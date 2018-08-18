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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3556355735583559

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Trast написав:VLAD повинен знати, забудовник Авантаж.

Я понял о каком комплексе идет речь. Хорошо, что его наконец-то сдали. Застрять сейчас в долгострое было бы не самым приятным делом. А запрет на ремонты то такое... делайте быстрый тихий жесткий лофт и заселяйте. За 2-3 тыс плюс тысяча коммуналки с условием выселения в любой момент сдадите сразу. Не густо, не повезло с карантином, но все равно не пассив.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Национальный банк за последние 2 недели выкупил в резервы валюты более 500 млн долларов. Карантин в действии.
Я ещё раз повторяю свою мысль. Для Украины с точки зрения курсовых рисков этот кризис будет другим. Даже без МВФ на конец года будет более 20 млрд в резервах что выше уровня конца 2018 года.

С другой стороны план по налогам будет провален. Расходы бюджета возрастут. За счет чего будут покрывать дефицит?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:51

  investorkiev написав:"У Ахметова сообщили об остановке всех шахт "Павлоградугля", на которых работают 30 тысяч человек".

Самый богатый человек в Украине решил сэкономить.

В регионе будет хуже, чем в девяностых.
Сотни тысяч потенциальных арендаторов хлынут в Киев.


Да, киев запросто переварит сто тыщ работников, зарплаты в штуку баксов на всех найдется.
Или придется жить в хостелах? Или ты готов сдавать уже покомнатно, или человек шесть в трешке.... Все такое вкусное... :D
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:53

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Национальный банк за последние 2 недели выкупил в резервы валюты более 500 млн долларов. Карантин в действии.
Я ещё раз повторяю свою мысль. Для Украины с точки зрения курсовых рисков этот кризис будет другим. Даже без МВФ на конец года будет более 20 млрд в резервах что выше уровня конца 2018 года.

С другой стороны план по налогам будет провален. Расходы бюджета возрастут. За счет чего будут покрывать дефицит?

в проекте бюджета же написано: дефицит 300 млрд грн, половина - займы (МВФ и т.д.), половина - эмиссия (через выкуп ОВГЗ). При таких ЗВР эмиссия некритична. Мы же видим - уже месяц карантина, а курс не растет.

Думаю что увидим 30, но это не тот курс, которого нужно пугаться. курсом 50 даже и не пахнет.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:53

  Vlad442 написав:
  Trast написав:VLAD повинен знати, забудовник Авантаж.

Я понял о каком комплексе идет речь. Хорошо, что его наконец-то сдали. Застрять сейчас в долгострое было бы не самым приятным делом. А запрет на ремонты то такое... делайте быстрый тихий жесткий лофт и заселяйте. За 2-3 тыс плюс тысяча коммуналки с условием выселения в любой момент сдадите сразу. Не густо, не повезло с карантином, но все равно не пассив.

Не зовсім зрозуміли, там до Карантину аренда була 600 баксів на місяць.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 19:54

  vano80 написав:Да, киев запросто переварит сто тыщ работников, зарплаты в штуку баксов на всех найдется.
Или придется жить в хостелах? Или ты готов сдавать уже покомнатно, или человек шесть в трешке.... Все такое вкусное... :D

это их проблемы где жить.
мой сегмент арендаторов - это мелкие начальники этих ста тысяч работяг. начальники участка там, отдела, или как оно у них называется.
investorkiev
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