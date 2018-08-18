Купувати за ті папірці нерухомість в Нью-Йорку десь через рік.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:53
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:57
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:57
не понял вашего полета мысли.
вот вы снимаете квартиру. Предположим у вас зарплата 30 тыс, аренда 10 тыс.
Ваши действия если вам внезапно срезали зарплату вдвое, до 15 тыс? Наверное побежите к арендодателю просить скидку?
А ваши действия, если вам зарплату подняли до 45 тыс грн? Ваши действия? Побежите к лендлорду с просьбой повысить вам аренду? Или нет? А почему нет?
Лендлорд или имеет долю в ваших прибылях и убытках (например, при аренде магазина часто привязываются к его выручке - 5% от выручки), тогда справедливо.
Либо лендлорд не участвует в ваших прибылях, но не приплетайте его и к вашим убыткам. Просто платите ему фиксированную аренду.
Додано: Вів 14 кві, 2020 18:58
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:11
Може і він, яж не володію питанням, що він тут взагалі писав, тому і попрохав модераторів, щоб вони його аккаунт Sinus залишили в спокої, а я писав з цього, щоб я міг хоча б, відповісти за свої слова.
Хоча де хто каже, що ви там комусь віскі заборгували?
Якось ви соромите своє ж амлуа таким вчинком.
До речі я громадянин USA, який виграв в грінкарт в 2012 році, отримав громадянство і чухнув у Польшу.
Там в USA гарно заробляти, але не жити.
Але громадянство USA для Польщі, як і громадянство України, з останнім було простіше туди візи робочі отримувати.
В Польщі до Карантину було знаходитись найкраще, якщо порівнювати з USA і Україною.
Тому, я на Польшу в свій час поклав всі свої фішки, якщо проводити алегорію з казіно.
Востаннє редагувалось Trast в Вів 14 кві, 2020 19:29, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:19
Цены диктует рынок. Если на рынке будет даже 20% сьемщиков со срезаной вдвое ЗП - цены будут падать у всех. Начнутся сьезды итд. Так само наоборот, как в 2007-2008 годах, когда зарплаты и аренда росли одновременно. Все все повышали. Теперь будут понижать.
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"У Ахметова сообщили об остановке всех шахт "Павлоградугля", на которых работают 30 тысяч человек".
Самый богатый человек в Украине решил сэкономить.
В регионе будет хуже, чем в девяностых.
Сотни тысяч потенциальных арендаторов хлынут в Киев.
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Есть рынок, который регулирует все отношения. В случае аренды это абсолютно свободный конкурентный рынок. Если у всех зарплаты вверх, цена аренды вверх и лендлорд повышает вслед за рынком. Если у всех зарплаты вниз, рыночные цены падают и у арендатора появляется повод для торга или переезда в более дешевый вариант.
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:36
Тем временем шухер в околостроительнах делах продолжается
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Национальный банк за последние 2 недели выкупил в резервы валюты более 500 млн долларов. Карантин в действии.
Я ещё раз повторяю свою мысль. Для Украины с точки зрения курсовых рисков этот кризис будет другим. Даже без МВФ на конец года будет более 20 млрд в резервах что выше уровня конца 2018 года.
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