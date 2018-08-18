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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3556355735583559>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:53

  trololo написав:
  Trast написав:
ближче до діла. що робити з тими клятими долярами? купувати, продавати? що там в методичці

Купувати за ті папірці нерухомість в Нью-Йорку десь через рік.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:57

  Trast написав:Купувати за ті папірці нерухомість в Нью-Йорку десь через рік.


почом буде?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:57

  wild.tomcat написав:
тобто, коли збитки несуть закриті магазини, ринки, різноманітні контори, працівники всього вище перерахованого, то це у вас питань не викликає. ну правильно, несуть і ну фіг з ними. шо за них переживати, хіба воно ваше? :D а от коли збитки запропонували і вам розділити - то тут вже як в анекдоті "а нас то за що"? :)

не понял вашего полета мысли.

вот вы снимаете квартиру. Предположим у вас зарплата 30 тыс, аренда 10 тыс.

Ваши действия если вам внезапно срезали зарплату вдвое, до 15 тыс? Наверное побежите к арендодателю просить скидку?

А ваши действия, если вам зарплату подняли до 45 тыс грн? Ваши действия? Побежите к лендлорду с просьбой повысить вам аренду? Или нет? А почему нет?

Лендлорд или имеет долю в ваших прибылях и убытках (например, при аренде магазина часто привязываются к его выручке - 5% от выручки), тогда справедливо.
Либо лендлорд не участвует в ваших прибылях, но не приплетайте его и к вашим убыткам. Просто платите ему фиксированную аренду.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 18:58

  Trast написав:
  trololo написав:
  Trast написав:
ближче до діла. що робити з тими клятими долярами? купувати, продавати? що там в методичці

Купувати за ті папірці нерухомість в Нью-Йорку десь через рік.

чи не ваш батько сказав багато років тому: "нерухомість треба брати там, де багато доларів"?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:11

  investorkiev написав:чи не ваш батько сказав багато років тому: "нерухомість треба брати там, де багато доларів"?

Може і він, яж не володію питанням, що він тут взагалі писав, тому і попрохав модераторів, щоб вони його аккаунт Sinus залишили в спокої, а я писав з цього, щоб я міг хоча б, відповісти за свої слова.
Хоча де хто каже, що ви там комусь віскі заборгували?
Якось ви соромите своє ж амлуа таким вчинком. :)

До речі я громадянин USA, який виграв в грінкарт в 2012 році, отримав громадянство і чухнув у Польшу.
Там в USA гарно заробляти, але не жити.
Але громадянство USA для Польщі, як і громадянство України, з останнім було простіше туди візи робочі отримувати.
В Польщі до Карантину було знаходитись найкраще, якщо порівнювати з USA і Україною.
Тому, я на Польшу в свій час поклав всі свої фішки, якщо проводити алегорію з казіно.
Востаннє редагувалось Trast в Вів 14 кві, 2020 19:29, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:19

  investorkiev написав:вот вы снимаете квартиру. Предположим у вас зарплата 30 тыс, аренда 10 тыс.

Ваши действия если вам внезапно срезали зарплату вдвое, до 15 тыс? Наверное побежите к арендодателю просить скидку?

А ваши действия, если вам зарплату подняли до 45 тыс грн? Ваши действия? Побежите к лендлорду с просьбой повысить вам аренду? Или нет? А почему нет?

Лендлорд или имеет долю в ваших прибылях и убытках (например, при аренде магазина часто привязываются к его выручке - 5% от выручки), тогда справедливо.
Либо лендлорд не участвует в ваших прибылях, но не приплетайте его и к вашим убыткам. Просто платите ему фиксированную аренду.

Цены диктует рынок. Если на рынке будет даже 20% сьемщиков со срезаной вдвое ЗП - цены будут падать у всех. Начнутся сьезды итд. Так само наоборот, как в 2007-2008 годах, когда зарплаты и аренда росли одновременно. Все все повышали. Теперь будут понижать.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"У Ахметова сообщили об остановке всех шахт "Павлоградугля", на которых работают 30 тысяч человек".

Самый богатый человек в Украине решил сэкономить.

В регионе будет хуже, чем в девяностых.
Сотни тысяч потенциальных арендаторов хлынут в Киев.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:вот вы снимаете квартиру. Предположим у вас зарплата 30 тыс, аренда 10 тыс.

Ваши действия если вам внезапно срезали зарплату вдвое, до 15 тыс? Наверное побежите к арендодателю просить скидку?

А ваши действия, если вам зарплату подняли до 45 тыс грн? Ваши действия? Побежите к лендлорду с просьбой повысить вам аренду? Или нет? А почему нет?

Лендлорд или имеет долю в ваших прибылях и убытках (например, при аренде магазина часто привязываются к его выручке - 5% от выручки), тогда справедливо.
Либо лендлорд не участвует в ваших прибылях, но не приплетайте его и к вашим убыткам. Просто платите ему фиксированную аренду.

Есть рынок, который регулирует все отношения. В случае аренды это абсолютно свободный конкурентный рынок. Если у всех зарплаты вверх, цена аренды вверх и лендлорд повышает вслед за рынком. Если у всех зарплаты вниз, рыночные цены падают и у арендатора появляется повод для торга или переезда в более дешевый вариант.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:36

Тем временем шухер в околостроительнах делах продолжается

Еще 30 октября 2019 года было открыто уголовное производство №42019000000002284 по ч. 4 ст.190 (особо тяжкое мошенничество) и ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины). Через посредника Поворозник, по версии следствия, требовал взятку в размере 125 тысяч долларов США от представителя компании-застройщика. За эти деньги чиновник якобы обещал повлиять на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений.

Сегодня сотрудники СБУ задержали посредника после получения 60 тысяч долларов США.

В КГГА сегодня проходили обыски.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Национальный банк за последние 2 недели выкупил в резервы валюты более 500 млн долларов. Карантин в действии.
Я ещё раз повторяю свою мысль. Для Украины с точки зрения курсовых рисков этот кризис будет другим. Даже без МВФ на конец года будет более 20 млрд в резервах что выше уровня конца 2018 года.
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