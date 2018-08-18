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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:25
Trast написав: investorkiev написав:
Ну сколько там той подушки нужно, чтобы не склеить ласты? Не драматизируйте. 20куе с головой хватит для любых перестраховок
Є в флетлордизмі і свої суттєві мінуси, коли звиздець в Країні, а зараз і всьому світі, активи флетлорда перетворюються в пасиви.
Квартири, які є дешевшають , а комунальні тягнуть грощі щомісячно, в випадку новобудови, яка вже здана, але власник не встиг там ще зробити ремонт, щоб її здати в аренду.
У мене зараз такі квартири 3 і кожна тягне по 1000 грн. щомісячно за комунальні і опалення самого будинку.
До того ж, якщо в Країні настане вже лютий звиздець, квартири будуть стояти пустими без арендарів більше часу і також відтягувати грощі з кишені ленлорда.
А якщо ленлорд вирішить тікати з Країни, то тікати буде ні з чим, бетон з собою не забереш.
Тому я завжди і казав, що нерухомість треба брати там, де ти вирішив жити до кінця своїх днів, якщо впевненності нема, що в цій Країні ти доживешь до цих днів , то навіщо тут мати нерухомість?
а чего не сдаёте?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:35
Унуноктий написав: Serg-ik написав: ihorkyiv написав:
Оренда - це такий же бізнес як й усі інші. До чого тут анажємать "с бальним рєбьонкам" або нужденні особи?? Який бізнесмен зазначених соціально вразливих людей роками тримає на своїх робочих місцях, сплачуючи їм повну зарплату за бездіяльність??? Хто у це повірить??? У бізнесі альтруїзму не буває, існує лише благодійність, яка у підсумку виявляється сприятливою для подальшого розвитку цього бізнесу. Не будьте ханжою !!!
Что можно сказать о человеке, у которого семья с родившимся ребёнком ассоциируется с понятиями "анажємать "с бальним рєбьонкам" ???
Семья с ребёнком-соціально вразливі люди...Без комментариев
у меня трое детей и ни одна с*** меня на этой ветке не пожалела(
Надо брать медовый в таком случае, надо расширяться.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:40
"я на Польшу в свій час поклав всі свої фішки"
Trast написав: Vlad442 написав: Trast написав:
VLAD повинен знати, забудовник Авантаж.
Я понял о каком комплексе идет речь. Хорошо, что его наконец-то сдали. Застрять сейчас в долгострое было бы не самым приятным делом. А запрет на ремонты то такое... делайте быстрый тихий жесткий лофт и заселяйте. За 2-3 тыс плюс тысяча коммуналки с условием выселения в любой момент сдадите сразу. Не густо, не повезло с карантином, но все равно не пассив.
Не зовсім зрозуміли, там до Карантину аренда була 600 баксів на місяць
.
это в РП?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:45
Унуноктий написав: Serg-ik написав: ihorkyiv написав:
Оренда - це такий же бізнес як й усі інші. До чого тут анажємать "с бальним рєбьонкам" або нужденні особи?? Який бізнесмен зазначених соціально вразливих людей роками тримає на своїх робочих місцях, сплачуючи їм повну зарплату за бездіяльність??? Хто у це повірить??? У бізнесі альтруїзму не буває, існує лише благодійність, яка у підсумку виявляється сприятливою для подальшого розвитку цього бізнесу. Не будьте ханжою !!!
Что можно сказать о человеке, у которого семья с родившимся ребёнком ассоциируется с понятиями "анажємать "с бальним рєбьонкам" ???
Семья с ребёнком-соціально вразливі люди...Без комментариев
у меня трое детей и ни одна с*** меня на этой ветке не пожалела(
да как тебя жалеть? ты всем тухлое толкаешь - через пост рассказы типа "прикуплю медовый". уже абсолютно все вкурили, что страна и кржн приехали, но ты упорно лепишь эту хрень
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:46
striped написав:Yuri_T
Отличный пост! Я бы его даже каким-то "Манифестом трезвомыслящих людей" назвал и закрепил отдельно, чтобы на него прямая ссылка была, которую можно было бы посылать тем, кого Трибека с Уней своим цыганским гипнозом уговорили.
я никого не уговариваю...
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Додано: Вів 14 кві, 2020 20:59
Vlad442 написав: 1472580369 написав: Vlad442 написав:
На Мальдивы не полетишь, на гречку пока хватает, повара-домработницы нет.
В условиях карантина, когда траты сильно упали, на жизнь хватает.
А цена меня не интересует до тех пор, пока не придет пора продавать. Сейчас наоборот мне выгодней цена в пол - можно что-то урвать
. Только вот не я один такой. Слишком много людей сидят с котлетами еще с 13-ого года и ждут.
Зрозуміло.
Я думав, що ви вже досягли тої кількості квартир і віку, коли вже гроші не складаються, а лише тратяться у своє задоволення.
Тобто, отримали з орендарів 30к - потратили 30к, отримали 50к - потратили 50к.
І жодних суттєвих заначок. Ну, хіба що там 1-2к.$
Самый продуктивный период жизни от 30 до 50. Мне еще нет 50, поэтому время собирать камни еще не закончилось. Я никогда не работал только ради денег и того, что они могут дать, поэтому все тратить пока не получается, но я к этому стремлюсь.
Бизнес давно уже затухал, а сейчас упал и не думаю, что поднимется даже до половины того, что было, поэтому поневоле приходится начинать примерять роль лендлорда-пенсионера.
тебе что ещё нет 50 мерзкий старикашка?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:07
investorkiev написав: wild.tomcat написав:
тобто, коли збитки несуть закриті магазини, ринки, різноманітні контори, працівники всього вище перерахованого, то це у вас питань не викликає. ну правильно, несуть і ну фіг з ними. шо за них переживати, хіба воно ваше?
а от коли збитки запропонували і вам розділити - то тут вже як в анекдоті "а нас то за що"?
не понял вашего полета мысли.
вот вы снимаете квартиру. Предположим у вас зарплата 30 тыс, аренда 10 тыс.
Ваши действия если вам внезапно срезали зарплату вдвое, до 15 тыс? Наверное побежите к арендодателю просить скидку?
А ваши действия, если вам зарплату подняли до 45 тыс грн? Ваши действия? Побежите к лендлорду с просьбой повысить вам аренду? Или нет? А почему нет?
Лендлорд или имеет долю в ваших прибылях и убытках (например, при аренде магазина часто привязываются к его выручке - 5% от выручки), тогда справедливо.
Либо лендлорд не участвует в ваших прибылях, но не приплетайте его и к вашим убыткам. Просто платите ему фиксированную аренду.
ну "не понял", так тому і бути. пізніше зрозумієте, можливо.
пс. ви, коли відповідає, то ви не тільки те, на що ви відповідаєте, цитуйте, але і те, на що ваш співрозмовник перед цим відповідав, теж збережіть. а то відповідати на допис, вирваний з контексту, цікаво так виходить.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:17
investorkiev написав:
"У Ахметова сообщили об остановке всех шахт
"Павлоградугля", на которых работают 30 тысяч человек
".
Самый богатый человек в Украине решил сэкономить.
В регионе будет хуже, чем в девяностых.
Сотни тысяч потенциальных арендаторов хлынут в Киев
.
То вам мама мабуть очки закривала, коли в 90-ті шахтарі на Київ ходили? Мабуть вас пірожним годувала, бо хліба ж у вас не було?
Голодні шахтарі, то не до оренди. То вже ближче до експропріації
ps. Ну, ладно курс історії 20 сторіччя прогуляв цей наш інвесторкиев, але новітню історію ж треба пам"ятати?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:18
Унуноктий написав: Serg-ik написав: ihorkyiv написав:
Оренда - це такий же бізнес як й усі інші. До чого тут анажємать "с бальним рєбьонкам" або нужденні особи?? Який бізнесмен зазначених соціально вразливих людей роками тримає на своїх робочих місцях, сплачуючи їм повну зарплату за бездіяльність??? Хто у це повірить??? У бізнесі альтруїзму не буває, існує лише благодійність, яка у підсумку виявляється сприятливою для подальшого розвитку цього бізнесу. Не будьте ханжою !!!
Что можно сказать о человеке, у которого семья с родившимся ребёнком ассоциируется с понятиями "анажємать "с бальним рєбьонкам" ???
Семья с ребёнком-соціально вразливі люди...Без комментариев
у меня трое детей и ни одна с*** меня на этой ветке не пожалела(
У тебя жена-сирота. Вот вы разведётесь-и она будет социально незащищённая. Поэтому такую и выбрал, чтобы полностью зависела. Представляю её внешность.
Востаннє редагувалось sesk
в Вів 14 кві, 2020 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:19
Vlad442 написав:
...Бизнес давно уже затухал, а сейчас упал и не думаю, что поднимется даже до половины того, что было, поэтому поневоле приходится начинать примерять роль лендлорда-пенсионера.
это не "поневоле".
он у флэтлордов как раз и затухает потому, что появляется нычка, в которой ничего не нужно делать, а кэш капает.
да еще налоги не платить.
бинго!
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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