, чтобы предотвратить десятки тысяч конфликтов. Государство запретило работать магазинам непродовольственных товаров, общепиту, сфере услуг. Запретило арендаторам, а не арендодателям. То есть, ограничили одну сторону. Теперь ограничивают вторую: можешь требовать компенсации расходов, а на прибыль не рассчитывай-её у неработающего арендатора нет. В одной лодке плывём
уже 100500 раз перетерли, это по коммнедвиге
зачем опять этот вброс?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:26
dir написав: vano80 написав:
Как заявили два арендодателя (офис и склад) - мы же вам не мешаем работать, ходите себе, работайте, зачем вам дома сидеть
Со складом арендодатель прав. А вот офис? зависит от направления деятельности. Если турфирма или агентство по продаже билетов арендодателю надо компенсировать налоги и коммуналку на время карантина. А по хорошему бы даже до конца мая. Там не известно ещё оживёт ли что-то летом. Та же Турция или Египет. Европа наверное точно нет.
почему этот банкет за счет лендлорда??
эти турфирмы же годами платили налоги государству, пусть бы оно и помогло. Тем более что это государство и запретило.
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investorkiev
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:27
airmax78 написав: Trast написав: Vlad442 написав:
3000 расходов на время ремонта разве это такие уж минусы?
Ремонт на час Карантину управляюча компанія робити не дозволяє, так як це заважає людям, бо вони всі зараз дома сидять, хоч це тільки 5 квартир у будинку.
О, это где так? Что за ЖК?
VLAD повинен знати, забудовник Авантаж.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:28
trololo написав:
в книгах что пишут - бегите в безопасные гавани - доллар, золото, недвигу. а по факту
таких гаваней считай что нет. постричь могут всегда и везде, риски везде
.
спс КЭП!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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