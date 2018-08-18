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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 кві, 2020 17:34
investorkiev написав:
почему этот банкет за счет лендлорда??
эти турфирмы же годами платили налоги государству, пусть бы оно и помогло. Тем более что это государство и запретило.
Рада приняла такой закон. В судах он не отменён. Пока так. Хотя по хорошему имели бы право отменить на время карантина уплату налогов, плату за аренду гос.имущества. Не только ЕСВ, но и единого налога. Неработающие ФОПы откуда возьмут тот единый налог!?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:39
Вкладчик1234 написав:
1. Недвижимость уже давно теряет репутацию "священного грааля", или некой "мечты всей жизни", и переходит в разряд потребительских товаров. Я бы сравнил с автомобилями, но несколько десятилетий назад
2. И как "отечественные авто" не выдержали конкуренции с подержанными иномарками - так и украинский битон вступает в конкуренцию с Польшами, Италиями, Испаниями, Турциями и т.д. И конкурировать может только по цене.
3. Лендлорд со своими "услугами" превращается в "водителя со своими услугами" - т.е. таксиста. При этом лендлордизм переходит из разряда "условно-пассивного заработка", а разряд "активной (возможно основной) работы". Т.е. как таксисту нужно быть в нужное время в нужном месте - так и лендлорду нужно постоянно быть в поиске клиентов и путей удовлетворения клиента.
Поленился лендлорд угодить клиенту - есть другой лендлорд. Как с такси
Так і є, але...
Ніколи не замислювались над тим, що вкладають грощі вже давно в нерухомість ніяк не за призначний профіт від ренти, а скільки за капіталізацію нерухомості.
Тобто в розвинутих Країнах прибуток більший від капіталізаціїї, чим у нас від здачі в аренду.
Тобто у нас всі "як олені не бриті і не голені" мчать за процентом прибутку-ми круті, бо у нас процент більшиц ніж в Європах, при тому не помічаючи суттєвої різниці в капіталізації.
Востаннє редагувалось Trast
в Вів 14 кві, 2020 17:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 17:48
investorkiev написав: dir написав: vano80 написав:
Как заявили два арендодателя (офис и склад) - мы же вам не мешаем работать, ходите себе, работайте, зачем вам дома сидеть
Со складом арендодатель прав. А вот офис? зависит от направления деятельности. Если турфирма или агентство по продаже билетов арендодателю надо компенсировать налоги и коммуналку на время карантина. А по хорошему бы даже до конца мая. Там не известно ещё оживёт ли что-то летом. Та же Турция или Египет. Европа наверное точно нет.
почему этот банкет за счет лендлорда??
эти турфирмы же годами платили налоги государству, пусть бы оно и помогло. Тем более что это государство и запретило.
тобто, коли збитки несуть закриті магазини, ринки, різноманітні контори, працівники всього вище перерахованого, то це у вас питань не викликає. ну правильно, несуть і ну фіг з ними. шо за них переживати, хіба воно ваше?
а от коли збитки запропонували і вам розділити - то тут вже як в анекдоті "а нас то за що"?
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Вів 14 кві, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:01
Puente написав: rjkz написав:
Хотелось-бы вспомнить народную мудрость "Каждый всех судит по мере своей распущенности".
Нормального человека ни 1 хата в ренте ни 10 не испортят.
Испортят того, кто изначально с гнилью. Деньги усиливают как негативные так и положительные черты людей.
Взагалі-то гроші псують абсолютно всіх . Ніколи навіть не чув про таких , які реально залишаються просто нормальними людьми ( підсвідомо всі розуміють - що це ) - займаючись бізнесом . Тим більше бізнесом , який безпосередньо пов"язаний з людьми та їх потребами базовими ... Це про успішних - неуспішні дуже швидко гроші просто втрачають та переходять в інші категорії .
До речі - крім якихось сьогоденних агіток в літературі немає образів цілком позитивного бізнесмена . У всій світовій ... Так що про позитивні - не треба ... Так-сяк умовно непогані поки не зачіпаються власні інтереси - бувають . В загальному - ні ...
Может Вам просто не повезло с окружением?
Я знаю таких людей. Один из них - один из моих лучших друзей, когда у него не было ничего кроме старых жигулей, помогал руками едва знакомым людям, когда у него появились деньги - стал помогать и финансово, при этом приехать в выходной день помочь руками - всегда готов.
И он не один такой. Вопрос - почему Вас окружают другие люди?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:02
vano80 написав:
Как заявили два арендодателя (офис и склад) - мы же вам не мешаем работать, ходите себе, работайте, зачем вам дома сидеть
привыкли получать круглый год одну и ту же сумму. Не в курсе. что корова зимой даёт мало молока и кормить её дороже и сложнее. Вот к ним сейчас пришла зима, а они не согласны
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:19
investorkiev написав: rjkz написав: UA написав:
В деньги
Вообще, глядя на то, что творится в мире, это дельный совет. Не уверен на 100%, что стремление заработать, в этот раз - это правильная стратегия. Кризис может затянуться на очень долго. И так может статься, что потребуется ну очень большая подушка безопасности.
Вот уже несколько лет я писал о приближающемся кризисе, ловя летевшие в меня тапки. Несколько месяцев назад я писал, что кризис не будет похож на предыдущие. Не надо мне лавры прорицателя вешать - такого я не мог себе представить...весь мир на карантине...десятки тысяч жертв...
Почему я думаю, что кризис затянется? Не только в Украине - во всем мире. Коронавирус - это вирус...пардон за тавтологию. От вирусных инфекций лекарств практически не существует. Только иммунитет и вакцинации от наиболее опасных вирусов (но это не лекарство, а иммунизация). Даже если сейчас будет найдена вакцина, а этого пока нет, то на ее запуск и вакцинацию населения планеты понадобится около года. Есть мнение, что при жаркой погоде вирус становится нестабильным...допустим. Но пандемия охватила все континенты и наверное все страны. Поэтому где-то вирус все-равно сохранится. То есть, даже если летом эпидемия утихнет (хоть на это хотелось-бы надеяться, потому как уже много из первоначальных мнений о коронавирусе опроверглись), то осенью будет новая. И тем сильней она будет, если летом снимут карантин. А его будут снимать, потому что давления обществ во всем мире на правительства будут нешуточными.
Вход-же только-только начавшейся шевелиться экономики в новый карантин вызовет такую депрессию, по сравнению с которой Великая померкнет.
Это ВОЗМОЖНЫЙ сценарий. Надеюсь, что ему не суждено будет сбыться.
Теперь насчет действий.
Я осознаю, что по своей природе я - перестраховщик. Жизнь так научила. Я не пошел в бетон в 2015-м...и не жалею, но кто-то удачно и зашел и вовремя вышел - молодец и все такое. Но вот, если допустить длительность ППЦа более чем на полгода-год, то падение и мировой и тем более украинской экономики будет очень глубоким и долгим. Отсюда - надо по крайней мере не потерять и не склеить ласты. Если эта задача будет выполнена, то у кого останется желание и возможности - вкладываться когда начнется устойчивый рост.
Звыняте за многобуквие.
Ну сколько там той подушки нужно, чтобы не склеить ласты? Не драматизируйте. 20куе с головой хватит для любых перестраховок
Это вопрос возможностей и потребностей...это во первых, а во вторых...вопрос длительности кризиса. Мои родители по советским меркам были небедными людьми, но пришел 91 год и...это был длительный морсмажорный период. Очень длительный. Собственно, по горькому опыту этих лет я и решил, что на всякий случай иметь пассивный доход не помешает.
Да и Великая депрессия в США длилась 10 лет. В Украине фактически перманентная депрессия, исключая разве что 2000-2008 годы.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:31
trololo написав: Stanislav_S написав:
размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный объем расходов, которые наймодатель совершил или должен будет совершить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг;
прикольно наблюдать за тем, как в очередной раз рушится надежность вековых моделей лендлордизма. шуточки макса про гражданскую конфискацию оказываются пророческими. сначала отобрали арендную ценность, потом гляди и право распоряжения ограничат. тут главное начать, а дальше все зависит от революционно-рыночной необходимости
в книгах что пишут - бегите в безопасные гавани - доллар, золото, недвигу. а по факту таких гаваней считай что нет. постричь могут всегда и везде, риски везде.
і шас як всі побігуть, і ціни нерухомості в ноль!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:32
Vlad442 написав:
Лишь бы не дома. Дома хранить доллары/платиновые браслеты это экстрим.
Вы слышали про биржевую платину?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:45
trololo написав: Trast написав:
Еміссія долара, що зараз і трапилось, що означає жити як і раніше за рахунок інших країн .
свинособача дурня.
Саме так я і реагую на всі ваші коменти на цьому форумі.
Ви, молодець, дуже самокритичні.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 18:48
[quote="4937284:Trast"]
ближче до діла. що робити з тими клятими долярами? купувати, продавати? що там в методичці
главное оружие рашистов - ложь
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