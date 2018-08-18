Trast написав:

investorkiev написав:



Ну сколько там той подушки нужно, чтобы не склеить ласты? Не драматизируйте. 20куе с головой хватит для любых перестраховок Ну сколько там той подушки нужно, чтобы не склеить ласты? Не драматизируйте. 20куе с головой хватит для любых перестраховок

Є в флетлордизмі і свої суттєві мінуси, коли звиздець в Країні, а зараз і всьому світі, активи флетлорда перетворюються в пасиви.Квартири, які є дешевшають , а комунальні тягнуть грощі щомісячно, в випадку новобудови, яка вже здана, але власник не встиг там ще зробити ремонт, щоб її здати в аренду.У мене зараз такі квартири 3 і кожна тягне по 1000 грн. щомісячно за комунальні і опалення самого будинку.До того ж, якщо в Країні настане вже лютий звиздець, квартири будуть стояти пустими без арендарів більше часу і також відтягувати грощі з кишені ленлорда.А якщо ленлорд вирішить тікати з Країни, то тікати буде ні з чим, бетон з собою не забереш.Тому я завжди і казав, що нерухомість треба брати там, де ти вирішив жити до кінця своїх днів, якщо впевненності нема, що в цій Країні ти доживешь до цих днів , то навіщо тут мати нерухомість?