Додано: Вів 14 кві, 2020 16:53

trololo

на самом деле нормальный ход, чтобы предотвратить десятки тысяч конфликтов. Государство запретило работать магазинам непродовольственных товаров, общепиту, сфере услуг. Запретило арендаторам, а не арендодателям. То есть, ограничили одну сторону. Теперь ограничивают вторую: можешь требовать компенсации расходов, а на прибыль не рассчитывай-её у неработающего арендатора нет. В одной лодке плывём

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s