|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:44
Trast написав:
VLAD повинен знати, забудовник Авантаж.
Я понял о каком комплексе идет речь. Хорошо, что его наконец-то сдали. Застрять сейчас в долгострое было бы не самым приятным делом. А запрет на ремонты то такое... делайте быстрый тихий жесткий лофт и заселяйте. За 2-3 тыс плюс тысяча коммуналки с условием выселения в любой момент сдадите сразу. Не густо, не повезло с карантином, но все равно не пассив.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6353
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:47
investorkiev написав:
Национальный банк за последние 2 недели выкупил в резервы валюты более 500 млн долларов. Карантин в действии.
Я ещё раз повторяю свою мысль. Для Украины с точки зрения курсовых рисков этот кризис будет другим. Даже без МВФ на конец года будет более 20 млрд в резервах что выше уровня конца 2018 года.
С другой стороны план по налогам будет провален. Расходы бюджета возрастут. За счет чего будут покрывать дефицит?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6353
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1064 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:51
investorkiev написав:
"У Ахметова сообщили об остановке всех шахт "Павлоградугля", на которых работают 30 тысяч человек".
Самый богатый человек в Украине решил сэкономить.
В регионе будет хуже, чем в девяностых.
Сотни тысяч потенциальных арендаторов хлынут в Киев.
Да, киев запросто переварит сто тыщ работников, зарплаты в штуку баксов на всех найдется.
Или придется жить в хостелах? Или ты готов сдавать уже покомнатно, или человек шесть в трешке.... Все такое вкусное...
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1704
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:53
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Национальный банк за последние 2 недели выкупил в резервы валюты более 500 млн долларов. Карантин в действии.
Я ещё раз повторяю свою мысль. Для Украины с точки зрения курсовых рисков этот кризис будет другим. Даже без МВФ на конец года будет более 20 млрд в резервах что выше уровня конца 2018 года.
С другой стороны план по налогам будет провален. Расходы бюджета возрастут. За счет чего будут покрывать дефицит?
в проекте бюджета же написано: дефицит 300 млрд грн, половина - займы (МВФ и т.д.), половина - эмиссия (через выкуп ОВГЗ). При таких ЗВР эмиссия некритична. Мы же видим - уже месяц карантина, а курс не растет.
Думаю что увидим 30, но это не тот курс, которого нужно пугаться. курсом 50 даже и не пахнет.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2237
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:53
Vlad442 написав: Trast написав:
VLAD повинен знати, забудовник Авантаж.
Я понял о каком комплексе идет речь. Хорошо, что его наконец-то сдали. Застрять сейчас в долгострое было бы не самым приятным делом. А запрет на ремонты то такое... делайте быстрый тихий жесткий лофт и заселяйте. За 2-3 тыс плюс тысяча коммуналки с условием выселения в любой момент сдадите сразу. Не густо, не повезло с карантином, но все равно не пассив.
Не зовсім зрозуміли, там до Карантину аренда була 600 баксів на місяць.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 19:54
vano80 написав:
Да, киев запросто переварит сто тыщ работников, зарплаты в штуку баксов на всех найдется.
Или придется жить в хостелах? Или ты готов сдавать уже покомнатно, или человек шесть в трешке.... Все такое вкусное...
это их проблемы где жить.
мой сегмент арендаторов - это мелкие начальники этих ста тысяч работяг. начальники участка там, отдела, или как оно у них называется.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2237
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:10
investorkiev написав: vano80 написав:
Да, киев запросто переварит сто тыщ работников, зарплаты в штуку баксов на всех найдется.
Или придется жить в хостелах? Или ты готов сдавать уже покомнатно, или человек шесть в трешке.... Все такое вкусное...
это их проблемы где жить.
мой сегмент арендаторов - это мелкие начальники этих ста тысяч работяг. начальники участка там, отдела, или как оно у них называется.
Ну другими словами, в киеве появятся сто тыщ дополнительных рабочих мест для понаехов?
Это аналитика из разряда "селяне продадут землю и на кржн"?
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1704
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:11
investorkiev написав:
начальники участка там, отдела, или как оно у них называется.
Полицаи?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10646
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:19
vano80 написав:
Это аналитика из разряда "селяне продадут землю и на кржн"
Они уже здесь давно.Кто-то продасть батьківську спадщину, улучшит свои жилищные условия, кто-то, добавив обзаведётся своим. Не только в Киеве, может в своих областных или даже райцентрах. А кому то эти деньги пригодятся и за рубежом.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 333
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:23
Serg-ik написав: ihorkyiv написав:
Оренда - це такий же бізнес як й усі інші. До чого тут анажємать "с бальним рєбьонкам" або нужденні особи?? Який бізнесмен зазначених соціально вразливих людей роками тримає на своїх робочих місцях, сплачуючи їм повну зарплату за бездіяльність??? Хто у це повірить??? У бізнесі альтруїзму не буває, існує лише благодійність, яка у підсумку виявляється сприятливою для подальшого розвитку цього бізнесу. Не будьте ханжою !!!
Что можно сказать о человеке, у которого семья с родившимся ребёнком ассоциируется с понятиями "анажємать "с бальним рєбьонкам" ???
Семья с ребёнком-соціально вразливі люди...Без комментариев
у меня трое детей и ни одна с*** меня на этой ветке не пожалела(
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21155
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|