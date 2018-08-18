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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:50
Trast написав:
До речі я громадянин USA
, який виграв в грінкарт в 2012 році, отримав громадянство і чухнув у Польшу.
Там в USA гарно заробляти, але не жити.
Але громадянство USA для Польщі, як і громадянство України, з останнім було простіше туди візи робочі отримувати
.
В Польщі до Карантину було знаходитись найкраще, якщо порівнювати з USA і Україною.
Тому, я на Польшу в свій час поклав всі свої фішки
, якщо проводити алегорію з казіно.
Чесно кажучи, я хотів би зрозуміти, навіщо люди ось так роблять?
Громадянство США зобов"язує подавати декларацію до 15 квітня і платити податки зі світового доходу. Звичайно, можна забити болт, але коли дядя Сем знайде, буде ой, як боляче!
Житя в РП по укр. паспорту з робочою візою (до речі Траст рік назад писав, що в РП він не працює, а є інвестором). Податки сплачені Польші, скоріш за все американський паспорт не засвічений (можливо помиляюсь і засвічений).
Тобто мінімім треба подавати дві податкові декларації, сплачувати недоплачені податки, короче морока.
І ще і активи в Україні... Морока з усіх боків.
Процес реально - кайф. Яка основна мета?
ps. Зараз тільки питання часу, коли дядя Сем знайде незадекларовані активи, несплачені податки і покарає такого (певен, що таких багато) Траста.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:50
Puente написав: airmax78 написав:
Лендлорды - это бывшие депозитчики, разуверившиеся в банковской системе, на что они в Украине имеют полное право. А депозитчики - это большая часть людей на планете.
Колись давно був такий прошарок людей - рант"є ... Забули ? Їх згодом назвали паразитами на тілі економіки ... Депозитчики переважно зберігають ( бо проценти такі ) - хоча колись один з банкірів сказав - вкладаючи гроші в банк і намагаючись отримати прибуток - ти стаєш учасником бізнесу - зі всіма плюсами ( відсотки ) та мінусами ( банкрутство ) ... Таке прозвучало всього 1 раз . Хіба можна людей так лякати ?
Ну да, рантье не угодили большевикам. Для них - человек должен пахать на стройках века или за грамоту с партбилетом в кармане или за миску лагерной баланды.
" С лысой головою,
В форме полосатой,
Коммунизм я строю
Ломом и лопатой"
Вы сторонник такого?
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:55
Унуноктий написав:
у меня трое детей и ни одна с*** меня на этой ветке не пожалела(
Не хватает на проститутку 20-летку? Займите у жены.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:09
Trast написав:
Так і є, але...
Ніколи не замислювались над тим, що вкладають грощі вже давно в нерухомість ніяк не за призначний профіт від ренти, а скільки за капіталізацію нерухомості.
Тобто в розвинутих Країнах прибуток більший від капіталізаціїї, чим у нас від здачі в аренду.
Тобто у нас всі "як олені не бриті і не голені" мчать за процентом прибутку-ми круті, бо у нас процент більшиц ніж в Європах, при тому не помічаючи суттєвої різниці в капіталізації.
Капитализация капитализацией, но и стабильный доход должен быть. Иначе получается какая-то Тесла, где кто последний - тот и лох.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:12
Вас почитать, так лендлордом быть просто хуже не придумаешь.
А каково быть шахтером Павлоградвугилля? (Их там 30000 чел, а сколько лендлордов в Киеве? Явно сопоставимое количество).
А каково сейчас быть ресторатором? Фитнес-тренером? Владельцем турфирмы?
Лендлорды потеряют примерно 25% от ежемесячного кешфло, а вышеперечисленные потеряют все и еще и влетят в долги.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:13
investorkiev написав:
почему этот банкет за счет лендлорда??
эти турфирмы же годами платили налоги государству, пусть бы оно и помогло. Тем более что это государство и запретило.
Вот именно.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:15
Очень редко когда лендлорд говорит: «хватит!», распродает арендные хаты и завязывает с лендлордством.
Внимание, вопрос: почему?
Востаннє редагувалось investorkiev
в Вів 14 кві, 2020 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:15
investorkiev написав:
Мы же видим - уже месяц карантина, а курс не растет.
А с чего ему расти на карантине? Тем более, часть гастриков досрочно вернулась.
Вот после карантина начнется: айфоны, ибипет и все такое. А притока валюты уже нет.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:17
Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
Мы же видим - уже месяц карантина, а курс не растет.
А с чего ему расти на карантине? Тем более, часть гастриков досрочно вернулась.
Вот после карантина начнется: айфоны, ибипет и все такое. А притока валюты уже нет.
Приток валюты создадут условные Сержики, которые будут сдавать свои катлеты для затаривания бетоном в ОП. Ненадолго (предложения будет мало), но на первое время хватит, а там уже и гастрики обратно к своим дупам поедут.
ЗЫ: вы реально думаете что после карантина много людей сразу побегут за новыми Ифонами? С какой радости?
Побегут стричься и жрать суши - это факт. Сейчас же нет дефицита ничего импортного - бери не хочу. Сейчас дефицит услуг, вот за ними народ и повалит. А услуги все отечественные.
Востаннє редагувалось investorkiev
в Вів 14 кві, 2020 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 22:18
change_pm написав: Trast написав:
До речі я громадянин USA
, який виграв в грінкарт в 2012 році, отримав громадянство і чухнув у Польшу.
Там в USA гарно заробляти, але не жити.
Але громадянство USA для Польщі, як і громадянство України, з останнім було простіше туди візи робочі отримувати
.
В Польщі до Карантину було знаходитись найкраще, якщо порівнювати з USA і Україною.
Тому, я на Польшу в свій час поклав всі свої фішки
, якщо проводити алегорію з казіно.
Чесно кажучи, я хотів би зрозуміти, навіщо люди ось так роблять?
Громадянство США зобов"язує подавати декларацію до 15 квітня і платити податки зі світового доходу. Звичайно, можна забити болт, але коли дядя Сем знайде, буде ой, як боляче!
Житя в РП по укр. паспорту з робочою візою (до речі Траст рік назад писав, що в РП він не працює, а є інвестором). Податки сплачені Польші, скоріш за все американський паспорт не засвічений (можливо помиляюсь і засвічений).
Тобто мінімім треба подавати дві податкові декларації, сплачувати недоплачені податки, короче морока.
І ще і активи в Україні... Морока з усіх боків.
Процес реально - кайф. Яка основна мета?
ps. Зараз тільки питання часу, коли дядя Сем знайде незадекларовані активи, несплачені податки і покарає такого (певен, що таких багато) Траста.
Не хвилюйтесь, всі декларації здаються вчасно, там все складніше трохи, але, якщо відповісти простіше, то до 100 тис.прибутку для громадянина США, але нерезидента США не обладаються податками, але декларацію здати потрібно.
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