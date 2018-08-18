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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:34
investorkiev написав:
почему этот банкет за счет лендлорда??
эти турфирмы же годами платили налоги государству, пусть бы оно и помогло. Тем более что это государство и запретило.
Рада приняла такой закон. В судах он не отменён. Пока так. Хотя по хорошему имели бы право отменить на время карантина уплату налогов, плату за аренду гос.имущества. Не только ЕСВ, но и единого налога. Неработающие ФОПы откуда возьмут тот единый налог!?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:39
Вкладчик1234 написав:
1. Недвижимость уже давно теряет репутацию "священного грааля", или некой "мечты всей жизни", и переходит в разряд потребительских товаров. Я бы сравнил с автомобилями, но несколько десятилетий назад
2. И как "отечественные авто" не выдержали конкуренции с подержанными иномарками - так и украинский битон вступает в конкуренцию с Польшами, Италиями, Испаниями, Турциями и т.д. И конкурировать может только по цене.
3. Лендлорд со своими "услугами" превращается в "водителя со своими услугами" - т.е. таксиста. При этом лендлордизм переходит из разряда "условно-пассивного заработка", а разряд "активной (возможно основной) работы". Т.е. как таксисту нужно быть в нужное время в нужном месте - так и лендлорду нужно постоянно быть в поиске клиентов и путей удовлетворения клиента.
Поленился лендлорд угодить клиенту - есть другой лендлорд. Как с такси
Так і є, але...
Ніколи не замислювались над тим, що вкладають грощі вже давно в нерухомість ніяк не за призначний профіт від ренти, а скільки за капіталізацію нерухомості.
Тобто в розвинутих Країнах прибуток більший від капіталізаціїї, чим у нас від здачі в аренду.
Тобто у нас всі "як олені не бриті і не голені" мчать за процентом прибутку-ми круті, бо у нас процент більшиц ніж в Європах, при тому не помічаючи суттєвої різниці в капіталізації.
Востаннє редагувалось Trast
в Вів 14 кві, 2020 17:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:41
trololo написав: Stanislav_S написав:
размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный объем расходов, которые наймодатель совершил или должен будет совершить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг;
прикольно наблюдать за тем, как в очередной раз рушится надежность вековых моделей лендлордизма. шуточки макса про гражданскую конфискацию оказываются пророческими. сначала отобрали арендную ценность, потом гляди и право распоряжения ограничат. тут главное начать, а дальше все зависит от революционно-рыночной необходимости
в книгах что пишут - бегите в безопасные гавани - доллар, золото, недвигу. а по факту таких гаваней считай что нет. постричь могут всегда и везде, риски везде.
Одно золото остается, но там уже стоит очередь, поэтому единственный вариант сейчас для зазевавшихся - серебро.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:48
investorkiev написав: dir написав: vano80 написав:
Как заявили два арендодателя (офис и склад) - мы же вам не мешаем работать, ходите себе, работайте, зачем вам дома сидеть
Со складом арендодатель прав. А вот офис? зависит от направления деятельности. Если турфирма или агентство по продаже билетов арендодателю надо компенсировать налоги и коммуналку на время карантина. А по хорошему бы даже до конца мая. Там не известно ещё оживёт ли что-то летом. Та же Турция или Египет. Европа наверное точно нет.
почему этот банкет за счет лендлорда??
эти турфирмы же годами платили налоги государству, пусть бы оно и помогло. Тем более что это государство и запретило.
тобто, коли збитки несуть закриті магазини, ринки, різноманітні контори, працівники всього вище перерахованого, то це у вас питань не викликає. ну правильно, несуть і ну фіг з ними. шо за них переживати, хіба воно ваше?
а от коли збитки запропонували і вам розділити - то тут вже як в анекдоті "а нас то за що"?
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Вів 14 кві, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:49
hxbbgaf написав: trololo написав: Stanislav_S написав:
размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный объем расходов, которые наймодатель совершил или должен будет совершить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг;
прикольно наблюдать за тем, как в очередной раз рушится надежность вековых моделей лендлордизма. шуточки макса про гражданскую конфискацию оказываются пророческими. сначала отобрали арендную ценность, потом гляди и право распоряжения ограничат. тут главное начать, а дальше все зависит от революционно-рыночной необходимости
в книгах что пишут - бегите в безопасные гавани - доллар, золото, недвигу. а по факту таких гаваней считай что нет. постричь могут всегда и везде, риски везде.
Одно золото остается, но там уже стоит очередь, поэтому единственный вариант сейчас для зазевавшихся - серебро.
Залишиться тільки одне- примоститися до того, хто ту пандемію вигадав.
Тобто до того, хто вклав багато грошей в вакцінацію.
Золото відпочиває.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:51
Trast написав:
Залишиться тільки одне- примоститися до того, хто ту пандемію вигадав.
Тобто до того, хто вклав багато грошей в вакцінацію.
Золото відпочиває.
Увы и ах, это не для нас. Я о реальных вещах, отдел фантастики этажом выше.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:01
Puente написав: rjkz написав:
Хотелось-бы вспомнить народную мудрость "Каждый всех судит по мере своей распущенности".
Нормального человека ни 1 хата в ренте ни 10 не испортят.
Испортят того, кто изначально с гнилью. Деньги усиливают как негативные так и положительные черты людей.
Взагалі-то гроші псують абсолютно всіх . Ніколи навіть не чув про таких , які реально залишаються просто нормальними людьми ( підсвідомо всі розуміють - що це ) - займаючись бізнесом . Тим більше бізнесом , який безпосередньо пов"язаний з людьми та їх потребами базовими ... Це про успішних - неуспішні дуже швидко гроші просто втрачають та переходять в інші категорії .
До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...
Может Вам просто не повезло с окружением?
Я знаю таких людей. Один из них - один из моих лучших друзей, когда у него не было ничего кроме старых жигулей, помогал руками едва знакомым людям, когда у него появились деньги - стал помогать и финансово, при этом приехать в выходной день помочь руками - всегда готов.
И он не один такой. Вопрос - почему Вас окружают другие люди?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:02
vano80 написав:
Как заявили два арендодателя (офис и склад) - мы же вам не мешаем работать, ходите себе, работайте, зачем вам дома сидеть
привыкли получать круглый год одну и ту же сумму. Не в курсе. что корова зимой даёт мало молока и кормить её дороже и сложнее. Вот к ним сейчас пришла зима, а они не согласны
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:06
hxbbgaf написав: Trast написав:
Залишиться тільки одне- примоститися до того, хто ту пандемію вигадав.
Тобто до того, хто вклав багато грошей в вакцінацію.
Золото відпочиває.
Увы и ах, это не для нас. Я о реальных вещах, отдел фантастики этажом выше.
Золото нікому не потрібне-фантастика в цьому.
Золото зараз як сміття, як відеомагнітофон, як стара звичка до старих ціностей, як у Трібеки нерухомість, яка вижила після розпаду Радянського Союзу, але це все вже в минулому.
Золотий мілліард-це не фантастіка, це коли твої знання потрібні тому мілліарду, бо у того міліарда вже є все і гпощі і ресурси і теж саме золото.
Золотому міліарду не потрібні, менеджери, юристи, чи нотаріуси,тим паче рієлтори, тільки обслуговуючиц персонал-на золотий міліард-100 тис. залишать на обслуговування.
Все інше роботи замінять.
Ширше вже треба мислити.
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