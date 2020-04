Додано: Вів 14 кві, 2020 18:31

размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный объем расходов, которые наймодатель совершил или должен будет совершить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг;



прикольно наблюдать за тем, как в очередной раз рушится надежность вековых моделей лендлордизма. шуточки макса про гражданскую конфискацию оказываются пророческими. сначала отобрали арендную ценность, потом гляди и право распоряжения ограничат. тут главное начать, а дальше все зависит от революционно-рыночной необходимости



в книгах что пишут - бегите в безопасные гавани - доллар, золото, недвигу. а по факту таких гаваней считай что нет. постричь могут всегда и везде, риски везде. прикольно наблюдать за тем, как в очередной раз рушится надежность вековых моделей лендлордизма. шуточки макса про гражданскую конфискацию оказываются пророческими. сначала отобрали арендную ценность, потом гляди и право распоряжения ограничат. тут главное начать, а дальше все зависит от революционно-рыночной необходимостив книгах что пишут - бегите в безопасные гавани - доллар, золото, недвигу. а по факту таких гаваней считай что нет. постричь могут всегда и везде, риски везде.

і шас як всі побігуть, і ціни нерухомості в ноль!! і шас як всі побігуть, і ціни нерухомості в ноль!!

