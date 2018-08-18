|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:44
Trast написав:
VLAD повинен знати, забудовник Авантаж.
Я понял о каком комплексе идет речь. Хорошо, что его наконец-то сдали. Застрять сейчас в долгострое было бы не самым приятным делом. А запрет на ремонты то такое... делайте быстрый тихий жесткий лофт и заселяйте. За 2-3 тыс плюс тысяча коммуналки с условием выселения в любой момент сдадите сразу. Не густо, не повезло с карантином, но все равно не пассив.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6353
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:47
investorkiev написав:
Национальный банк за последние 2 недели выкупил в резервы валюты более 500 млн долларов. Карантин в действии.
Я ещё раз повторяю свою мысль. Для Украины с точки зрения курсовых рисков этот кризис будет другим. Даже без МВФ на конец года будет более 20 млрд в резервах что выше уровня конца 2018 года.
С другой стороны план по налогам будет провален. Расходы бюджета возрастут. За счет чего будут покрывать дефицит?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6353
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:51
investorkiev написав:
"У Ахметова сообщили об остановке всех шахт "Павлоградугля", на которых работают 30 тысяч человек".
Самый богатый человек в Украине решил сэкономить.
В регионе будет хуже, чем в девяностых.
Сотни тысяч потенциальных арендаторов хлынут в Киев.
Да, киев запросто переварит сто тыщ работников, зарплаты в штуку баксов на всех найдется.
Или придется жить в хостелах? Или ты готов сдавать уже покомнатно, или человек шесть в трешке.... Все такое вкусное...
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1703
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:53
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Национальный банк за последние 2 недели выкупил в резервы валюты более 500 млн долларов. Карантин в действии.
Я ещё раз повторяю свою мысль. Для Украины с точки зрения курсовых рисков этот кризис будет другим. Даже без МВФ на конец года будет более 20 млрд в резервах что выше уровня конца 2018 года.
С другой стороны план по налогам будет провален. Расходы бюджета возрастут. За счет чего будут покрывать дефицит?
в проекте бюджета же написано: дефицит 300 млрд грн, половина - займы (МВФ и т.д.), половина - эмиссия (через выкуп ОВГЗ). При таких ЗВР эмиссия некритична. Мы же видим - уже месяц карантина, а курс не растет.
Думаю что увидим 30, но это не тот курс, которого нужно пугаться. курсом 50 даже и не пахнет.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2237
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:53
Vlad442 написав: Trast написав:
VLAD повинен знати, забудовник Авантаж.
Я понял о каком комплексе идет речь. Хорошо, что его наконец-то сдали. Застрять сейчас в долгострое было бы не самым приятным делом. А запрет на ремонты то такое... делайте быстрый тихий жесткий лофт и заселяйте. За 2-3 тыс плюс тысяча коммуналки с условием выселения в любой момент сдадите сразу. Не густо, не повезло с карантином, но все равно не пассив.
Не зовсім зрозуміли, там до Карантину аренда була 600 баксів на місяць.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:54
vano80 написав:
Да, киев запросто переварит сто тыщ работников, зарплаты в штуку баксов на всех найдется.
Или придется жить в хостелах? Или ты готов сдавать уже покомнатно, или человек шесть в трешке.... Все такое вкусное...
это их проблемы где жить.
мой сегмент арендаторов - это мелкие начальники этих ста тысяч работяг. начальники участка там, отдела, или как оно у них называется.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2237
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|