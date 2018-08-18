Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Оренда - це такий же бізнес як й усі інші. До чого тут анажємать "с бальним рєбьонкам" або нужденні особи?? Який бізнесмен зазначених соціально вразливих людей роками тримає на своїх робочих місцях, сплачуючи їм повну зарплату за бездіяльність??? Хто у це повірить??? У бізнесі альтруїзму не буває, існує лише благодійність, яка у підсумку виявляється сприятливою для подальшого розвитку цього бізнесу. Не будьте ханжою !!!
Что можно сказать о человеке, у которого семья с родившимся ребёнком ассоциируется с понятиями "анажємать "с бальним рєбьонкам" ??? Семья с ребёнком-соціально вразливі люди...Без комментариев
у меня трое детей и ни одна с*** меня на этой ветке не пожалела(
investorkiev написав:Приток валюты создадут условные Сержики, которые будут сдавать свои катлеты для затаривания бетоном в ОП. Ненадолго (предложения будет мало), но на первое время хватит, а там уже и гастрики обратно к своим дупам поедут.
ЗЫ: вы реально думаете что после карантина много людей сразу побегут за новыми Ифонами? С какой радости? Побегут стричься и жрать суши - это факт. Сейчас же нет дефицита ничего импортного - бери не хочу. Сейчас дефицит услуг, вот за ними народ и повалит. А услуги все отечественные.
Если курс (и цены в ОП) будет стоять, а вторичка падать, то угадайте: куда понесут "сержики" свои каклетки? Я х/з как там в Киеве сейчас. У нас в ипенях все закрыто, кроме аптек и продуктовых. Можно, конечно, через интернет и айфон купить, и даже автомобиль с доставкой под дверь, но я, например, предпочитаю вживую брать. Про туризм и так понятно. Многим гастрикам обратно ехать будет первое время некуда. Производство упадет, туризм и общепит сразу не восстанут из пепла, сезон клубники безнадежно просран.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 14 кві, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Вышел в кэш из жилой. Осталась нежилая, которая генерит сейчас голого Василия. Но кэш дает чувство превосходства.
Блин, ну кэш - это возможность удвоиться на ровном месте сейчас. Есть крепкие компании, которые после падения индексов дают около 10% дивов от теперишних цен акций (это в пессимистическом сценарии) с потенциалом роста на 50-70% (в оптимистическом сценарии). Сидеть в бетоне, обреченном на падение в ближайшие месяцы, мне видится крайне неразумным.
Serg-ik написав:Что можно сказать о человеке, у которого семья с родившимся ребёнком ассоциируется с понятиями "анажємать "с бальним рєбьонкам" ??? Семья с ребёнком-соціально вразливі люди...Без комментариев
у меня трое детей и ни одна с*** меня на этой ветке не пожалела(
]Вышел в кэш из жилой.[/b] Осталась нежилая, которая генерит сейчас голого Василия. Но кэш дает чувство превосходства.[/quote]
Даремно ви так необачно розкидаєтеся інформацією. Хоч поза форумом нікому не кажіть. Ми за вас триматимемо кулаки. ) "Сбережений у людей и так особо нет. Вы будете искать любые методы, чтобы выжить. Да, кто-то будет пытаться решить проблему мирным способом, но ведь легче отобрать у слабого то, что тебе необходимо для выживания. Одна из базовых потребностей человека — потребность в пище. Когда человек голоден, он способен на многое, ради выживания. Мы начнем отбирать друг у друга еду, деньги и хорошо, если все остановится лишь на мелких преступлениях, но ведь есть большая вероятность того, что люди могут калечить или, что еще хуже, убивать друг друга. В стране может увеличиться преступность лишь потому что люди просто захотят выжить, и как бы жестоко не звучало, но выживет только сильнейший!" https://replyua.net/news/205578-kogda-c ... etogo.html